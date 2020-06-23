Сменились исторические «времена года», и снова деревья приносят «странный и горький плод» — тела покойных чернокожих. Менее чем за месяц шесть чернокожих были найдены повешенными на деревьях в штатах Калифорния, Джорджия, Нью-Йорке, Орегоне и Техасе. Власти говорят, что все эти смерти, по-видимому, являются самоубийствами без признаков состава преступления, пишет Стейси Пэттон в статье, опубликованной 22 июня в The Washington Post.

Иллюстрация из журнала Le Petit Journal (фрагмент)

Тем не менее члены семей погибших, протестующие и активисты, а также некоторые исследователи насилия против черных понятным образом с подозрением относятся к этим выводам правоохранительных органов. В социальных сетях также ходят слухи о том, что речь может идти о суде Линча. В социальной сети Twitter появляются сообщения, в которых пользователи призывают не считать их смерть, что бы ни случилось, самоубийством.

Эти инциденты происходят во время общенациональных расовых потрясений — когда люди уже находятся на грани и с подозрением относятся к отчетам полиции о столкновениях с чернокожими. Такие инциденты вызывают травмирующие воспоминания об ужасной истории США, про то, как в стране в период с 1880 по 1968 год безнаказанно были казнены судом Линча тысячи чернокожих взрослых и детей.

Линчевание трёх афроамериканцев в Дулуте, Миннесота, в 1920 году. Открытка

Чернокожие, действительно, совершают самоубийства, хотя, по данным министерства здравоохранения и социальных служб США, этот показатель на 60% ниже, чем среди белых. В черной американской культуре подобный шаг считается позорным. И если человек на него отваживается, то это, как правило, происходит непублично.

Поэтому многим чернокожим людям довольно сложно поверить, что в течение нескольких недель шесть чернокожих решили лишить себя жизни публично, в то время как продолжаются акции протеста против расовой дискриминации. Члены семей предполагаемых самоубийц также не хотят верить в официальную версию их гибели. По словам матери одного из них, её 27-летний сын, живший как бездомный, был убит, что видели другие бездомные. Чем больше происходит подобных инцидентов, тем сложнее не замечать исторический контекст. В эпоху линчевания нередки были случаи, когда гибель чернокожих называли самоубийством для сокрытия факта их убийства толпами белых и полицейскими.

Например, сельскохозяйственный рабочий из Слайдена, штат Миссисипи, Аб Янг, которого убили 12 марта 1935 года, после того как его обвинили в убийстве другого рабочего. Он бежал в штат Теннесси и был схвачен толпой, которая силой вернула его обратно в Миссисипи, где он был повешен на школьном дворе. Несмотря на то, что всем было объявлено о суде Линча над ним заранее, задокументировать это событие прибыл репортер и фотограф, а в самой внесудебной казни принимали участие около 50 человек, присяжные заседатели постановили, что смерть Янга была самоубийством.

Через несколько лет после убийства Янга 19-летний солдат Феликс Холл пропал без вести из казарм в Форт-Беннинге, штат Джорджия. 28 марта 1941 года его тело было найдено на дереве над оврагом в лесу на базе. Его руки и ноги были связаны за спиной проволокой. Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения пыталась заставить Министерство войны расследовать этот инцидент, но военные чиновники заявили, что смерть была самоубийством. Такая официальная версия была выдвинута, несмотря на то, что военный врач, который осматривал тело Холла, заявил, что это убийство, о чем и написал в свидетельстве о смерти.

Линчеватели. Техас 1920

Джеймс Джонсон был избит до смерти в тюрьме во Флоренции, Южная Каролина, 5 декабря 1939 года, после того как полиция остановила его около 2:30 утра. У Джонсона в машине было большое количество пиломатериалов, и сотрудники полиции заподозрили, что он их украл. Во время своего ареста Джонсон оказал сопротивление полиции. По словам 14-летнего свидетеля, уже в камере полицейские избили Джонсона и с помощью одного из его шнурков повесили его. Несмотря на раны на его голове и синяки на теле, суд присяжных оправдал полицейских, заявив, что тот специально бился головой о решетки камеры, а также порезал себе руки. Не помогло даже заключение патологоанатома, согласно которому причиной смерти стал удар по голове, нанесенный полицейским.

Наиболее вопиющим стал инцидент с Шедраком Томпсоном, которого нашли 15 сентября 1932 года в Линдене, штат Вирджиния, после того, как его обвинили в нападении на белого фермера и его жену. Его тело сожжено, а расчлененные части тела были розданы среди членов общины в качестве праздничных сувениров, а его голова была выставлена на обозрение. По официальной версии, смерть Томпсона была самоубийством.

По словам борца за гражданские права Руби Сейлса, все больше оснований считать, что случившиеся за последние несколько дней инциденты были убийствами. Он приводит примеры других погибших чернокожих, причиной смерти которых было названо самоубийство: Билли Джо Джонсон, Чавис Картер, Рузвельт Чемпион, Леннон Лейси, Дензел Кернелл, Кендрик Джонсон, у которых была обнаружена пропажа органов, а также Киндра Чепмен, Вакиша Уилсон и другие чернокожие женщины из Бирмингема, штат Калифорния, которые якобы совершили самоубийства в тюремных камерах.

Ку-клукс-клан в США

Безусловно, учитывая пандемию коронавируса и связанную с ней экономическую катастрофу, вполне возможно, что число самоубийств резко возросло. Пандемия также привела к массовым экономическим потрясениям в чернокожих общинах, которые уже были в тяжелом финансовом положении. Однако возможно также и то, что часть, если не все подобные инциденты, были примером суда Линча.

Между нынешними инцидентами и прошлыми примерами линчевания много общего. В частности, то, что предположительно убитых чернокожих выставили на всеобщее обозрение, чтобы запугать представителей чернокожих сообществ.

Как отмечают борцы за гражданские права, дни, когда сотни или тысячи белых людей приходили посмотреть на варварские пытки и убийства чернокожих людей при линчевании, прошли. Но со все большей активностью движения Black Lives Matter, усиливается и недовольство среди разъяренных членов маргинальных групп сторонников белого превосходства. Жестокая реакция неизбежна.

Неудивительно, что черные сообщества скептически относятся к официальной истории после столетий продолжающегося расистского терроризма и неспособности правительства преследовать серийных убийц.