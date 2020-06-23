Виртуальные баталии не заканчиваются. Вслед за чемпионатом России по компьютерному спорту 2020 года прошли матчи Всероссийской киберспортивной студенческой лиги — главного турнира для воспитанников крупнейших вузов страны. К сожалению, масштабный гранд-финал не удалось провести в привычном формате из-за бушующей пандемии коронавируса, однако это не помешало юным спортсменам выложиться на полную и показать достойную игру.

Иван Шилов ИА REGNUM Всероссийская киберспортивная студенческая лига

Впервые с момента открытия лиги победителем турнира стала сборная Новосибирского государственного технического университета (НГТУ). Ей удалось не только прервать череду побед Санкт-Петербургского политехнического университета (сборная этого вуза побеждала на финалах лиги три года подряд), но и показать достойный результат в каждой из представленных дисциплин: Dota 2, CS: GO, WarCraft III: Reforged, Hearthstone и Clash Royale.

Сразу после окончания матчей корреспонденту ИА REGNUM удалось задать несколько вопросов представителям сборной. Так какой же он — студенческий киберспорт?

Какие эмоции вы испытали от победы? Каково это — быть теми, кто впервые прервал череду побед Политеха?

Абдулмалик Бахаров, игрок в Clash Royale: Я был очень счастлив, когда узнал о нашей победе, эмоции били через край. Особенно приятно было осознавать, что из всех пяти дисциплин только мне удалось занять первое место. Эта победа стала решающей и помогла нашему вузу вырваться вперёд в общем зачёте.

Юрий Саенков, игрок в Dota 2: Все соревновательные дни были очень тяжёлыми в эмоциональном плане. Мы сыграли 14 игр из 15 возможных, и сил не оставалось уже ни на что — в том числе и на ликование от победы. Но, конечно же, это было очень приятно.

Вадим Ангальд, игрок в Warcraft III: Я не думаю, что победа над Политехом должна была отличаться от любой другой победы. Мы как-то не задумывались об этом, ведь там играют точно такие же студенты, как и мы.

Скриншот из игры Warcraft III

Как оцениваете работу организаторов лиги в этом году?

Никита Шестак, Hearthstone: Эмоции от чемпионата остались в основном положительные, обидно, конечно, что не съездили в Москву. У меня была только одна претензия — к формату проведения соревнований по Hearthstone на городском этапе. Там мы играли с телефонов, хотя все крупные чемпионаты по этой дисциплине всё же традиционно проходят на платформе PC. Во всём остальном нареканий нет, организаторы большие молодцы.

Юрий Саенков, Dota 2: На самом деле, я понимаю, какой это труд — организовать подобный турнир в онлайн-формате. Поэтому не стану придираться по мелочам. Единственная претензия — это то, что турнир так быстро закончился (улыбается).

Как вас встречали с победой в родном вузе?

Никита Шестак, Hearthstone: Из-за коронавируса какой-то особой встречи не было, про нас просто сделали пост на официальном сайте НГТУ. Думаю, что руководство вуза положительно реагирует на любые успехи своих студентов.

Скриншот из игры Hearthstone

Абдулмалик Бахаров, Clash Royale: Если честно, то родному вузу пока явно не до нас. Кроме поста на официальном сайте, никакой реакции не было — ни звонков, ни личных поздравлений. Зато мы получили много приятных слов от наших болельщиков.

А что насчёт участия вуза в подготовке к соревнованиям? Университет предоставлял какие-то специальные условия?

Абдулмалик Бахаров, Clash Royale: Никакой поддержки от НГТУ я не увидел. Я вообще готовился к соревнованиям вместе с личным тренером и аналитиком — большое им спасибо за помощь и результат. Руководство вуза обещало в будущем развивать студенческий киберспорт и даже строить киберспортивные клубы, но пока ничего из этого реализовано не было.

Никита Шестак, Hearthstone: Да, каких-то специальных помещений для тренировок нам никто не предоставил. Но были определённые «скидки» в плане учебного процесса.

Юрий Саенков, Dota 2: Мне кажется, в разгар пандемии в целом было сложно предоставить какие-то условия. Поэтому мы с ребятами просто собирались онлайн и готовились своими силами.

Скриншот из игры Dota2

Тогда как вы в целом оцените уровень развития киберспорта в современных вузах? Есть ли какая-то поддержка студентам-киберспортсменам?

Юрий Саенков, Dota 2: Пока что никакой. Вероятно, руководство вуза ещё не слишком хорошо понимает всю «прелесть» киберспорта. Правда, во многом нас поддерживает представитель из администрации — вот он прямо «топит» за развитие этого движения и старается помочь всеми возможными способами.

Никита Шестак, Hearthstone: На данном этапе поддержка только моральная, как и во многих других вузах. Пожалуй, студенческий киберспорт пока ещё не разросся до таких глобальных масштабов. Правда, после нашей победы политика в этом вопросе может измениться.

Расскажите о своих планах на дальнейшую киберспортивную карьеру.

Абдулмалик Бахаров, Clash Royale: Я уже на данном этапе являюсь профессиональным игроком в Clash Royale со множеством значимых побед — благодаря этой мне игре удалось даже побывать в других странах. В дальнейшем хотелось бы создать свою команду, но, к сожалению, такой возможности пока нет.

Скриншот из игры Clash Royale

Юрий Саенков, Dota 2: Мне удалось войти в топ-600 Европы — и это уже неплохо. У меня есть команда, я продолжу играть, и посмотрим, что из этого получится в дальнейшем. Но, конечно, как и любой дотер, я мечтаю рано или поздно попасть на The International (улыбается).

Никита Шестак, Hearthstone: На самом деле, планы на дальнейшую карьеру у меня довольно серьезные. Думаю связать свою жизнь с этим направлением, поэтому ежедневно уделяю очень много времени тренировкам, квалификациям на различные турниры и проведению стримов. Хочу в конечном итоге добиться титула лучшего игрока в своей дисциплине.

Поделись советом: как студентам-первокурсникам начать свою киберспортивную карьеру? С чего нужно начинать и каких «подводных камней» избегать?

Абдулмалик Бахаров, Clash Royale: Я советую прежде всего прийти к пониманию, «а нужна ли вам киберспортивная карьера?». Я очень дисциплинированный человек, поэтому могу чётко разделять тренировки и учёбу, успевая уделять время обоим направлениям развития. Однако многим игрокам рано или поздно приходится делать выбор в пользу чего-то одного.

Скриншот из игры Clash Royale

Юрий Саенков, Dota 2: Нужно понимать, что киберспорт — это невероятный труд, а не просто игрушка, которой можно уделять совсем немного времени. На самом деле, формула успеха достаточно проста: во-первых, нужно как можно больше играть. Во-вторых, собрать команду из достойных спортсменов. В-третьих — никогда не сдаваться.

Никита Шестак, Hearthstone: Если честно, я думаю, что для достижения максимальных высот нужно начинать свою киберспортивную карьеру как можно раньше — уже в 10−12 лет. Если до этого вы никак не были связаны со своей дисциплиной, то дальнейший путь будет очень трудным. Всё равно что захотеть стать профессиональным футболистом, ни разу до этого не пиная мячик.

Вадим Ангальд, Warcraft III: Прежде всего, нужно понять, как именно ты хочешь соревноваться: соло или в команде. Если речь о командной игре, то стоит лучше присматриваться к людям и стараться работать над доверием в коллективе. А в соло-дисциплинах очень важно уметь преодолевать свой тильт (эмоциональное состояние игрока, из-за которого он играет в несвойственном ему стиле и допускает множество ошибок, прим. ред.). Тем не менее, каким бы ни был выбор, нужно больше тренироваться и уделять время своей подготовке.