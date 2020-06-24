В Государственной думе РФ во втором чтении принят федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне Российской Федерации» с поправкой, включающая Пинежский и Лешуконский районы Архангельской области в состав арктической территории РФ. Закон дает предприятиям значительные льготы в налогообложении позволяющие привлекать в больших объемах инвестиции, строить социальные объекты, платить больше работникам. Автором поправки, к которой присоединились еще ряд депутатов, стала депутат ГД РФ от Архангельской области, единоросс Елена Вторыгина.

Фото пресс-службы депутата ГД РФ Е. Вторыгиной Елена Вторыгина — депутат Государственной думы РФ от Архангельской области

Елена Вторыгина: «Я очень довольна, что приняли проект во втором чтении. Это один из тех вопросов, который принят единодушно всеми фракциями Госдумы, поскольку все понимают значение законопроекта для субъектов, входящих в Арктическую зону. Я рада вдвойне, потому что там была моя поправка, и она основная. Непонятно, почему столько лет два района — Пинежский и Лешуконский — не были включены в Арктическую зону, хотя они должны были входить в нее по климатическим и другим условиям. Я сделала запрос в Российскую академию наук, чтобы заручиться поддержкой ученых, и пришел четкий ответ — безусловно, эти районы по всем параметрам должны быть включены в Арктическую зону. Меня также поддержал замминистра Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. И все получилось! Теперь бизнес, предприниматели, работающие в тех районах, получат определенные преференции. Высвободятся финансовые ресурсы, которые, уверена, пойдут на поддержку социальной сферы — на строительство клубов, школ, больниц, дорог».

Alexander PatrakoFF Село Лешуконское

Сегодня говорил с Владимиром Буториным, он считает, что включение Пинежского и Лешуконского районов в Арктическую зону — большое подспорье его карпогорским проектам.

Да, конечно, Владимир Федорович вошел в Пинежский район со своим огромным инвестиционным проектом — тридцать два миллиарда рублей. Это беспрецедентный проект, о котором приходилось лишь мечтать. Там также работает крупнейшее предприятие «Титан». Благодаря этим двум крупным бизнесам мы скоро этот район не узнаем. Инвесторы включатся во все социальные проекты, и люди будут комфортно жить, в другой среде. Хочется, чтобы молодежь там оставалась, а она останется, если будет работа. У Владимира Федоровича завод на две тысячи рабочих мест, сегодня трудятся более 900 человек. С самого начала Буторин четко и понятно объяснил сомневающимся, чем именно будет заниматься предприятие — где рубить, куда вывозить, во что вкладывать. Теперь все его идеи поддерживают. Повторю, что через два-три года мы эти районы не узнаем.

Еще важно сказать и о развитии туристического направления. Из-за дорог в те места попасть довольно трудно. Хотя Пинежская земля — благословенная. Там точно нужно развивать туризм, поскольку есть что показывать. Все этапы истории страны можно проследить. Это родина Иоанна Кронштадтского, место, где расположены два старинных монастыря — Веркольский и Сурский. Пинежье — это и родина писателя Федора Абрамова. Очень интересный район для туризма.

Perepel1 Село Веркола, Пинежский район

Как отнесся Минфин к этой поправке? Были ли препятствия?

Нет. Только положительные отзывы. правительства РФ, администрации президента, ее правового управления — никто не препятствовал. Мы нашли понимание во всех фракциях и правительстве.

Вы много ездите по деревням и говорите с людьми на равных.

Это правда, они сами так говорят, что мои приезды как лучик света. Вроде все плохо, но я подаю надежду — давайте потерпим, здесь скоро будет иначе. Например, Пинежский район и не мечтал о таком проекте. А я им говорила: появится инвестор!