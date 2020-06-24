Заявление одного из членов партии «Европейская Грузия» Акакия Бобохидзе о том, что оппозиция ожидает и желает провала в парламенте проекта поправок в конституцию, вызвало тревогу и волнения в правящей партии «Грузинская мечта».

Грузия

В «Европейской Грузии» позднее разъяснили, что имелось ввиду не желание провала, а стремление добиться от правящей партии выполнения всех пунктов соглашения от 8 марта, а именно освобождения соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.

Лидеры этой партии поясняют, что не примут участия в рассмотрении проекта в третьем чтении, если до этого председатель правящей «Грузинской мечты» олигарх Бидзина Иванишвили не соизволит и не выпустит Руруа из тюрьмы.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

По этой же самой причине не участвуют в обсуждении законопроекта и депутаты от «Национального движения».

«Европейская Грузия» после настоятельного обращения представителей ЕС и США все же решилась внести свой вклад в рассмотрение поправок в конституцию и явилась на внеочередное заседание 21 июня, где законопроект был принят в первом чтении. Но от дальнейшей поддержки отказалась, сославшись на сидящего в тюрьме Руруа.

Парламент и 23 марта сумел набрать достаточное количество голосов и утвердил законопроект во втором чтении, хотя «Европейская Грузия» в нем не участвовала, но от провала поправки отделяло всего три голоса.

Оппозиция, судя по всему, уже занялась обработкой отдельных коллег в законодательном органе, чтобы добиться их отказа от поддержки законопроекта. Иначе слова Акакия Бобохидзе такого отклика со стороны правящей команды не вызвали бы.

Реакция председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе на угрозы Бобохидзе была очень резкой, а сам он выглядел очень взволнованно.

«Я обеспокоен заявлениями, сделанными вчера представителями «Европейской Грузии», которые сказали, что хотят и ожидают, чтобы связанные с выборами конституционные поправки провалились. Это гораздо более тяжелое политическое заявление и отношение, чем просто отказ от участия в заседании и воздержание от поддержки», — пояснил Арчил Талаквадзе на заседании бюро парламента 24 июня.

Parliament.ge В парламенте Грузии

Он призвал лидеров «Европейской Грузии» срочно сделать разъяснения. А со своей стороны заявил, что оппозиция, точнее «Национальное движение» и «Европейская Грузия» не готовы к полному выполнению обязательств, взятых на себя по соглашению от 8 марта, которое правящая партия и оппозиция заключили в резиденции посла США.

«Если с их стороны не будут сделаны адекватные политические оценки и не будет разъяснено, является ли это заявление общей позицией политической партии и этой группы оппозиции — «Национального движения» и «Европейской Грузии», это будет означать, что они реально не хотят приближенной к пропорциональной избирательной системы, не хотят демократии, свободных выборов, а их повестка дня — это дестабилизация и блокирование нормального политического процесса», — заявил Арчил Талаквадзе.

Parliament.ge Арчил Талаквадзе

О том, что «Национальное движение» и «Европейская Грузия» в действительности не желают перехода на пропорциональную избирательную систему, говорят и независимые грузинские эксперты. Свои выводы они делают на основе анализа деятельности этих партий в роли политической оппозиции, а также предшествовавшего периода нахождения «Единого национального движения» у власти.

Те партии, которые находятся в оппозиции, в Грузии давно ставили вопрос о переходе страны на пропорциональную систему выборов парламента, так как в мажоритарных депутатах они всегда видели лишь ставленников той или иной правящей политической силы и беспрекословных исполнителей воли правителя или правительства. По пропорциональной системе надеялись проникнуть в парламент и занять там места и те партии, которым за всю историю своего существования сделать этого не удавалось, в том числе и из-за непопулярности у избирателей.

Будучи у власти в течение долгих девяти лет, «Единое национальное движение» и его лидеры категорически отвергали все предложения и призывы оппозиции о переходе на пропорциональную систему, а вспомнили о ней лишь после передачи власти «Грузинской мечте».

Интересно, что, когда парламент Грузии обсуждал и утверждал проект поправок в конституцию в 2017 году и когда вместе с другими изменениями, касающимися политического устройства страны было принято решение о переходе Грузии с 2024 года к полностью пропорциональной системе выборов парламента, эта же оппозиция под разными предлогами от поддержки поправок отказалась. Тогда акцент был сделан на недопустимости ущемления и урезания полномочий президента и вытекающих отсюда последствиях.

Оппозиция, куда перекочевало «Единое национальное движение» и после этого периодически напоминало о «своем требовании» полностью пропорциональной системы, утверждая, что таким путем легко отправит нынешнюю власть «Грузинской мечты» на политическую «помойку» или на политическое «кладбище». Но протест периодически ослабевал.

«Вспомнили» о пропорциональной системе в оппозиции и сделали ее гвоздем программы в прошлом году, когда после событий 20−21 июня в Тбилиси лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, стремясь загасить напряженность, спровоцированную соратниками Михаила Саакашвили под предлогом визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, пообещал провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе и даже с нулевым барьером.

Правда, реализовать это обещание правящей партии не удалось, хотя оппозиция и подозревает, что сделано это было умышленно. Оказалось, что послушные и исполнительные доселе мажоритарные депутаты выступили против отмены мажоритарной системы и не поддержали законопроект, в результате чего в ноябре прошлого года парламент его провалил. Оппозиция же получила очередной повод выйти на улицы и вывести своих сторонников, а затем максимально накалить обстановку и вызвать ответные действия со стороны силовых структур.

Протесты в Грузии обеспокоили ее западных партнеров, и по настоятельным рекомендациям и призывам посольства США и представительства ЕС стороны сели за стол переговоров, а спустя почти четыре месяца разногласий и споров, упорного выдвижения прямо противоположных законопроектов остановились-таки на «компромиссном» варианте.

По заключенному 8 марта в посольстве США соглашению, в парламент Грузии созыва 2020 года будут избраны 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 — по мажоритарным округам. Для получения мандатов в законодательном органе партиям придется преодолеть 1-процентный барьер вместо 5-процентного. А для получения права на формирование парламентского большинства и правительства та или иная политическая сила должна преодолеть и 40-процентный порог.

Вопрос утверждения и неутверждения этих поправок оппозиция напрямую увязала с находящимся в заключении Георгием Руруа. Правда, первоначально «Национальное движение» и «Европейская Грузия» настаивали на освобождении из тюрьмы трех «политзаключенных», в том числе члена «Европейской Грузии» Гиги Угулава и лидера «Победившей Грузии» Ираклия Окруашвили, но эти политики под давлением со стороны западных партнеров были помилованы актом президента и покинули места лишения свободы. В повестке дня оппозиции остается лишь Руруа, который был задержан во время беспорядков в ноябре прошлого года по обвинению в приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

Конституционный законопроект, предусматривающий выполнение обязательств по соглашению от 8 марта, в двух чтениях уже утвержден. Как заявляет председатель парламента Арчил Талаквадзе, правящая партия доказала, что она свое обязательство выполняет. Так он прокомментировал итоги голосования по законопроекту во втором чтении, которые состоялись 23 июня.

«Думаю, что общество вчера еще раз четко увидело, что правящая партия выполняет условия и обязательства. Мы доведем этот процесс до конца и выполним обязательства, взятые перед нашими международными партнерами, нашими гражданами и другими политическими партиями», — заявил Талаквадзе.

Если в первом чтении законопроект поддержали 136 депутатов, а дипломаты — фасилитаторы диалога между правящей партией и оппозицией недосчитались всего 6 голосов тех, кто должен был поддержать поправки, то во втором чтении за них проголосовали лишь 115 депутатов. Голосование в третьем чтении планируется на 29 июня, а если учесть, что кто-то из сторонников законопроекта по какой-либо объективной или субъективной причине, в том числе по болезни, может в тот день не явиться на заседание, окончательное утверждение поправок может оказаться под вопросом. И оппозиция получит то, чего так ожидала все эти месяцы: повода для разжигания в стране политических страстей и формирования еще одной ситуации для новой революционной смены власти.