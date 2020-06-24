Исследователи из американского Университета Карнеги-Меллон проанализировали 200 млн твитов, в которых обсуждался коронавирус, начиная с января сего года, и пришли к выводу, что половина (!) этих твитов отправлена ботами. Исследователи уточнили, что знают: все это выглядит как пропаганда, причем сделанная по русским и китайским методичкам, но нужны невероятные ресурсы, чтобы это доказать. И больше в публикации на своем сайте к теме России не возвращались.

Christoph Scholz Хакерство

А вот Эрин Расс, отрекомендованная как историк, офицер ВС США в отставке и юрист, не нуждается в доказательной базе: для нее всё очевидно, Америку вновь разрушали российские хакеры. В своей статье в издании The Hill Расс уверяет, что русские «уже работают, чтобы посеять хаос и недоверие в нашей выборной системе и повседневной жизни».

Интересно, что американская выборная система дискредитируется русскими хакерами, а не американскими политиками, а хаос в повседневной жизни жителей США создают прямо в эти дни не безвольные губернаторы и потерявшие головы правоохранительные органы, встающие на колени перед погромщиками, а вновь русские хакеры. При поддержке китайских коллег, разумеется, причем рисуется удивительная картина: сперва китайцы попустили распространение коронавируса, чем вызвали вредный для психики карантин в США, последствиями которого стал массовый психоз, поразивший общество и полицию. А потом русские хакеры подключились к разжиганию недовольства, что довершило дело. Под таким информационным артобстрелом со стороны КНР и РФ американскому обывателю не находится ни минуты, чтобы остановиться и подумать: а не слишком ли много ущерба наносит он собственной стране в качестве безвольной марионетки зарубежных злодеев?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

«Крайне важно, чтобы мы не забывали, что русские (а также китайцы, северокорейцы, иранцы, другие враги и, возможно, некоторые наши союзники) не просто пытаются обмануть и спровоцировать консерваторов; их цель — хаос или крах, обман и разжигание всех, независимо от политической принадлежности. Похоже, они в этом преуспевают, что является проблемой для США», — пишет Расс.

Кругом измена, трусость и обман, как говорил Николай Второй, внезапно столкнувшийся с результатами собственной политики. Вот так и американская верхушка, долгое время занимаясь оболваниванием собственного населения, ныне с удивлением обнаруживает вернувшиеся к ней результаты собственной деятельности. То, что происходит сейчас в США, очень напоминает СССР перед крахом — страну охватил перестроечный психоз, ее население спешит каяться за прошлое, и даже есть свой аналог фильма «Покаяние» с выбрасыванием трупа отца — даже целый сериал, а в роли тел — статуи отцов-основателей. В принципе, когда государственность разрушается, внешние признаки этого зачастую включают нежелание властей видеть свою ответственность за происходящее.

Так и здесь, громкие вопли о вине вездесущих и, вестимо, неуловимых русско-китайских сетевых злодеев, сочетаются с упорным молчанием о собственной ответственности американских властей. Американские власти критикуются за пресловутый расизм, от которого, оказывается, очень легко отмежеваться, всего лишь публично похвалив активистов Black Lives Matter и предприняв рад подтверждающих действий. Переведя стрелки с себя на неспособные к мести статуи. Тут виноваты не какие-то конкретные президенты, хоть и тут есть, что обсудить, а вся традиция клеветы, спрятанной за американской мечтой и берущей свое начало еще в послевоенном ХХ веке.

И вот пример клеветы. Расс сообщает, что много изучала традиционную и нетрадиционную тактику Советского Союза. По ее убеждению, русские и в СССР, и в РФ очень любят экономию силовых мер, предпочитая мятежи, пятую колонну и психологическую тактику (включая поддержку террористических группировок по всему миру и разжигание революций в как можно большем количестве малых стран).

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Уличные беспорядки

Привычка приписывать собственные злодеяния врагу, переводя с больной головы на здоровую, это очень большой задел для проигрыша по существу, который рано или поздно наступит. Похоже, что этот момент, точное наступление которого предугадать трудно, дает о себе знать. Конечно, обсуждаемый эксперт оговаривает — что да, враги вмешиваются, но они лишь эксплуатируют существующие в обществе трещины, а в качестве оружия используют искажение истины и внутренние слабости противника. Но какие это слабости — она не говорит, а зря.

О чем говорили те твиты, на базе которых строится все «обвинение»? О коронавирусе, о карантине, о лекарствах. Что в этой теме могло так разжечь общество, что оно потеряло доверие к выборной системе и высыпало на улицы? Может быть, то, что официальные источники информации не смогли противопоставить ничего, хотя бы отдаленно похожего на единое согласованное мнение людей, которые говорят об одном и том же? А принятая в последнее время традиция «два источника — три мнения» является лучшим способом дестабилизации и общественной шизофрении. Кстати, в российском обществе, где тоже имело место непонимание происходящего, столь разрушительных реакций не последовало.

Возможно, причина в том, что у нас не было столь долгой и разрушительной проповеди ультралиберальной точки зрения (была, но быстро себя дискредитировала), а подвиги покаянцев за прошлое прочно связаны в народном сознании с кошмарами «святых 90-х». Плюс у нас не получилось сделать фетиша из свободы, с инквизиторским поиском несвободных и принудительным их освобождением. А вот американцы привыкли к уверениям о своей свободе и исключительности вне зависимости от реальных достижений и пытаются найти подтверждение тому и другому. Это не значит, что Россию гарантированно минует чаша сия. Но единственным лекарством до сих пор остается здравомыслие и критическое мышление — причем не отдельных экспертов, а всего народа.