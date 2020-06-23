Канаде есть о чем подумать на фоне результатов недавнего голосования в Генеральной Ассамблее ООН по поводу того, какие две страны займут место непостоянных членов в Совете Безопасности ООН на следующие два года. После нескольких лет лоббирования — хотя и не такого активного, как в случае с победителями выборов, — Канада заняла третье место, уступив Норвегии и Ирландии. Вывод должен быть очевидным: Оттава может и должна делать больше. Тем не менее, помимо этого разочарования для одной страны, произошедшее заставляет задуматься о необходимости пересмотреть всю систему коллективной безопасности, начиная с Совета Безопасности, пишет канадский профессор международных отношенийЖан-Франсуа Тибо в статье, опубликованной 20 июня порталом The Conversation.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

Основная цель ООН, созданной после Второй мировой войны, заключается в поддержании международных мира и безопасности. Для обеспечения «оперативных и эффективных действий» подписавшие Устав организации государства учредили центральный орган — Совет Безопасности, который в этом отношении играет ключевую роль.

Совет Безопасности изначально создавался с учетом ответственности и возможностей, а не принципа представительства. Он состоял из пяти постоянных членов — победителей во Второй мировой войне, Китая, Франции, России, Великобритании и США, а также шести непостоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок.

Прошло семьдесят пять лет, и теперь стоит задавать вопрос, актуален ли сегодня Совет Безопасности в его нынешнем виде и каким образом можно осуществить фундаментальное его преображение с тем, чтобы он мог действительно соответствовать возложенной на него ответственности.

Al-sharq.com Заседание Совета Безопасности ООН

Автор отмечает, что он как наблюдатель за идущими в ООН процессами и как человек, который изучает вопросы международного управления и безопасности, не настроен оптимистично: мир сильно изменился, а Совет Безопасности демонстрирует все меньшую готовность отвечать на все большее число новых кризисов.

Необходимо расширить представительство стран

Хотя число государств — членов ООН увеличилось с 51 в 1945 году до 99 в 1960 году, потребовались длительные переговоры, чтобы наконец сделать возможным увеличение числа непостоянных членов Совета Безопасности с шести до десяти и распределение этих членов в соответствии с географической логикой. Тем не менее тон был задан: хотя резолюция была принята в Генеральной Ассамблее 96 голосам, ряд стран был против, в частности Франция и Советский Союз. Другие же, такие как США и Соединенное Королевство, воздержались.

В настоящее время в ООН насчитывается 193 государства-члена, и развитие международной системы четко указывает на необходимость более широкого их представительства. В 1945 году на долю пяти постоянных членов Совбеза приходилось более 50% населения мира. Однако сегодня в этих странах проживает лишь 26% населения земного шара, причем в одном Китае две трети этого населения. Если не учитывать КНР, то окажется, что в четырех государствах, обладающих статусом постоянного члена Совбеза, проживает лишь 7,8% населения мира.

Кроме того, в рамках географического распределения, принятого в начале 1960-х годов, 47% мест в организации предоставляется 52 членам, в число которых входят государства Западной и Восточной Европы, а также Австралия, Канада, Израиль, Новая Зеландия, Турция и США, тогда как на их долю приходится всего 17,1% мирового населения. 53 страны Азиатско-Тихоокеанской группы, на которые приходится 58,6% населения мира, получают 20% мест. Кроме того, 54 государства из Группы африканских государств, которые составляют 15,8% населения планеты, занимают 20% мест, и 33 государства из Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которые представляют 8,5% населения мира, имеют 13% мест.

U.S. Department of State Заседание Совета Безопасности ООН

Именно вопрос более широкого представительства очевидным образом лежит в основе дискуссий, продолжающихся после реформы Совета Безопасности. Подобные дебаты получили новое развитие в связи со следующим значительным увеличением числа членов ООН — до 159 в 1990 году и 184 в 1993 году. И хотя с тех пор прошло уже почти тридцать лет, консенсуса в отношении модели реформы все еще нет.

Проект реформы

Обсуждается ряд предложений, наиболее значительное из которых было выдвинуто группой, состоящей из Бразилии, Германии, Индии и Японии. Члены этой Группы четырех выступают за расширение состава Совета Безопасности, в рамках которого они совместно с двумя государствами из Группы африканских стран, включая ЮАР, получили бы статус постоянных членов вместе с теми же привилегиями, которые имеются у нынешних постоянных членов. Кроме того, предполагается увеличение числа непостоянных мест до 14, в результате чего в Совете могли бы заседать 25 членов.

В рамках встречного предложения члены группы «Объединимся для консенсуса» выступают за простое увеличение числа мест, занимаемых непостоянными членами, с 10 до 20. Члены этой группы, в которую в настоящее время входят Канада, Италия, Аргентина, Пакистан, Мексика, Новая Зеландия, Испания, Швеция и другие, также занимаются разработкой создания новой категории полупостоянных членов и ограничения права вето постоянных членов в определённых случаях.

В 2004 году Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам Генерального секретаря ООН представила два варианта реформирования членского состава Совета Безопасности.

В рамках первого предлагалось создать шесть постоянных мест без права вето и три новых непостоянных места с двухлетним сроком полномочий. Они были бы распределены по регионам, чтобы у каждого региона было шесть мест в Совете, в том числе два для Африки, три для Азии и Тихого океана (включая Китай), четыре для Европы (включая Францию, Великобританию и Россию) и два для Северной и Южной Америки (включая Соединенные Штаты).

(сс) Yann Женева, ООН

Второе предложение предусматривает создание новой категории непостоянных членов, на этот раз с возможностью продления на четыре года. Таким образом, два места будут выделены для каждого из четырех регионов, а также будет создано новое непостоянное место на двухлетний срок. Каждый из четырех регионов будет иметь шесть голосов в Совете, состоящем из 24 членов.

Наконец, на фоне ожиданий расширения Совета и призывов к «полному представительству» было выдвинуто совместное африканское предложение, основанное на «Эзулвинском консенсусе», принятом Африканским союзом в 2005 году. В нем говорится о «как минимум двух постоянных местах с правом вето» и пяти непостоянных местах.

Позиция стран далека от единства

Все эти предложения свидетельствуют о том, что между государствами-членами существует консенсус в отношении необходимости реформы Совета Безопасности. Однако из-за споров и сопротивления, которое они вызывают, нет единого мнения о характере такой реформы и, прежде всего, о форме, которую мог бы принять Совбез.

edgarwinkler ООН

Ни одно из предложений не пользуется единодушной поддержкой постоянных членов и не сможет заручиться поддержкой двух третей государств-членов. Между тем тупик способствует ослаблению авторитета, легитимности и эффективности Совета Безопасности.

Ни одно из предложений по реформированию Совета Безопасности ООН не пользуется единодушной поддержкой его постоянных членов и не сможет заручиться поддержкой двух третей государств — членов ООН. Между тем тупик способствует ослаблению авторитета, легитимности и эффективности Совбеза.