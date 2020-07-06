Давным давно, когда настоящая медицина ещё ходила странными на сегодняшний взгляд тропами, уже существовали шарлатаны, готовые продать бальзам чудодейственной силы любой желаемой степени. К XVII—XVIII векам явление приобрело международный характер и стало обретать широкую популярность. Примерно с XVII века шарлатанов от медицины стали называть «кваками» («quack» — звукоподражание утиному кряканью, термин родился из названия уличных торговцев всякими бальзамами, громогласно их рекламировавшими), и уже в 1881 г. появилась первая организация по борьбе с медицинским шарлатанством Vereniging tegen de Kwakzalverij, существующая и по сей день. Разумеется, в русском языке лжеврачи зовутся просто шарлатанами (словом, имеющим похожее историческое значение), однако как ведь хорошо ложится слово «квак» на желающих опустошить кошельки и банковские счета людей, предлагая им лечение от реальных и придуманных заболеваний.

Хэтти Герц HCl

Хэтти Герц Доктор «Квак»

«Доктора Кваки» существуют и по сей день. Кто-то неплохо маскируется, а кто-то без зазрения совести продаёт небезопасные «чудеса».

Когда в Европу только пришёл новый для человечества коронавирус и начал захватывать Италию, я как раз вернулась оттуда домой, в Мадрид, и заболела. Нет, необязательно именно этим самым вирусом (тестов мне не делали), просто по времени совпало, и «простуда» длилась несколько недель, тяжело, с изнуряющим кашлем, который, казалось, никогда не закончится, и ощущением, будто дышишь под водой.

Это была вторая половина февраля, одну из трёх комнат в нашей квартире тогда снимала молодая медсестра, и очень её озаботило то, как долго я болею. И вот она предложила мне лечение, о котором сама недавно узнала.

Это как раз тот момент, когда начинает казаться, что запахло странным веянием. Собственно, я думала, она предложит, например, безобидную неработающую гомеопатию, но девушка начала рассказывать про одарённого доктора, методы которого государственная медицина игнорирует и не хочет проверять, ведь тогда все будут покупать это простое и чудесное лекарство, и фармбизнес потерпит крах. Она протянула мне книгу, которая обошлась ей в 30 евро, где автор красочно рассказывал о лекарстве от всех болезней (ну, от многих — содержание книги включало 132 заболевания, начиная от акне, альцгеймера и аутизма и заканчивая диабетом, эболой, ВИЧ и опухолями). И упомянула, что не боится нового коронавируса, ведь у неё есть чудо-средство. Признаться, стало как-то боязно за всех тех пациентов, с которыми она каждый день имела дело.

Хэтти Герц

С «эффективностью» метода всё, кажется, понятно само собой: по безумному по длине и вариативности списку заболеваний и по цитатам в книге ответов от Министерства здравоохранения о том, что данное средство не подвергалось проверке и тестированию ввиду очевидного отсутствия необходимости таковые проводить, и по критике автора таких ответов. Раствор, разумеется, не лечит — ни все заболевания, ни какое-то одно. Но что там у него с безопасностью? Ведь простой поиск в Гугле и на Ютубе показывает, что оно пользуется популярностью даже в тех странах, где запрещено к продаже.

Новая чудо-песнь на самом деле довольно старая, просто немного модифицированная — в какой-то момент один из компонентов был заменён на «более безопасный». Что ж, давайте разберёмся, насколько он безопасен и что в принципе входит в состав.

Для получения «лекарства» человеку предлагается купить 25% хлорит натрия (NaClO2) и 4%-ю соляную кислоту (HCl). Соляная кислота выступает в роли так называемого активатора, и в результате соединения получится нужное вещество — диоксид хлора. Диоксид хлора токсичен, используется для дезинфекции поверхностей, обладает антибактериальными свойствами (поэтому в некоторых странах его применяют для обеззараживания воды в строго определённых и безопасных количествах), а также применяется в качестве промышленного отбеливателя.

Для приготовления очередной порции для приёма внутрь компоненты требуется смешать в указанных для каждого случая пропорциях в стакане воды. Принимать по стакану раз в час в течение восьми часов в день на протяжении нескольких недель. Даже не обладая познаниями в химии дальше школьной программы, можно догадаться, что вся эта затея, скорее всего, не слишком безопасна. Однако я поставила перед собой несколько вопросов, которые мне кажутся важными и базовыми для любого, кого впечатлило обещание чудес и кто задумался о покупке:

Насколько безопасно хранить хлорит натрия и соляную кислоту дома? Какие могут быть риски, учитывая, что большинство людей не владеет какими-то познаниями в химии и в обращении с химическими веществами? Из соображений техники безопасности — требуется ли человеку надевать перчатки, защитные очки и/или респиратор для соединения этих компонентов в любых объёмах или для небольших это необязательно? Продукт соединения хлорита натрия с соляной кислотой — диоксид хлора — не является безопасным сам по себе. Какие могут быть последствия при приёме нескольких капель на стакан воды ежечасно в течение восьми часов ежедневно в течение нескольких недель? Может ли происходить накопительный эффект с отложенным результатом в виде отравления диоксидом хлора?

И стала искать на них внятные ответы, читая статьи, справочники и разговаривая с людьми, имеющими образование химика и определённый опыт работы в химической отрасли в настоящем или прошлом.

Хэтти Герц Chlorine

Например, вот что ответил мне Игорь Томас, руководитель проекта в компании «Ростбиохим», Новосибирск:

«Вообще, любую химию дома хранить небезопасно, хотя бы в том смысле, что ее могут случайно съесть, разлить. Соляную кислоту небезопасно еще и потому, что она летучая, особенно если раствор концентрированный. Плюс едкая при попадании на кожу, слизистые и при вдыхании.

При работе с соляной кислотой в любых объемах очки и перчатки, конечно, желательны. А вот респиратор тут не поможет — нужен или противогаз, или, что лучше, все делать под вытяжкой. Раз раствор солянки слабый, то парить она не будет, но все равно лучше хранить и работать под вытяжкой.

С хлоритом проще. Если количества небольшие, можно обойтись без очков с перчатками. А если больше, чем насыпать из банки в пробирку, то респиратор было бы неплохо. Ну, или работать под вытяжкой опять же. Хлорит сам по себе неопасный, если его не есть. В сухом виде, если его просыпать на бумагу, дерево и т. п., может воспламениться.

При растворении этого оксида в воде получаются кислоты, которые к тому же сильные окислители. Кислотность тут будет слабая (да и в желудке у нас и так кислота), а вот окислительные свойства — это нехорошо: будет разрушать первую попавшуюся органику, скорее всего, еще до желудка».

Даже такого краткого ответа достаточно для понимания, что это совсем не те вещества, которые стоит хранить дома или работать с ними — особенно если есть любознательные дети или способные куда угодно забраться домашние питомцы.

Указанные в разных инструкциях подобного «лекарства» дозы хоть и кажутся на первый взгляд малыми, на самом деле являются достаточно высокими, чтобы нанести даже взрослому человеку вред: вызвать тошноту, рвоту, обезвоживание и другие неприятные последствия, нередко приводящие лечащегося к госпитализации, а продавцов к уголовной ответственности. Любопытно, что сами адепты такого лечения склонны рассматривать симптомы отравления как процесс «очищения и исцеления организма», из-за чего продолжают принимать «лекарство» и тянут с обращением к нормальному врачу.

Хэтти Герц

Здоровый крепкий молодой организм иногда может более-менее стойко перенести подобную разовую химическую атаку «ради профилактики», чего не скажешь про людей с тяжёлыми болезнями, ослабленным здоровьем или про детей, которых так часто пытаются от чего-нибудь вылечить альтернативными методами, якобы действуя во благо.

Несмотря на, казалось бы, очевидную небезопасность продукта, на частые предупреждения о вреде приёма и цитаты официальных организаций в книгах авторов «лечения», и в некоторых странах даже на запрет на продажу, средство постоянно находит себе новых поклонников и доступно для покупки через интернет. Его даже на «Амазоне» можно найти. И, как это ни странно, забраться методы Кваков могут порой довольно высоко. Например, совсем недавно, буквально в конце апреля, президент США предложил попробовать делать больным новым коронавирусом инъекции этого самого диоксида хлора, несмотря на то, что незадолго до этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США получило постановление федерального суда, накладывающее запрет на продажу этого непроверенного средства, позиционирующегося теперь и как лекарство от COVID-19.

Хэтти Герц Дональд Трамп

Наблюдая всё это, невольно задаешься вопросом: неужели люди настолько не любят себя и своих близких, что готовы добровольно принимать внутрь опасные средства, не имеющие никакого научного подтверждения своей эффективности в лечении, и давать его другим, особенно своим детям? Неужели какое-то лицо из интернета, утверждающее, что это работает, вызывает больше доверия, чем заключения, скажем, минздрава или слова настоящих врачей? Неужели упаковка и реклама оказывают настолько сильное влияние, что приглушают здравый смысл? По сути, никто, полагаю, не стал бы брать пипетку, набирать в неё купленную в супермаркете «Белизну» (которая по своим свойствам очень близка к описанному выше «лекарству» и содержит всё тот же хлор) и принимать по несколько раз в день, ведь правда? Было бы страшно, и правильно.

Разумеется, мы подвержены множеству расстройств и заболеваний, для которых ещё нет никакого лечения, либо есть дорогое, сложное, долгое. А ещё может казаться, что лекарственной отрасли невыгодно, чтобы у людей была какая-то доступная таблетка от всего сразу и что производители просто годами «наживаются на пациентах», тогда как альтернативное направление якобы предлагает решение. Но почему не закрадываются мысли о том, что именно все эти «непризнанные гении медицины» аккурат этим и занимаются: присасываются к надежде человека, к его желанию вылечить себя или близкого и бессовестно продают ему иллюзию, ставящую под угрозу здоровье и жизнь.

На разработку и тестирование настоящих лекарств уходит много денег, труда и много лет. Это далеко не та отрасль, в которой просто штампуют новые таблетки, и все мгновенно купаются в денежном дожде. Затраты на исследования и проверку работоспособности тоже велики. Это отрасль, которая, разумеется, имеет свою прибыль, но работает она на благо человечества, на улучшение качества жизни, тогда как «доктора Кваки» банально зарабатывают что получится и на ком получится, не вспоминая о существовании ответственности за жизни тех, на ком пасутся.