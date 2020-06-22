В первые дни Холодной войны государственный секретарь США Дин Ачесон язвительно заметил, что информация, представленная американской общественности по иностранным делам, должна быть «яснее истины». Другими словами, приукрашивание угроз поощрялось до тех пор, пока это приводило к нужному результату в сознании американцев. Результат в то время был достаточно разрушительным, отсекая более тонкие варианты политики от рассмотрения и подрывая доверие общественности к правительству. Но вместо того, чтобы отказаться от безрассудного изречения Ачесона, многие в своих рассуждениях о судьбе НАТО идут еще дальше. Их доводы не яснее истины, они от нее избавлены — и это далеко не точная оценка ситуации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Возьмем недавние новости о том, что Вашингтон намерен вывести из Германии около 9500 американских военнослужащих. Относительно незначительное сокращение, с открытой возможностью того, что некоторые сотрудники останутся в Европе, но переедут в Польшу, тем не менее было встречено истерией заметной части комментаторов. Это решение было оценено как «колоссальная» и «катастрофическая ошибка». Этот ход наверняка вызовет ответную реакцию Москвы. Бывший глава американской армии в Европе предупреждал, что это может привести к вторжению России в Румынию и Прибалтику, а потенциально даже к угрозе со стороны Москвы применения ядерного оружия.

Все это — преувеличение по Ачесону, в самом худшем его проявлении. Европейские союзники по НАТО — то есть все члены НАТО, кроме Соединенных Штатов и Канады, — имеют 1,8 миллиона действующих военнослужащих, что вдвое больше, чем в России. Военные расходы европейских членов НАТО в прошлом году были в четыре раза больше, чем у России, согласно данным Стокгольмского Международного института исследований проблем мира. Идея о том, что менее десяти тысяч американских солдат имеют решающее значение для сдерживания Кремля, является абсурдной.

Американские солдаты

Да, европейские правительства должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Но даже при нынешнем количестве войск и потенциале, при отсутствии каких-либо американских сил на континенте, европейские члены НАТО, тем не менее, были бы мощным сдерживающим фактором против агрессии Кремля. Зачем России начинать вторжение на территорию одного из членов НАТО ради нескольких акров земли, рискуя получить ответ от столь крупных сил? Не говоря уже о реакции американских войск, базирующихся в Штатах.

В то время как слишком многие комментаторы пропагандируют идею НАТО, ставшего хрупким и бессильным во времена президента Трампа, реальность совершенно иная. НАТО остается напористой, даже провокационной структурой. Ранее в этом месяце 19 союзников провели военные игры на пороге России в Балтийском море. В тренировочных полетах участвовали два самолета B-52H Stratofortress из Северной Дакоты, пролетевшие над Эстонией и Латвией. В то время как военные игры раздражают и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Москвой, дальние стратегические бомбардировочные миссии также показывают, как Соединенные Штаты могут достаточно мощно поддерживать европейских союзников только с американских баз.

Кроме того, в этом месяце НАТО улучшил свои отношения с Украиной, признав Киев в качестве партнера с расширенными возможностями. Украина присоединяется к Финляндии, Грузии и Швеции — и далее к Иордании и Австралии — в этой группе. Самый новый полноправный член НАТО, Северная Македония, присоединилась только в этом году. Следующими могут стать Украина и Грузия. В целом эти изменения показывают, что НАТО продолжает расширять свое влияние на восток, предлагая членство или квазичленство государствам, не имеющим реального стратегического значения для безопасности США. Это рискует спровоцировать Россию, которая в значительной степени рассматривает расширение НАТО как предлог для размещения американских войск вплотную к российской границе.

Советский плакат о пограничниках (фрагмент)

Колоссальная ошибка, таким образом, заключается не в том, что НАТО будет стреножено возможным выходом нескольких тысяч военнослужащих из Германии. Скорее, ошибка заключается в том, что политики и комментаторы, похоже, не хотят или не могут точно оценить цель альянса в мире, где его основополагающий смысл существования — Советский Союз — больше не существует.

Соединенные Штаты должны вести честные дискуссии о будущем НАТО. Если Вашингтон хочет улучшить отношения с Москвой, дальнейшее расширение НАТО неразумно ввиду любых законных опасений по поводу стратегической стабильности между двумя ядерными сверхдержавами мира.

Прежде всего, американские дискуссии о НАТО не должны отступать перед вопросом о том, нужны ли американские войска в Европе, особенно в нынешних количествах. Хотя по этому вопросу существуют и будут существовать разногласия, различные мнения должны, как минимум, исходить из точной оценки ситуации, из истины. А не из преувеличений, который упоминались в начале статьи, и которые перемешивают прискорбно искаженные представления о полезности НАТО.