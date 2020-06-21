Поиски замещающих источников стратегического ресурса, такого как газ, можно только приветствовать. Но только в том случае, если это действительно ПОИСК, а не средство заработка или оплата политической поддержки. С последним Украина за в новом тысячелетии сталкивалась не раз, отсюда и все эти «реверсы», «Роттердамы+», «Амстердамы+», «угли из Южной Африки», нефтепровод «Одесса — Броды» и такое прочее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Ни Европа, ни Россия не возражали против этой логистической бессмыслицы, поскольку тот газ, который Украина, под самодовольные декларации, закупала у Венгрии, Словакии, Румынии — в целом от 65-ти «европейских поставщиков» — это был тот же российский газ, порой даже не пересекавший украино-европейскую границу. Ну, а что до Европы — то кому же помешает посреднический процент от сделок?

Свою суверенную газодобычу Киев благополучно гробит, какие бы амбициозные задачи не провозглашал бы украинский Кабмин. Согласно «Концепции развития газодобывающей отрасли» 2016 года, к 2020 году украинские компании — и государственные, и частные — должны были добывать 25,2 миллиарда кубометров газа. Согласно же беспощадной реальности в 2017-м они добыли 20,5 миллиардов, в 2018-м — 21,0 миллиард, в 2019-м — 20, 7 миллиардов кубических метров. И радостного ощущения перспектив наращивания добычи почему-то нет. Хотя бы потому, что, согласно данным «Укргазодобычи», топ-пятерка крупнейших газовых месторождений этого госпредприятия истощена более чем на 80%, а разведанные новые запасы не покрывают даже текущих расходов ресурса: в 2019 году было разведано или подготовлено к бурению только 19,85 миллиардов кубометров.

Так что искать новых поставщиков необходимо. Обидно только, что в этом процессе Украину держат за откровенного дурачка. Специалисты помнят казус 2012 года, когда глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив под фанфары «завел» в страну испанскую компанию Gas Natural Fenosa с миллиардным проектом строительства в Одессе терминала сжиженного газа с инвестициями более миллиарда долларов. В церемонии подписания бумаг тогда принимали участия Николай Азаров и Юрий Бойко — премьер и энергетический министр Украины.

Naftogaz.com НАК «Нафтогаз Украины»

А потом оказалось, что испанцы ничего не слыхали об этом проекте, а подписал его от испанцев Джорди Сарда Бонвехи, 43-летний лыжный инструктор из Андорры, ставший бизнесменом из региона Барселоны. Впоследствии в агентстве «Рейтерс» заявили, что «по мобильному телефону человек, назвавший себя Бонвехи, признал, что ему не было разрешено подписываться на Gas Natural. «Я думал, что смогу подписать его, а затем договориться с компанией», — сказал он. Дело замяли, а жаль: было бы интересно узнать, проводились ли со стороны Украины какие-либо оплаты этому посреднику-подписанту.

Тогда Украина получила хороший урок, могла бы чему-то научиться, но — похоже, не в коня корм. 31 августа 2019 года в Варшаве между США, Польшей и Украиной был подписан Меморандум о сотрудничестве с целью «повышения региональной безопасности поставок природного газа». А в конце мая уже этого года Кабмин одобрил меморандум о намерениях реализовать совместный, с компанией Louisiana Natural Gas ExportInc, проект по поставкам сжиженного газа из США. Это долгосрочный проект по поставке через Польшу 5,5 миллиарда кубов, включающий, фактически, строительство нового польско-украинского газопровода Германовичи — Бильче-Волица.

Газ по этому проекту будет для Украины неимоверно дорогим. Да, сейчас газ на американском Генри-хабе стоит гроши, на 19 июня — 1,43 доллара за миллион тепловых единиц или 51 доллар за тысячу кубов. Но, во-первых, кризис когда-нибудь закончится, и цена ресурса пойдет вверх. И, во-вторых, сжижение газа и его транспортировка из Хьюстона в польское Свиноустье стоит 3,9 доллара за миллион единиц. То есть, на территории Польши этот сжиженный газ для Украины будет стоить 190 долларов. Плюс регазификация, плюс континентальная транспортировка, плюс коррупционная составляющая…

Но даже это не самое главное. Украинские журналисты из «Зеркала недели» сделали то, что должны были бы сделать специалисты по экономической безопасности: они «прокачали» партнера. И без особого труда определили, что фирма Louisiana Natural Gas Exports — это юридическое лицо, зарегистрированное в офшорном штате Делавер, где считается злостным неплательщиком налогов: «ее налоговый долг на 1 марта 2020 превышал 340 тыс. долл. при ежегодном налоговом обязательстве в 200 тысяч». Хотя юридический адрес фирмы — в Лафайете, Луизиана.

President.gov.ua Владимир Зеленский и экс-министр энергетики США Рик Перри

Я бы дополнительно обратил внимание на то обстоятельство, что популярностью на рынке акций Louisiana Natural Gas Exports явно не пользуется. В конце 2018 года она эмитировала акций на 75 миллионов, однако привлечь смогла лишь 17 500 000 долларов от двух инвесторов. Небогато для игрока на нефтегазовом рынке. И доходов у этого «игрока», судя по данным Комиссии ценных бумаг и обмена США, нет. Украинская сделка у него, судя по всему, первая внешнеторговая.

Расследователи другого ресурса, New Format, обратили внимание на персону, которая подписала меморандум с американской стороны, Бена Бланшета: «Он руководит еще двумя компаниями — Global Energy Megatrend Limited и Miller Thomson and Partners. Бланшету принадлежит участок на газовом месторождении Abbeville в Луизиане. И похоже, главный смысл всей американо-украинской «сделки века» — обеспечить ему рынок сбыта».

В целом вся эта информация создает впечатление очень несерьезного экономического партнера. Что-то подобное начали подозревать уже и на Украине. Ведь даже глава «Нафтогаза» Андрей Коболев откровенно и неожиданно выступил с зубодробительной критикой меморандума: «Нафтогаз» с вероятностью 99% не станет частью этого проекта, проверка обнаружила несколько десятков признаков, которые не позволяют подписать любой контракт с Louisiana Natural Gas Export».

Другое возникающее впечатление — это просто политический маневр. Следует особо обратить внимание, что Global Energy Megatrend Limited корпорируется с другой фирмой, английской Global Energy Megatrend Limited, офис которой находится в Лондоне, в «доме Арунделла». В этом шестиэтажном здании с длиннейшей историей расположена и штаб-квартира Международного института стратегических исследований, по оценке глобального индекса «Go To Think Tank 2017» — десятый лучший аналитический центр в мире и второй лучший аналитический центр по обороне и национальной безопасности в мире. Он же, по оценке Transparify — контора с самым низким, «обманчивым» рейтингом по прозрачности финансирования. То есть, скажем проще — разведцентр.

Одним из директоров Global Energy Megatrend Limited является Питер Брюс Лилли, депутат парламента в 1983 — 2017 годах, государственный секретарь по торговле и промышленности в 1990 — 1992 и государственный секретарь по социальному обеспечению в 1992 — 1997 годах. Ныне барон, член Палаты Лордов.

Policy Exchange Питер Брюс Лилли

Можно, конечно, предположить, что 77-летний лорд решил подзаработать на старости лет и стать нефтетрейдером. Однако судите сами: политические связи лорда, соседство с крупнейшим «аналитическим центром скрытого финансирования», совсем «юная» компания (зарегистрирована 6 сентября 2019 года) — и все это получает контроль над третью украинского нефтяного импорта. Возможно, конечно, это и «просто бизнес», но если присмотреться, то явно просматривается захват доли рынка и рыночной инфраструктуры. Ну и, конечно, бизнес. Ведь в меморандуме Украина заявила, что 20 лет будет покупать у США сжиженного газа на 1,045 миллиарда долларов ежегодно. И это по нынешним, пока еще бросовым ценам.

А украинская власть, знай, радуется: вот она, диверсификация поставок ресурсов. Но если испанский вариант «диверсификации» заставил над Украиной просто похихикать, то нынешний дает повод вспомнить бессмертное: «Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса».

В своих проповедях Августин Блаженный говорил, что «вера — сущность упования, и она никак не есть само то, чем надеемся обладать в будущем, но сама вера замещает предмет упования». Чту Августина, но заместит ли нам в ближайшую зиму самая искренняя вера самое простое отопление?