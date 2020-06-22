Владимирская область была образована 14 августа 1944 года, за полгода до Победы. До этого Владимирская губерния входила в состав Ивановской области. На фронт ушли около 300 тысяч владимирцев и, по подсчётам историков, домой вернулось меньше половины из них. Численность населения Владимира составляла около 60 тысяч человек, и почти 25 тысяч из них ушли на фронт. В народном ополчении участвовали более трёх тысяч человек.

Первомайская демонстрация на улице Ленина. Муром. Владимирская область. 1944

«Голосом» Советского информбюро был уроженец Владимирской области Юрий Левитан. Именно он зачитывал в эфире сводки и приказы Сталина. В Муроме жил и учился Николай Гастелло — знаменитый лётчик, 26 июня 1941 года погибший во время боевого вылета. Он на подбитом самолёте пошёл на таран механизированной колонны вражеской техники. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Всего более 240 жителей региона были удостоены звания Героев Советского Союза. Ковров в 2011 году получил звание «Город воинской славы».

Голос Левитана в годы войны слушал весь мир

Во Владимире в первые дни войны было развёрнуто 18 госпиталей, через которые только в 1941 году прошли 250 тысяч раненых. Местные жители сдавали кровь, собирали деньги для фронта. Осенью около 200 тысяч человек строили оборонительные сооружения. Все свободные руки были направлены на уборку урожая. Также во Владимире находилось пехотное училище, организованное из курсов усовершенствования командного состава запаса. Первые его 500 выпускников осенью 1941 года участвовали в боях под Москвой.

Деревня Старые Омутищи. Владимирская область. 1941

Экономика

К началу войны только во Владимире работали 20 заводов — в основном, металлообрабатывающие, химические, швейные и пищевые. Промышленность в короткие сроки была переведена на военные нужды. Грамзавод начал производить гранаты и взрыватели, завод «Автоприбор» — оборудование для мотоциклов, машин, танков и авиации, а затем также приступил к производству гранат и взрывателей для противотанковых авиабомб, которые впервые применили в бою на Курской дуге.

Химический завод производил продукцию из пластмассы, запчасти для артиллерии и авиации, а также пластмассовые советские медальоны. Станкостроительный завод производил оборудование для других предприятий. Предприятия и артели лёгкой промышленности обеспечивали советскую армию обмундированием, обувью, патронташами, сумками, лопатами и лыжами. Владимирский моторо-тракторный завод был построен за несколько месяцев в 1943 году и до конца войны выпустил 500 тракторов.

Активно работали другие предприятия региона, в том числе прибывшие из оккупированных территорий. Знаменитый стекольный завод в Гусь-Хрустальном производил триплекс-стекло для самолётов. В Вязниках изготавливали походное снаряжение, мануфактура в Лакинске — ткани для обмундирования. В Коврове в 1943 году конструктор Василий Дегтярёв создаёт противотанковое ружьё, в 1944 году — новую модель ручного пулемёта. Там же было налажено производство авиационных пушек, пистолетов-пулемётов и станковых пулемётов.

В годы войны в регионе возродились трудовые соревнования, рабочие заводов в несколько раз перевыполняли порученные им нормы. Для увеличения объёмов производства изобретались рационализаторские предложения, недостающее сырьё и запчасти заменяли тем, что имелось в наличии. Также Владимирская область поставляла на фронт сельскохозяйственную продукцию, хотя в самом регионе царил голод.

Боевой путь 14-й дивизии бронепоездов, в составе которой находился бронепоезд «Феликс Дзержинский»

В 1941 году рабочие Муромского железнодорожного узла по собственной инициативе построили бронепоезд «Илья Муромец». С 1942 года он принял участие в нескольких сражениях, участвовал в освобождении Варшавы и дошёл до Германии. В 1942 году рабочие вагонного и локомотивного депо Владимирского узла построили бронепоезд «Феликс Дзержинский».

Помощь освобождённым от оккупации

Несмотря на то, что территории Владимирской области находились рядом с действующим фронтом, региона не коснулись кровопролитные бои и оккупация. С 1943 по 1949 годы в области было развёрнуто три лагеря для военнопленных и один госпиталь. Владимирский лагерь состоял из 34 мелких отделений, и в общей сложности через него прошли 30 тысяч пленных.

В Суздале развернули офицерский оперативно-фильтрационный лагерь, в который сначала поступали офицеры итальянской армии, пленённые под Сталинградом, а затем — немецкие, румынские, венгерские и испанские офицеры. Все они содержались в комфортных условиях и вели культурную жизнь, и именно с суздальским лагерем связано начало подготовки к созданию антифашистского комитета «Свободная Германия». Лагерь расформировали в 1946 году, отправив на родину итальянцев, испанцев и венгров. Румынские пленные ещё до этого сформировали офицерский корпус румынской дивизии, а немцы до 1949 года были отправлены в рабочие лагеря.

Во Владимире к этому времени оставались около десяти тысяч человек. К 1949 году практически все они были репатриированы, кроме нескольких высших чинов, за военные преступления помещённых во владимирскую тюрьму.

Все годы войны владимирцы работали на пределе сил, испытывая голод и неудобства, но с начала 1942 года регион вкладывал немало средств и сил не только в обеспечение армии, но и в восстановление пострадавших от оккупации территорий. Над Калининградской, Смоленской, Новгородской областями, Сталинградом Владимирская губерния взяла шефство или направляла гуманитарную помощь. Помогали деньгами, одеждой, предметами обихода, немаловажную роль играла помощь в организации больниц и в проектировании планов реконструкции разрушенных городов.