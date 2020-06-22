Превращение Айя-Софии в мечеть на долгие годы отравило бы отношения Греции и Турции. Тем не менее, похоже, что президент Эрдоган видит этот вопрос по-своему: он читает соцопросы и делает вывод, что большая часть общественности хочет этого превращения, плюс на него давят крайне правые союзники с тем, чтобы отменить историческое решение Кемаля, принятое 86 лет назад.

Иван Шилов ИА REGNUM Собор Святой Софии. Стамбул

Эрдоган прекрасно понимает, что подобный символический шаг разобщит греческий и турецкий народы, как, пожалуй, ничто другое. Он знает, что в греческом народе именно этот памятник имеет особенную духовную нагрузку и превращение его в мечеть разозлит не только «профессиональных антитурков», но и всех греков, даст пищу экстремистам и ограничит возможности греко-турецких отношений больше, чем сделало бы любое правительство.

Tccb.gov.tr Рэджеп Эрдоган

Я не знаю, как мы дошли от раннего Эрдогана, который не смотрел через прицел на греко-турецкие отношения, до Эрдогана сегодняшнего, но мы дошли. Возможности для наших стран будут потеряны на годы, историки будущего станут судить и объяснять, как мы пали до такого противостояния. И я опасаюсь, что мы подходим к точке, когда турецкого президента не сильно волнует воздействие, которое окажет на Грецию превращение Святой Софии в мечеть. Его не волнует и, возможно, его даже увлекает идея, что такое действие может настолько сильно шокировать Грецию.

Вид на Софийский собор. Стамбул

Императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей. Фреска византийского периода в храме Святой Софии в Стамбуле

Что-то пошло очень неправильно в греко-турецких отношениях в последние месяцы. Это парадокс, если учесть настроение, с которым вошел в данное «поле» греческий премьер-министр, когда вступил в свою должность. Все телефоны, будь то официальные красные линии либо закулисные каналы, мертвы. Анкара уже некоторое время не скрывает, что намерена нарастить напряженность. Рокового столкновения можно избежать только в том случае, если один из двоих поднимает трубку и выражает желание начать какой-то диалог, — но если Эрдоган будет настаивать на Святой Софии, то делать он это будет в уверенности, что и без того отдаленная возможность избежать столкновения устраняется навсегда. Вернее, она полностью подорвана. Если он так поступит, значит, ему все равно. Если ему все равно, значит, нам нужно подготовиться к трудному падению.

Собор Святой Софии. Стамбул