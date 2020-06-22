Предприятия фитнес-индустрии страны готовятся к открытию. На сегодняшний день они уже работают в Татарии, Сахалинской и Кировской областях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Теперь тренажеры в спортзалах должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга

Согласно требованиям Роспотребнадзора, тренажеры в спортзалах должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, посетители обязаны приходить на занятия строго по предварительной записи, тренироваться на дистанции друг от друга (из расчета 4 кв. м на одного человека). Чтобы спортсмены не толпились и в раздевалках, руководителям залов настоятельно рекомендовано закрыть часть кабинок для переодевания и нанести разметку на пол. Кроме того, из документа следует, что до окончания ограничительных мер, связанных с коронавирусом, фитнес-центры должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекторов, а персоналу запрещено обедать на рабочих местах и угощать клиентов кофе и чаем.

О работе в новых условиях ИА REGNUM рассказала основатель проекта «Абрау-йога», заместитель председателя «Партии Роста» Татьяна Марченко.

— Как вы оцениваете требования Роспотребнадзора по организации работы предприятий фитнес-индустрии, насколько они выполнимы?

Они, как всегда, избыточны и, на мой взгляд, выполнимы только для крупных сетевых фитнес-центров и международных брендов. Для таких «малышей рынка», как йога-студии, требования Роспотребнадзора тяжело будет соблюсти, к примеру, практически нереально выдерживать дистанцию при требовании 4 квадратных метра на человека. Расставлять снаряды на большом расстоянии друг от друга или закрывать часть кабинок для переодевания — тоже нормы, которых смогут придерживаться разве что руководители больших залов. Но самое ужасное — это при занятии спортом использовать маски и перчатки, тогда уж лучше вообще не заниматься.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дистанция и масочный режим обязателен теперь во всех предприятиях сферы услуг

Есть отдельное пожелание — разрешить занятия представителям московских групп активного долголетия. У меня в такой группе из 25 человек только шестеро с помощью детей и внуков смогли освоить онлайн-курсы и сохранить свою активность. Остальные просто сидят дома, без какой-либо физической нагрузки. Это очень плохо. Возобновить подобные тренировки считаю возможным, потому что, во-первых, йога — это бесконтактный вид спорта, тренер может вообще не подходить близко, а во-вторых, коврики можно расположить на безопасном расстоянии.

— Как изменится фитнес-индустрия после пандемии?

Конечно, очень многие фитнес-бизнесы в разгар пандемии ушли в онлайн, но только относительно молодые люди смогли воспользоваться этой услугой. До сих пор в обществе есть страх перед коронавирусом, а потому не думаю, что после 23 июня, когда нас откроют, все побегут в спортивные залы. Кто-то по-прежнему останется в онлайне. Одно скажу точно, наш опыт показал, что заработать на тренировках в сети нельзя: арендные платежи и заработную плату никто не отменял, а расходов такие курсы не покрывают. Здесь два варианта: либо распускать часть персонала, закрывать залы и уходить в сеть, либо возвращаться к прежнему режиму работы.

Переформатирование отрасли, безусловно, будет, но вот какое — это мы сможем понять только к осени, когда оценим, кто вернулся на тренировки, а кто нет. Сегодня спрогнозировать эту ситуацию пока очень сложно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плавательный бассейн

— Какие меры государственной поддержки необходимы для отрасли в данный момент?

Во-первых, конечно, необходимо как можно раньше открыться и снять возрастные ограничения для спортсменов. Во-вторых, налоговые каникулы. В-третьих, уравнять все предприятия отрасли, вне зависимости от основного ОКВЭДа, в праве на получение субсидии на заработную плату. Пока эта мера поддержки доступна далеко не всем. Ну и, в-четвертых, помочь предпринимателям с погашением задолженностей по арендным платежам. Сегодня бизнес решает эти вопросы самостоятельно. К примеру, члены ассоциации фитнес-операторов договорились между собой и приняли декларацию о том, что, если кому-то не удается договориться с арендодателем о послаблениях, то предприниматель разрывает договор и уходит, а коллеги в течение года не заходят на эту площадь, даже если это хорошее и проходное место.