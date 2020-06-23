Дорогостоящий проект реконструкции храма Христа Спасителя в Москве снова был выставлен на торги. Контракт получила компания, которая уже имеет соглашение на этот же объект. Траты бюджета по обоим сделкам превысят 2,5 млрд рублей. ИА REGNUM попыталось выяснить детали.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Храмовый контракт

22 июня 2020 года на сайте госзакупок появилось сообщение о заключении контракта на выполнение подрядных работ по объекту «Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя по адресу: ул. Волхонка, д. 15». Уточнялось, что в тендере, проведённом департаментом строительства Москвы, приняла участие лишь одна компания — АО «Группа компаний ЕКС». Последнему и предложили заключить соглашение стоимостью 927 094 642 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

По условиям аукциона, работы должны быть завершены за 194 дня с даты заключения контракта. В частности, исполнитель должен будет выполнить восстановительные работы несущих конструкций (16 захваток), а также покрытия паперти с восстановлением гранитного покрытия, монтаж гранитной балюстрады и благоустройство, озеленение территории.

Работы по храму проходят в рамках реализации адресной инвестиционной программы города Москвы. Они финансируются за счёт средств бюджета столицы. В карточке тендера уточняется, что контракт в стадии подписания исполнителем.

Сделка на миллиард

Как следует из базы государственных закупок, июньский тендер был не единственным по этому же объекту. 26 июня 2018 года по результатам конкурса с ограниченным участием департамент строительства Москвы подписал контракт на 1,6 млрд рублей. Завершить работы по нему должны к 26 августа 2020 года. Наименование лота звучало также, как и в тендере от июня 2020 года — выполнение подрядных работ по объекту: «Ремонтно-восстановительные работы по восстановлению прочностных и эксплуатационных характеристик стилобатной части с балюстрадой комплекса Храма Христа Спасителя» по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 15.

Тогда в тендере с начальной ценой 1 642 289 815,22 рубля приняли участие несколько компаний. Всё та же группа «ЕКС», которая готова была выполнить работы за 1 470 455 219,61 рубля, и АО «Монолитное строительное управление-1», запросившее за услуги 1 618 642 140,31 рубля. Контракт был подписан с группой «ЕКС», но в карточке тендера 25.05.2020 года появилось уточнение о цене контракта, которая за эти годы выросла до начальной. При этом увеличение цены происходило постепенно — через заключение дополнительных соглашений за всё время действия контракта.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Отмечается, что стоимость исполненных поставщиком обязательств составила 6 065 586,1 рубля. Столько же было фактически оплачено.

О подрядчике

АО «Группа компаний ЕКС» учреждено в июне 1994 года. Компания «прописана» в Ярославской области, но фактически базируется в Москве. Уставный капитал — более 7,4 млн рублей. Основной вид деятельности — строительство жилья и нежилых зданий (внесён в апреле 2019 года). В дополнительных видах деятельности общества прописана добыча нефти, попутного газа и многое другое. Средняя численность сотрудников АО — почти 700 человек.

Директор АО с февраля 2016 года — Алексей Власов. Власов получал ИНН в Тамбовской области. Помимо АО, он совладелец «дочки» группы в Санкт-Петербурге — ООО «Современные перинатальные технологии». Последнее создано в конце августа 2019 года для строительства. Власову в компании принадлежит 99%. При этом в состав владельцев он вошёл в апреле 2020 года, приобретя долю у ООО «Энергокапитал». У «дочки» «Энергокапитала» — ООО «Угличская дорожная концессионная компания» и ООО «Современные перинатальные технологии» один директор — Александр Лагутин.

Возвращаясь к АО «Группа компаний ЕКС». Данных об учредителях, а также данных об акционерах в открытом доступе нет. Ранее ярославские СМИ связывали АО с миллиардером Аркадием Ротенбергом, но официального подтверждения данная информация не нашла. На конец декабря 2015 года 51% доли в компании принадлежал Елене Петриковой (председателем совета директоров числился Сергей Петриков), а сама компания называлась АО «Спецремэнерго».

Kremlin.ru Аркадий Ротенберг

Известно, что у АО «Группа компаний ЕКС» есть также 99,9% доли в московском ООО «ЕКС Механизация», которое было создано 30 марта 2020 года для деятельности автомобильного грузового транспорта. Владелец оставшейся небольшой доли — директор Дмитрий Беспалов. Последний также собственник подмосковной строительной компании, учрежденной в декабре 2019 года — ООО «Инвестиционная компания «Энергетические технологии».

АО «ГК «ЕКС» было поставщиком в 573 государственных контрактах на сумму более 94 млрд рублей. Заказчиками выступали 87 юрлиц. Больше всех контрактов, а именно 278, было заключено с АО «Мосводоканал».