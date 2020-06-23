За неполные четыре года на посту президента нынешний глава США успел стать центральным героем многосерийного политического триллера под названием «Сбрось Трампа с поезда». Его оппоненты копали под него неустанно, ему предъявляли один грех страшнее другого (расизм, связи с внешним врагом, коронавирус, адюльтер и пр.), его ненавистники заполнили им всю информповестку, сделав его самой обсуждаемой персоной в стране, даже собственных кандидатов в президенты представляя не как автономных персонажей, а как отражение того или иного свойства Трампа (о, святая простота пиара!). Эти битвы закалили Трампа так, что на финишную прямую выборов-2020 он вышел весь в боевых шрамах, а неприятности посыпались на него пуще прежнего. Коронавирус жестко прошелся по США, карантин неплавно перешел в уличные погромы, а Трампу, если он хочет и дальше оставаться в Белом доме, нужно смотреться в Овальном кабинете эффектно и монолитно. Так, что если у кресла подломится ножка, прижать ее собственной ногой, и продолжать сидеть на фоне флага США, не меняя выражения лица, на котором написано — «У меня всё под контролем».

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена

Трамп обладает незаменимой способностью быть убедительным для своих сторонников из простых граждан, обращаясь не к слабо понятной для простых тружеников проблематике, а к насущным вопросам их жизни, к тому, что составляет их ежедневные заботы. Избираясь, он обещал дать голос тем людям своей страны, у которых голоса вроде как нет, — работягам без высшего образования, из маленьких городов и сел, приверженцам традиционных ценностей, консерваторам и республиканцам.

Американская семья (рэднеки)

В итоге, если смотреть, например, на недавний совместный опрос NBC и WSJ, окажется, что если общий рейтинг одобрения Трампа — 46%, то среди республиканцев он аж 89%, то есть его основная группа поддержки не отвернулась от него. И пока его противники предвещают ему падение поддержки потому, что он грубо общается с прессой и ведет себя как неотесанный мужлан, его сторонников это не отталкивает: а что, собственно, такого? Во-первых, ничего нового. Во-вторых, эти ваши журналисты сами заслужили, они тоже хороши, если они ему на брифингах хамят — почему бы ему не нахамить в ответ, да и вообще, почему все должно сводиться к журналистам? А к кому — к Флойду?

Но с Флойдом дело принимает совсем интересный оборот. Когда начались протесты, Трамп прямо сказал губернаторам штатов, что это их обязанность, а не его, разобраться с погромщиками. И сам подал пример: двинулся к церкви недалеко от Белого дома, которую пытались осквернить вандалы, разогнал в толпе «коридор» с помощью полиции и сфотографировался возле церкви с Библией в руках. Демократы тогда взвились в гневе — разогнать праведно возмущенных митингующих ради фотосессии?! Ну да, скажут «трамповские пролетарии», и что? Их вообще надо разгонять. И не ради какой-то там фотосессии, а ради снимка с Библией посреди обнаглевшей толпы: смотрите, у меня есть мои религиозные ценности, я боюсь только Бога, а ваши погромщики для меня не указ.

The White House Дональд Трамп с библией

Дальше — больше. «Протестующие» начали валить статуи, а демократы — предвещать такое же падение Трампа. Но как это выглядит глазами простого патриота, который является базой электоральной поддержки Трампа? Вконец потерявшая совесть толпа демонстративно скидывает статуи лучших людей страны, откровенно глумясь над священными страницами истории государства, на площадях беснуются какие-то потерявшие человеческий облик толпы, а идиоты-чиновники идут у них на поводу, радостно спеша вперед батьки в пекло и наперебой перечисляя, кого бы еще из американских президентов можно отправить на историческую свалку. «И это — то, что может встать вместо Трампа? А не пошли бы все!» — думает сторонник Трампа, и решимость отстаивать позицию растет. Низкая явка не грозит этим выборам точно, и, если искать причину, по которой Трамп не разгоняет толпы, она в этом — ему перед выборами очень на руку, чтобы противник сбросил маску.

Болтон выпускает свою разоблачительную книгу о том, что происходило в Белом доме, тоже незадолго до выборов — но что бы он ни рассказал в ней, это меркнет перед обличьем радикальных демократов. А Трамп… Ну что мы про него не знаем? Чем вы нас удивите? Уже чем только не удивляли за неполные четыре года. В этом смысле даже поступающая в продажу разоблачительная книга бывшего советника Трампа Джона Болтона не имеет шансов стать решающим ударом, который свалит президента наповал — собственно, противники Трампа, размахивая цитатами из болтоновских разоблачений, вновь покажут себя стервятниками, которые накидываются на добычу «крысы» из администрации президента.

А вот демократы продолжают удивлять, и с легкой руки Трампа их черты становятся все более выпуклыми: иногда — ужасными, иногда — смехотворными. Можно сколь угодно улыбаться над трамповской манерой давать противникам детсадовские прозвища, но ведь прозвища эти действительно их умаляют до уровня политического детсада. Адам Шифф ведет расследование «русского дела»? Это тот, «Адам, шея-как-карандаш?» Шифф пытался улыбаться этому прозвищу, но, когда оно прозвучало, при взгляде на Шиффа приходили в голову не его страшные обвинения, а то, что шея у него и впрямь как карандаш… Байден? Какой такой Байден? А, «сонный Джо»? А ведь действительно, с харизмой и энергией у Байдена так себе… И на самоизоляции он отсидел, как зайка, маску носил (в отличие от Трампа), и жечь глаголом не умеет, и в соцсетях никакой, пока Трамп одним твитом может обрушить рынок (молодые демократы, судя по опросам, за Байдена голосовать не хотят). И вот эти люди — из той партии, которая презирает веру и семью? А теперь еще и родину, судя по поддержке свергателей памятников? Демократы говорят про глобальное потепление и аборты на девятом месяце, ну, а для людей-то что могут предложить? Не перегнули ли они палку с либерализмом и свободой слова?

Джо Байден с супругой Джилл посетили мемориал ветеранам по случаю дня поминовения

Пусть многие согласны, что «жизни черных имеют значение», это не означает, будто для реализации этого лозунга нужно стирать историю страны. Как сказал республиканский аналитик Джон Фихери, демократический радикализм не только вдохновит электорат Трампа в куда большем количестве прийти на избирательные участки, он еще и подорвет избирательный энтузиазм умеренных демократов и беспартийных. При таких картах демократам мало рассчитывать на то, что американцы банально устали от Трампа и вдруг решили, что из коронавирусного кризиса их выведет «сонный Джо». И поэтому их нынешняя поддержка погромщиков работает не против Трампа, а на него. Да, кампания Трампа переживает сейчас не лучшие времена, но чем больше в общественном сознании Байден будет связываться с его поддерживающими вандалов однопартийцами, тем лучше для Трампа.