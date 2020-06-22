Ситуация на рынке автотоплива снова потребовала внимания надзорного органа — цена на бензин марки АИ-95 достигла исторического максимума и в ФАС заговорили о возможном сговоре, пообещав виновным санкции вплоть до уголовных. Тем временем арбитраж Московского округа пересмотрел решение нижестоящих судов по делу о картельном сговоре, которое может стать для рынка прецедентным. ИА REGNUM выяснило детали спора.

Павел Редин ИА Красная Весна На бензоколонке

Что произошло с ценами на бензин АИ-95?

На середину июня 2020 года, по данным Росстата, в России автобензин марки АИ-92 в среднем стоил 42,55 рубля за литр, АИ-95 — 46,03 рубля, АИ-98 — 52,13 рубля. Рост цен зафиксирован в 62 городах — центрах регионов, а больше всех удорожание было в Кызыле (на 2,1%) и Махачкале — на 1,2%. К середине июня 2020 года относительно декабря 2019 года бензин АИ-92 подорожал на 0,6%, АИ-95 — на 0,5%, АИ-98 — на 0,3%.

После роста биржевых цен на бензин АИ-95 до исторического максимума — 56,7 тыс. рублей за тонну, ФАС заявила о начале проверки. Замглавы ведомства Андрей Цариковский уточнил, что, «если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством».

Fas.gov.ru Андрей Цариковский

Дело нефтетрейдеров

В связи с новой проверкой, не последнее значение для ФАС имеет вердикт арбитража Московского округа от 16 июня 2020 года.

В 2018 году был зафиксирован рост цен на нефтепродукты. Этот факт послужил основанием для возбуждения в 2019 году антимонопольного дела в отношении двух нефтетрейдеров — АО «Солид-товарные рынки» и ООО «А-ОЙЛ». Отмечалось, что ФАС РФ при контроле за этим сегментом рынка выявил признаки заключения и участия компаний «в ограничивающем конкуренцию соглашении, которое выразилось в реализации единой стратегии поведения в ходе биржевых торгов АО «СПбМТСБ» в секции «Нефтепродукты» в период с 01.01.2018 по 31.12.2018, что привело к поддержанию и повышению цен в ходе биржевых торгов по основной сессии в секции «Нефтепродукты» в 2018 году, а также могло привести к установлению цен по внебиржевым сделкам на товарном рынке».

Вот только на старте дело и застопорилось. Фигуранты не согласились с позицией ФАС и попытались оспорить сам факт возбуждения дела. Нефтетрейдеры утверждали, что торги «представляют собой самостоятельный способ заключения договоров, урегулированный в специальном законе» и «соглашение между участниками биржевой торговли не может быть квалифицировано по Закону о защите конкуренции как сговор на торгах».

Исковое заявление от «Солид-товарные рынки» поступило в арбитраж Москвы в середине мая 2019 года. АО потребовало признать «незаконным решение о возбуждении дела №1−11−13/00−22−19», попытавшись также запретить рассматривать его по существу. В обеспечительных мерах суд отказал, но уже в августе судья признал решение ФАС незаконным, заявив, что ведомство вышло «за пределы полномочий, применив состав антимонопольного правонарушения, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме». Также первой инстанции не хватило доказательств.

Ural-66 Вагон -цистерна для нефтепродуктов

В декабре 2019 года апелляционный суд оставил это решение в силе, отклонив жалобу ФАС.

Новый акт по делу, полностью его пересматривающий, был вынесен в середине июня 2020 года арбитражем Московского округа. В первую очередь в вердикте подтверждалось право антимонопольного органа возбуждать дела о нарушении профильного законодательства при обнаружении признаков. Также был отклонён довод заявителя о том, что «организованные торги не подпадают под сферу контроля антимонопольного органа». Окружной суд посчитал ошибочным и вывод апелляционного суда о том, что к компаниям «не применимы положения пунктов 1, 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции в силу того, что указанные лица не являются хозяйствующими субъектами-конкурентами». Было указано на то, что факт наличия конкуренции устанавливается ведомством в рамках рассмотрения дела, а не при его возбуждении.

«Также из положений Закона о защите конкуренции не следует, что неуказание каких-либо сведений в определении о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению является существенным нарушением и само по себе служит основанием для признания его незаконным», — отмечается в определении суда.

Бензовоз

Позиция ФАС по делу нефтетрейдеров

После того как было обнародовано решение окружного арбитража, в ФАС заявили, что возобновляют рассмотрение дела по картельному сговору на биржевых торгах. Глава управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев отметил, что спустя почти год, но уже имея позицию кассационного суда, ведомство приступает к рассмотрению дела. Он также выразил надежду, что «ничего не помешает антимонопольному органу вынести законное и обоснованное решение по этому прецедентному делу».