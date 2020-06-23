



Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

Немцы тяжело, но свыкаются с мыслью о том, что американские военные покинут их страну. Хотя после того, как пошли первые сообщения о таковом намерении президента США Дональда Трампа, против этого выступили многие политики, отставные генералы и эксперты по обоим берегам Атлантики. Теперь на горизонте просматривается вопрос: а кто займет место американцев в оставляемой ими военной инфраструктуре в Германии.

Дело уже явно не в том, что Трамп, как уверен обозреватель германской газеты Die Zeit, «ненавидит немцев», ввиду чего он «долго отрицал свое происхождение из Пфальца и предпочитал притворяться потомком шведских иммигрантов», а также «отказался пожать руку канцлеру Меркель на первой их встрече». Германия являлась долгие годы для американских военных площадкой для планирования и обеспечения операций на Ближнем Востоке и Африке. Даже если допустить, что Вашингтон решит создать свой новый центр в соседней Польше, это займет много времени и денег, поскольку в стране на Висле нет соответствующей инфраструктуры, чтобы принять большой американский контингент. Помимо того, Берлин выделял на содержание сил США около миллиарда долларов ежегодно, больше, чем все остальные союзники. «На этот раз вывод части американских военных из Германии означает подрыв главной военной цели Вашингтона, то есть укрепления восточного фланга НАТО от потенциальной агрессии со стороны России, — заявляет американских историк Хэл Брандс. — Так что если политика Трампа кажется непоследовательной, это значит, что за ней, вероятно, стоит что-то другое».

Американская военная база «Рамштайн» в Германии

Иными словами, Варшава не может быть полноценной заменой Берлину даже не оттого, что Польша физически не готова, а оттого, что американцам больше не надо присутствовать в Европе, поскольку они смещают свой фокус в другую часть мира. Соответственно, Европейскому союзу приходится рассматривать вариант разработки новой концепции безопасности Европы без участия США. В первую очередь это волнует Германию. По мнению Deutsche Welle, здесь снова возникает неудобный вопрос об отношении к ядерному оружию. Французы вкладывают много денег в свою атомную программу, дистанцируясь от США и НАТО. Однако Париж неоднократно пытался втянуть в обсуждение совместных планов Берлин. Во времена французского президента Жака Ширака, в 1990-х, годах считалось, что обе страны должны нести совместную ответственность за ядерное оружие, размещенное во Франции. Николя Саркози предлагал канцлеру Германии Ангеле Меркель разделить расходы на развитие французского ядерного потенциала. Но каждый раз Берлин отказывался, ссылаясь на «американский зонтик». Недавно уже Эммануэль Макрон предпринял еще одну попытку, пригласив европейских партнеров начать «стратегический диалог» о французской бомбе, Германия снова сделала вид, что не заметила этого.

Результаты «стратегического диалога» до сих пор неизвестны общественности, в том числе потому, что тема сдерживания деликатна, замечает радиостанция. Однако, судя по всему, говорить об этом придется, вовлекая в дискуссию не только Берлин, но и другие страны — члены ЕС. Он, конечно, не будет простым. Если менять американские ядерные бомбы на французские, то где они должны находиться? Если вдруг с инициативой разместить их у себя выступит и Польша, то как ей деликатно отказать в этом? А нужно ли развивать Евросоюзу и собственную ракетную ядерную программу в таком случае и создавать независимую систему ПРО (не говоря о том, что делать с уже установленными на Старом континенте элементами американской противоракетной обороны)? Вопросы десятилетия. И связанные не только со сменой «ядерного зонтика». Когда американцы окончательно покинут военную инфраструктуру, которая создавалась все это время для ведения операций на Ближнем Востоке и Африке, ЕС нужно будет думать, как самому заниматься этими регионами, критически важными для его безопасности. Первым кандидатом на то, чтобы появиться на базах в Германии вместо американцев, видятся французы.

Установки для американского противоракетного комплекса Aegis Ashore

Париж сегодня активен на южном направлении, и ему тесно в рамках НАТО. Он открыто конфликтует с Турцией, с которой состоит в Североатлантическим альянсе. «Я полагаю, что Турция ведет в Ливии опасную игру, нарушая своими действиями все взятые на себя во время берлинской конференции обязательства, — заявил только что Макрон. — А когда видишь, как реагирует на происходящее у берегов Ливии НАТО, то другим словом, как «неприемлемо», такое поведение охарактеризовать нельзя». В перспективе можно предполагать, что Франция постарается закрепить свои внешнеполитические приоритеты в концепции общей европейской обороны и безопасности. Тогда ей потребуется инфраструктура и площадки для проведения реальной политики на Ближнем Востоке и Африке под «флагом ЕС». Бывшие базы США в Германии — чем не выход? Но с этим должен согласиться прежде всего Берлин. Станут ли французские соседи более приемлемыми для немцев, чем далекие американцы? Будем следить за событиями.