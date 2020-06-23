Всего через несколько месяцев после начала президентства Дональда Трампа стенограммы его телефонных разговоров с лидерами Австралии и Мексики просочились в прессу и были опубликованы в полном объеме, что нанесло ущерб доверию иностранных лидеров при разговорах с Вашингтоном. Как и следовало ожидать, просочившиеся разговоры мешают администрациям в ведении дипломатии.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

В 2018 году газета The New York Times опубликовала статью анонимного чиновника, утверждающего, что он является частью «сопротивления» в администрации Трампа. Он с гордостью заявил, что многие высокопоставленные чиновники в его собственной администрации усердно работают, чтобы расстроить часть его планов и вывести наружу его худшие наклонности.

Джон Болтон и Дональд Трамп

И это возмутительно, потому что четвертой ветви власти не существует. Независимо от того, считают ли правительственные чиновники действия президента мудрыми, он был избран, а они — нет. Статья II Конституции наделяет президента исполнительной властью. Если бюрократы берут власть, не делегированную им президентом, они узурпируют ее, присваивая себе то, что, по Конституции, принадлежит ему. США не смогут функционировать должным образом, если бюрократы будут решать, что может и чего не может делать избранное руководство страны.

U.S. Department of State Дональд Трамп, Майк Помпео, Джон Болтон

Сейчас бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выпускает книгу — спустя несколько месяцев после ухода с поста. На ее страницах он пересказывает частные разговоры, которые сам вел с Трампом, и разговоры Трампа с мировыми лидерами. Многое из того, что пишет Болтон, вероятно, правда. Портрет, который он рисует, — это крайне неустойчивый человек, от которого зависит принятие решений и который не интересуется деталями политики, прежде всего руководствуясь своими собственными интересами. Что, собственно, не откровение. Однако эта книга создает зловещий прецедент.

Чиновники, занимающие близкие к этому и будущим президентам должности, не должны покидать свои посты и спешно публиковать откровенные мемуары. Президенты должны иметь право вести беседы с близкими советниками, которые, предположительно, носят конфиденциальный характер. Точно так же, как неэтично для чиновников заниматься лоббизмом сразу после ухода с поста, торгуя на своей государственной службе, так же есть что-то неприличное в том, что Болтон раскрывает детали из разговоров с Трампом, в которые он был посвящен только потому, что ему доверяли. Во время своего интервью на канале ABC, рекламируя свою книгу, Болтон сказал, что самым влиятельным человеком в Белом доме после Трампа был зять президента Джаред Кушнер. Кушнер, по его словам, играл ведущую роль в таких вопросах, как иммиграция, мир на Ближнем Востоке, Китай и ответ на вызов коронавируса. Как вы думаете, почему это так?

Возможно, из-за того, что так много чиновников уходят со злыми намерениями, Трамп и избегает экспертных советов и доверяет только тем, кто находится в его ближайшем окружении? Соглядатаи могут смотреть на это с негодованием, но именно они сделали ситуацию значительно хуже. Президенты имеют право на конфиденциальные беседы с советниками. Если Болтон получит хорошую прибыль от выпуска этой книги, это побудит будущих чиновников последовать его примеру и обогатить себя на государственной службе. Это ограничивает диапазон мнений, которые будут искать президенты. И это не лучший способ управлять страной.