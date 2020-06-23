Между Парижем и Анкарой пробежала большая «черная шпионская кошка». Сначала президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с тунисским коллегой Каисом Саидом, комментируя недавний инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, еще раз повторил свой прежний тезис о «смерти мозга НАТО» и подчеркнул, что «линия Турции несовместима с ее статусом страны НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Потому, что Анкара «использует членство в альянсе для того, чтобы европейские корабли не нападали на турецкие». Более того, по словам Макрона, «президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переправляет в Ливию сирийских наемников-джихадистов». В этой связи французское издание Le Figaro пишет, что Турция перебрасывает тех, «в ком больше не нуждается в Сирии? и приближает угрозу к границам европейских стран, а «контроль над ливийской территорией может позволить ей возобновить миграционный шантаж Европейского союза». Дело дошло до того, что Париж вынес вопрос о поведении Турции на заседание министров обороны Североатлантического союза, правда, в более широком контексте, включая закупку российского зенитного ракетного комплекса ПВО С-400 и блокирование Анкарой оборонного планирования НАТО в Восточной Европе.

Анкара ответила и очень быстро. Турецкое издание Daily Sabah выступило с сенсационным сообщением. Контрразведка Турции задержала четырех человек по подозрению в шпионаже в пользу Франции. «Подозреваемые собирали информацию о внутренней работе консервативных организаций, религиозных групп и турецкого управления по делам религий, а также о его сотрудниках, — пишет издание. — Они проникли в консервативные организации (фактически дервишские структуры — С.Т.) в стамбульских районах Фатих, Байрампаша, Эсенюрт, Зейтинбурну, Ускюдар, Умрание и Башакшехир с целью сбора информации о главном религиозном органе страны — Управлении по делам религий (Диянет)». Выясняется, что «задержанные использовали поддельные удостоверения личности, якобы принадлежавшие агентам Национальной разведывательной организации Турции, утверждая, что собирают данные о террористических группировках».

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Имя одного из задержанных названо — это некий Метин Оздемир, который был завербован главным управлением внешней безопасности Франции, когда служил в Афганистане. Он уже признался, что собирал и передал французским властям информацию о 120 лицах, включая имамов. В этом содержится ряд интригующих сюжетов. Первый: судя по всему, турецкая контрразведка контролировала создаваемую французами агентурную сеть в среде местных исламистов, которых Анкара готовила, как надо полагать, для работы в Ливии. Теперь наступил момент, когда Турция решила прекратить оперативную игру и предать ее гласности. Второй: исторически внешняя разведка Франции имела и имеет разветвленную агентурную сеть на Ближнем Востоке в целом и в Турции в частности. Но в последние годы она публично не демонстрировала свою активность в поле, больше занимаясь разработкой и анализом сведений, собранных ее агентами, подготовкой отчетов для других силовых ведомств.

В этой связи эксперты всегда обращали внимание на то, с какими суждениями выступали после ухода в отставку некоторые главы внешней разведки Франции. Их оценки ситуации на Ближнем Востоке, перспективы этого региона мира всегда вызывали повышенный интерес. Достаточно вспомнить хотя бы бывшего руководителя Службы внешней разведки Алена Жюйе, который открыто говорил о зависимости Парижа от Вашингтона. Другой экс-разведчик Бернар Бажоле в свое время сообщал, что французская разведка предвидела войну в Ираке 2003 года, продвижение джихадистов в Мали в 2013 году, однако оказалась менее подготовленной к «арабской весне» 2011 года, появлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А в последнее время, судя по некоторым данным, французская разведка пытается восстанавливать свои позиции в Сирии. Париж привлекает, как пишет Le Figaro, людей со знанием восточных языков. Зачем? По мнению французских экспертов, Макрон давно прочувствовал зигзаги американской политики на Ближнем Востоке, «благодаря» которым в Сирии, например, Франция оказалась оттесненной, а появившийся геополитический вакуум американцы стали «заполнять» Турцией.

На этом направлении Париж ведет контригру через курдов на северо-востоке Сирии. Он подозревает, что Вашингтон подыгрывает неоосманским проектам Анкары как в Сирии, так и в Ливии, видит, как укрепляется там и Россия. На этом фоне у самой Франции просыпаются имперские инстинкты. Кстати, анализируя причины краха французской политики в Сирии в интервью The Economist, Макрон признал: «Парадокс состоит в том, что и решение Америки, и агрессия Турции привели к одному и тому же результату: в жертву оказались принесены наши партнеры, боровшиеся против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Сирийские демократические силы. Это ключевой вопрос. Со стратегической и политической точки зрения произошедшее является большой проблемой для НАТО… Во-первых, европейская оборона: Европа должна стать независимой в сфере военной стратегии и военного потенциала. А во-вторых, мы должны возобновить стратегический диалог с Россией». Это явно предполагало, что «на альянс Москву и Анкару подтолкнули США при полной пассивности Парижа, Лондона Берлина».

Kurdishstruggle Курдский отряд самообороны

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что «Макрон собирается создать в Сирии террористическое курдское государство». В свою очередь курдские издания не отрицают, что США и Франция в Сирии «работали над тем, чтобы примирить между собой два конкурирующих курдских лагеря, надеясь создать единое политически административное курдское образование». Но если исходить из логики действий Анкары, то Трамп несколько отступил от прежних позиций на курдском направлении, что привело к тому, что под «турецким огнем» оказался Макрон. Так разгорающийся турецко-французский шпионский скандал вскрывает серьезную геополитическую подоплеку. В этой связи турецкое издание Aydınlık пишет, что «Макрона волнует не НАТО, а Турция», возможность появления между Вашингтоном и Анкарой, а не Турцией и Европой, скоординированной политики в Сирии, и он «призывает защитить НАТО от использования в своих интересах США и Турцией». Будем ждать, что дальше предпримет Париж.