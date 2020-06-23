По предварительным результатам парламентских выборов в Сербии, прошедших 21 июня, правящая Сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича получила абсолютное большинство голосов избирателей — 61,5%. На втором месте находится коалиция Социалистической партии Сербии Ивицы Дачича и «Единой Сербии» Драгана Марковича Пальмы (10,38%). Трехпроцентный избирательный ценз удалось также пройти партии СПАС бывшего спортсмена Александра Шапича (3,68%). Все остальные партии остались ниже порога проходимости в парламент. Стоит напомнить, что оппозиционные партии, объединенные в «Союз за Сербию», бойкотировали парламентские выборы, считая, что власти не создали условий для проведения демократического и прозрачного голосования. Окончательных данных о количестве проголосовавших пока нет. Официально говорится примерно о 47%. Меньше всего избирателей проголосовало в столице Сербии Белграде (34%).

ИА REGNUM Здание парламента Сербии

Что изменится на сербской политической сцене после 21 июня, ИА REGNUM рассказывает профессор факультета политических наук Университета в Белграде, председатель движения «За сохранение сербского государства» Слободан Самарджич.

По предварительным результатам выборов, место в новом сербском парламенте завоевали лишь четыре партии, при этом две из них выступили единым списком. Пожалуйста, прокомментируйте результаты голосования. Насколько они ожидаемы в условиях бойкота выборов со стороны так называемой настоящей оппозиции?

Такие результаты были ожидаемы. Весь выборный процесс протекал довольно спорно. Предвыборная кампания была нелегитимна, она велась в то время, когда следовало уделить внимание борьбе против пандемии коронавируса. Во время чрезвычайного положения, которое было введено в стране во время эпидемии, были совершены многие предвыборные действия. Сам день голосования тоже проходил в странной атмосфере, с разных сторон поступала информация о нарушениях, особенно в последние два часа, когда отклик избирателей достиг 47% — после 17 часов он составлял около 40%.

Все шло к тому, чтобы эти парламентские выборы превратились в триумф Сербской прогрессивной партии. Она получила около 62% голосов, что необычно для парламентских систем. Благодаря этому сербский парламент стал более или менее однопартийным. В него войдет также Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича, которая до сих пор была коалиционным партнером Сербской прогрессивной партии, и поэтому ее нельзя считать какой-то оппозицией. Третья партия, которая войдет в парламент — это СПАС Александра Шапича. Она с момента своего создания была умеренной и посылала сигналы о том, что в случае прохождения в парламент станет играть роль лояльной властям оппозиции. Я считаю, что в этом кроется секрет успеха Александра Шапича.

Medija centar Beograd Слободан Самарджич

После закрытия выборных участков и публикации первых результатов подсчета голосов некоторые сербские СМИ допустили возможность того, что и партии, которые не прошли трехпроцентный барьер, получат места в парламенте. Насколько это действительно возможно?

Это уже невозможно, так как на основании большого количества подсчитанных голосов видно, что только три партии прошли ценз. Плюс четыре выборных списка национальных меньшинств, но о них я не упоминаю, так как у них отдельные привилегии, которые гарантируют им места в парламенте.

Надо сказать, что само снижение ценза с пяти до трех процентов в выборном году не было корректным поступком президента Александра Вучича. Такие решения не принимаются непосредственно перед объявлением выборов. Поэтому только что законченное голосование вызывает многие вопросы, и я считаю, что новый парламент не будет легитимным, так же, как и решения, которые он будет принимать.

Можете ли назвать главные вызовы, перед которыми окажутся депутаты нового созыва парламента?

Самый большой вызов — это Косово и Метохия. Я считаю, что главная задача, которую обязан решить Александр Вучич в настоящее время — это признание независимости Косово. Поэтому парламентские выборы и были проведены на скорую руку. Если бы выборный процесс происходил по обычной процедуре, выборы надо было бы отложить ровно настолько, насколько парламент и власть превысили свой мандат. Парламент надо было распустить 3 мая. Но так как в стране с марта действовало чрезвычайное положение, проведение выборов было исключено. После того, как чрезвычайные меры были отменены, надо было объявить новые выборы в соответствии с конституцией и с законами.

European Parliament Оливер Варгейи

Тем не менее уже 21 июня вечером европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что он не может «дождаться, когда с новым правительством начнет работать над реформами, связанными с членством в ЕС». Это фактически означает, что у Запада прошедшие в Сербии выборы не вызывают никаких вопросов…

Так как Запад в качестве главной задачи ставит перед Александром Вучичем признание Косово, он и поддержал сербского лидера в намерении провести выборы любой ценой. Поэтому Запад полностью проигнорировал инициативу сербской оппозиции о бойкоте голосования. Для них главное, чтобы в Сербии существовала видимость парламентаризма, и чтобы парламент одобрил все то, с чем Вучич согласится на переговорах с Приштиной.

По всей видимости, это будет очень невыгодно для Сербии. Сам Вучич заявляет о том, что Сербия может признать Косово при условии, если и она «что-то получит». Я полагаю, что как раз это и будет главной темой будущих переговоров с Приштиной — что дать Александру Вучичу, чтобы он мог представить это сербской общественности как успех своей политики. Потом парламент одобрит это — теперь состав парламента будет такой, что он точно проголосует за любое решение. Может быть, будет несколько голосов против.

Для Запада этого достаточно, чтобы считать решение о признании независимости Косово правомочным. Но я боюсь, что оно недолго будет в силе. Любое новое правительство должно аннулировать такое решение. Об этом уже заявили партии, которые бойкотировали парламентские выборы. Так что, получив подконтрольный себе парламент, Вучич только временно решает проблему. На самом деле он ее усугубляет.

Parlament.rs Парламент Сербии

Как будет выглядеть политическая сцена Сербии после последних парламентских выборов?

Она разделится на системную и внесистемную. Системная сцена будет соответствовать итогам этих выборов. Это будет гомогенная структура с одной доминирующей партией — практически однопартийная система. Как и в любой однопартийной системе, все государственные институты окажутся на службе у правящей партии.

А политические силы, действующие вне системы, будут вынуждены создать крепкую организацию, чтобы выиграть борьбу за справедливые выборные условия на следующем голосовании — возможно, внеочередном. Это даст гражданам страны надежду на то, что в Сербии возможно создать нормальную многопартийную демократическую систему. Это будет долгий процесс. Он требует времени и терпения. Но уже сейчас можно сказать, что политическая жизнь в стране будет идти по двум колеям.