Сегодня мы с женой поминаем всех тех, кто был закрыт фальш-панелью у Мавзолея Победы. Это не только человек, основавший государство, которому оказалось под силу разгромить очередной рейх, Владимир Ильич Ленин. И это не только создатель этого государства Иосиф Виссарионович Сталин, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами СССР, которые забили осиновый кол в хребет западноевропейского расового превосходства — нацизма. Это наши отцы и ближайшие родственники, которые под знаменем Ленина принимали воинскую присягу, а под знаменем Сталина её исполнили. Исполнили, то есть осуществили полностью — ценою своей жизни или дойдя до 9 мая.

СССР

И не надо мне говорить, что они не понимали того-то и сего-то о Сталине и Ленине — всё они прекрасно понимали. Некоторые из них скрежетали зубами, но знали: для того, чтобы выжить, русскому и другим народам нашей страны надо было в тот исторический момент сплотиться именно под этим знаменем — знаменем социального равенства, знаменем своего собственного, отличного от западного, пути развития, знаменем справедливости.

И.В. Сталин и Г.К. Жуков на Параде Победы. 24 июня 1945

Почему Мавзолей был опять задрапирован? Чего они боятся?

Один мой знакомый стал мне вещать про некий «зиккурат», который «вытягивает силы из народа». Полный идиотизм. Зиккурат — это сооружение, призывающее людей подняться до небес, а богов — спуститься на землю. Что здесь отличного от призывов молитвы Господней?

Да и не в этом дело. Подумайте: если бы Мавзолей не придавал, а отнимал силы, стал бы «изверг» Сталин проводить перед ним парад 7 ноября 1941 года? Вот то-то и оно! Именно после этого парада началось великое наступление под Москвой. Нынешние правители умнее Сталина? Кто им внушил ненависть к Мавзолею? Церковники?

Артем Лапухин ИА Красная Весна Москва. Красная площадь. Мавзолей В.И. Ленина

На Пасхальной неделе я слушал проповедь в одном храме. Всё вроде бы было сначала по-пасхальному: во имя целостности. А потом началась антисоветчина. Мол, «русский, помни, во всём виноваты большевики»! Вы, наверное, в проповедях современных церковников это не раз по поводу большевиков слышали… Но ведь именно так говорили Гитлер и Геббельс! А Гиммлер под этим лозунгом уничтожал наш народ.

Я спросил тогда, после службы, у иерея, зачем он это говорит, зачем вносит рознь на Пасхальной неделе, да и вообще? Он ответил, что говорит не от себя, а то, что внушено ему Свыше. А мне вспомнился Исаакий Печерский, русский святой XI века. Ему в Киево-Печерской лавре явился якобы Христос и сказал: «Исаакий, пляши!» И он начал плясать — Христос ведь! А это был не Христос, а дьявол. Не может же Христос требовать от монаха плясать? Не может!

Так вот и проповеди во имя разделения людей Христос внушать не может! Это дело рук врага рода человеческого.

Сегодня с экранов телевизора нам сказали, что нынешний парад — это свидетельство того, что у нас полная преемственность в истории, что из неё не исключается никакой её период… Это советское время «период»? Нет, это эпоха! Эпоха, одним из проявлений которой стала Победа 1945 года. И эту эпоху сегодня вместе с Мавзолеем Владимира Ильича Ленина от нас закрыли фальш-панелью… Разделили историю Победы… Приватизировали.

Kremlin.რუ Задрапированый Мавзолей В.И. Ленина. 24 июня 2020

Я очень хочу дожить до того дня, когда Мавзолей, ставший после 7 ноября 1941 года и 9 мая 1945 года Мавзолеем Победы, на 9 мая, или 24 июня, или на какой-либо другой день перестанут маскировать. И я до него доживу. Потому что иначе, в условиях исторического «масочного режима», наша страна не выживет.

В начале статьи я назвал Мавзолей Владимира Ильича Ленина Мавзолеем Победы. Это истинно так: от него шли умирать в 1941-м; к нему принесли знамёна поверженного Третьего рейха в 1945-м. Как же иначе к нему относиться. Разве что так, как отнеслись сегодня.