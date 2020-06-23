Почти два года назад в сети состоялась премьера короткометражного фильма «Магия превыше всего» — фанатского проекта, созданного студентами московского ВГИКа по мотивам произведений Джоан Роулинг. Тогда команде энтузиастов с минимальным бюджетом удалось приятно удивить фанатов поттерианы со всей России и даже показать свою картину на фестивале Comic-Con в Сан-Диего (США).

Иван Шилов ИА REGNUM «Магия среди нас»

Как оказалось, даже сейчас идея «магической России» не даёт покоя фанатам миров Роулинг. Вдохновившись работой Екатерины Краснер (режиссёр «Магии превыше всего»), творческое объединение WBA Company занялось созданием собственного фильма под названием «Магия среди нас» — новой приключенческой истории о волшебниках из Санкт-Петербурга. Сейчас, в период съёмочного затишья из-за пандемии коронавируса, корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с автором проекта Алексеем Ананьевым.

Поделитесь историей создания «Магии среди нас». Как родилась идея снять фан-фильм по фан-фильму и какими были первые шаги на пути к её реализации?

Алексей Ананьев: В 2018 году я грезил идеей снять какой-нибудь ролик по миру магии. Тогда я сделал короткое видео, в котором учился создавать различные эффекты. А уже через год мы приняли решение заняться картиной по мотивам «Магии превыше всего».

Почему мы решили так? И мы, и создатели «Магии превыше всего» очарованы миром магии, который сотворила Джоан Роулинг. Так зачем создавать разные вселенные, которые будут во многом похожи между собой (и тем самым создавать разногласия среди публики), когда можно объединится и помочь друг другу в создании единой глобальной вселенной? Вскоре мы написали сценарий и договорились с режиссером и продюсером фильма «Магия превыше всего» — они дали нам зелёный свет.

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» Экспресс.«Магия среди нас»

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» «Магия среди нас»

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» «Магия среди нас»

К сожалению, из-за ситуации в стране (и в мире в целом) нам пришлось перенести съёмки на начало 2021 года. Впрочем, это позволит набраться необходимого опыта, «отшлифовать» сценарий и сделать фильм ещё лучше.

Как проходил процесс согласования идеи с авторами «Магии превыше всего»?

Алексей Ананьев: Всё прошло довольно гладко — они очень добрые и милые люди. Возможно, не с самого первого дня создатели «Магии превыше всего» поверили в нас, но наша команда старается. За прошедшее время доверия стало куда больше, и мы сделаем всё возможное, чтобы его не потерять.

Расскажите о «Магии среди нас». О чём этот фильм и чего зрителям стоит ждать от картины?

Алексей Ананьев: «Магия среди нас» рассказывает историю Верховного Ведомства магии в Санкт-Петербурге, и в частности агента по ловле особо опасных волшебников Михаила Забвелова (его роль исполняет сам Алексей Ананьев. — прим. ред.). Не так давно он потерял свою сестру и теперь с каждым днём всё сильнее углубляется в работу, пытаясь заглушить боль. Однажды он получает дело, в ходе которого узнаёт о вмешательстве Ведомства в дела темных волшебников, и с этого момента ищет зацепки, пытаясь понять, кто же является предателем.

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» «Магия среди нас»

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» «Магия среди нас»

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» Уютное купе. «Магия среди нас»

Зрителям не стоит ждать экшена на уровне фильмов Warner Bros., так как мы не располагаем подобными средствами и техникой — но обещаем интересную историю со множеством различных деталей, которые дополнят вселенную.

Каким бюджетом располагает съёмочная группа?

Алексей Ананьев: К сожалению, на данный момент бюджет состоит только из вложений нашей команды. Сначала мы пытались справляться своими силами, но вскоре стало ясно, что должного уровня качества не достичь без дополнительной помощи. Сейчас главная цель WB Company — собрать 200 тыс. рублей. Основными статьями расхода станут техническая часть и создание подходящих декораций.

С учётом всех сложностей этого года мы решили не терять времени зря и занялись созданием ещё одного, менее масштабного проекта. Он связан с «Магией среди нас», но выйдет гораздо раньше. Для его реализации мы запустили краудфандинговую кампанию с конечной целью в 50 тыс. рублей — они нужны нам для покупки костюмов и микрофона.

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» «Магия среди нас»

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» «Магия среди нас»

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» Осколки волшебной палочки. «Магия среди нас»

Как проходил кастинг актёров на главные роли в картине?

Алексей Ананьев: Мы опрашивали знакомых и давали объявления. Вскоре оказалось, что нужные люди были совсем рядом. Большинство наших актёров не имеет профессионального образования, но они горят искусством, готовы играть и вживаться в роли — я уверен в своей команде.

Где состоится премьера «Магии среди нас»?

Алексей Ананьев: Мы хотим показать «Магию среди нас» на Comic-Con Russia в Москве, но это пока лишь идея, к которой мы стремимся. А проект «Магия среди нас» №2 (будем называть его так), скорее всего, будет опубликован на нашем YouTube-канале. Впрочем, возможно, и его мы покажем на каком-нибудь фестивале.

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» «Магия среди нас»

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» На перроне. «Магия среди нас»

Фото предоставлено проектом «Магия превыше всего» «Магия среди нас»

Магическая Россия — какая она?

Алексей Ананьев: Она своеобразна, как и любая другая страна. Здесь скорее нужно не привносить российский менталитет в мир магии, а добавить магию в наш менталитет. Ведь маги — это в первую очередь люди, которые живут в России. Мир, который создала Роулинг, во много совмещает простую, привычную нам жизнь с мифами и легендами. Русская мифология также очень богата, и нам было бы интересно «оживить» то, что мы читали в сказках и слышали от бабушек с дедушками. Помимо этого, мы постараемся затронуть культурные особенности разных регионов нашей страны — в основном в малом проекте.

Какая судьба ждёт «Магию среди нас» после премьеры?

Алексей Ананьев: Это вы мне скажите (улыбается). Мы надеемся на признание публики. Денежное вознаграждение и слава не являются нашими стремлениями, а лишь возможными приятными бонусами.