Давайте наконец признаем: наши древние предки были не так невинны, как хотят нам показать. Рабство имело место, они поддерживали колонии, и знаменитый Афинский союз, хотя и был создан для противостояния персам, был преобразован в Афинскую администрацию против других городов. Аристотель утверждает, что есть люди, которые рождаются рабами, а эфиопы назывались так потому, что они были черными — буквально «с обожженными солнцем лицами». Что не мешало Гомеру сказать нам в начале «Одиссеи», что, пока другие боги встречаются на горе Олимп, Посейдон находится в Эфиопии, потому что его там почитают и он там хорошо проводит время.

Рабы, работающие в шахте Laurium

Что касается их колоний, то они не имели ничего общего с колониями современности. Это были города, которые они изначально и основали, на некоторых пустынных берегах Средиземного или Черного морей. Рабы не имели расовых характеристик. Они были военнопленными, которых можно было продать или купить. Дискриминации по цвету кожи не было. Различие, на которое опирается Аристотель, это разница между «свободным» и «рабом». Чтобы понять это, мы не можем игнорировать значение слова свобода.

Рабы, работающие в шахте Laurium

Политкорректный режим, который изолирует слова от их значения, обычно от их отношения к реальности, рассматривает эти различия как тривиальные детали. Если у вас есть рабы, вы расист, если у вас есть колонии — колониалист. Древняя Греция не проходит экзамен на политкорректность. Она принадлежит к тусклому свету человеческой истории, а яркая современность не может терпеть такие тени. В результате ее же преемница — западная культура, пытается оттолкнуть Древнюю Грецию как можно дальше от горизонта своего просвещения и образования. Она не подходит для построения мультикультурного общества, которое родилось после окончания колониализма. Она напоминает о высокомерном Западе, который пострадал от комплекса превосходства. Запад, у которого нет ни времени, ни настроения задаваться вопросом, были ли завоеванные им права созданы путем неоднократных нарушений установленных ограничений.

Возможно, если бы не было ограничений, перегибы были бы невозможны. И если это относится к нашим древним предкам, что относится к нам, молодым грекам? У нас не было ни колоний, ни рабов, которые трудились на наших хлопковых полях. Я не говорю, что мы лучшие люди, чем англичане, французы или испанцы. Наша современная история лишила нас возможности. Мы не пережили Ренессанса, поэтому нас не волнует Колумб — за исключением протестующих в американском посольстве. Что касается Просвещения, в тот период мы жили как рабы османов. И именно поэтому мы не создали Просвещения. Мы представили Просвещение, которое было произведено в другом месте, и попытались перевести его в наше собственное, с известными катастрофическими результатами. Без колоний и без людей другого цвета кожи, работающих на наших полях, мы даже не испытали настоящего расизма.

Негры на хлопковых плантациях США. 1913

В результате мы внедряем антирасизм по тому же принципу, как немецкие автомобили — как великолепную культурную достопримечательность, как новые богачи, которые хвастаются своим богатством.

Антирасизм является локомотивом всей концепции, которая подчеркивает «разницу» в самоценности. Это поддержка политкорректности. Поскольку политкорректность не знает границ — она стремится создать экуменическую религию в нашем атеистическом мире, ее внутренние верующие с нетерпением пытаются найти наших собственных «черных», чтобы чувствовать себя антирасистами. После бесчеловечного убийства Джорджа Флойда некоторые сравнивали его дело с Жаком Костопулосом (который погиб во время ограбления ювелирного магазина). Но большинство из них объявили нашими «чернокожими» иммигрантов, прибывших в нашу страну в последние годы. С помощью европейской политической корректности они клеймят любую реакцию греческого общества на проблемы, вызванные сосуществованием с мигрантами. Житель Митилини, Хиоса, Малакассы или площади, который не позволяет пострадавшим разбить лагерь вокруг статуи Тесея, считается расистом.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

Импортные товары — антирасизм и политкорректность, — не имеющие реальных корней в греческом обществе, работают больше как социальные проекции. И, скорее всего, нашим собственным просветителям повезло в 19-м веке. Они останутся пустым письмом, достойным той типологии, которая подходит нашему лицемерию.