На протяжении последних двадцати лет подобные «внезапные открытия» всегда преследовали цель выбить больше денег на военные расходы. Классическое — смотрите, противник буквально уже почти у стен, и его оружие лучше нашего. Родина в опасности. Дайте денег на перевооружение. Однако в свете последних событий в НАТО это польское «открытие» приобретает совершенно иной смысл.

Nicknamefqoff Танк Т-90

Напомню, что в польском издании Defence24 появилась статья почти алармистского содержания. Российские вооруженные силы заканчивают трансформацию на основе боевого опыта череды войн последнего десятилетия. Начиная с «грузинского конфликта» августа 2008, боев на Донбассе и заканчивая тремя годами участия в военном конфликте в Сирии.

Помимо резкого роста доли новых вооружений армия России кардинально увеличила эффективность их использования. К уже имевшемуся раньше значительному перевесу в артиллерии, русские добавили новую тактику применения танков. Очень разнообразную тактику. ОБТ перестал быть просто повозкой с пушкой для стрельбы прямой наводкой. Новая тактика позволяет использовать танки в качестве очень мобильных САУ для поражения целей на дальности до 12 километров. В том числе с закрытых позиций.

Впрочем, в классических задачах русские для танков также придумали много новинок. Польских военных экспертов больше всего беспокоят такие приемы, как карусель и сирийский вал.

В первом случае танки постоянно меняются на огневых позициях после каждого выстрела, тем сам вынуждая противника постоянно ошибаться в определении их численности. Как правило, в большую сторону. Что очень негативно влияет на его стойкость в обороне.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-72

Второй вариант представляет собой движение танков в боевом построении в несколько линий с дистанцией от 20 до 100 метров и ведения непрерывного огня по узкому сектору. Что превращает атакующих в своего рода колун, способный с одного удара взломать любую подготовленную оборону пехотного подразделения. Даже хорошо оснащенного современными противотанковыми ракетными комплексами.

Впрочем, все это далеко не новость. На протяжении 2017−2018 годов Пентагон провел больше десятка разнообразных больших и малых учений практического и командно-штабного формата. В том числе с целью моделирования боевых столкновений непосредственно американских и российских сухопутных частей. Ясное дело, исключительно для отработки наилучшей стратегии обороны Прибалтики в случае внезапной российской агрессии.

На основе полученных данных американская аналитическая корпорация RAND с лета 2018 по конец весны 2019 опубликовала больше десятка серьезных докладов с анализом накопленной информации и следующих из нее выводов. В большинстве случаев достаточно неутешительных для Пентагона.

На глобальном уровне констатировалась критичная недостаточность развернутых в Прибалтике четырех сводных сменных батальонных тактических групп альянса для не то что бы успешной обороны театра боевых действий, но хотя бы его удержания до подхода достаточных резервов из глубины.

Четыре батальона — это фактически лишь одна усиленная бригада. Тогда как для более-менее обоснованной надежды на удержание позиции там требуется по меньшей мере пять бригад. Лучше семь.

Впрочем, их развертывание в Прибалтике приведет только к росту потерь сил НАТО, ибо такой шаг легко купируется российским фланговым ударом через Белоруссию на соединение с калининградской группировкой. Что приведет силы «синих» в Прибалтике к окружению.

На тактическом уровне картина также оказалась неутешительной. Стандартная российская механизированная бригада превосходит такую же стандартную мехбригаду армии НАТО (за эталон бралась бригада США). По объему артиллерийского огня собственными средствами — втрое; по плотности накрытия — в четыре раза; по досягаемой дальности — в два; по армейской ПВО — абсолютно.

Не то что бы части НАТО кардинально хуже российских, просто сказывается системная разница в подходе к оценке ведения общевойскового боя в целом. Американская (шире — западная) стратегия основана на безусловном доминировании в воздухе для активного маневра бомбоштурмовыми ударами авиации. После которых наземные части лишь дочищают остатки в целом уже разгромленного противника.

Насыщение российских частей первой линии эффективными средствами ПВО красоту схемы полностью перечеркнули. Допустимым уровнем потерь за один вылет в странах НАТО считается 0,5% задействованных сил и средств. Потери в 1% определяются как тяжелые, после которых часть нуждается в длительном отдыхе. В случае потерь, превышающих 3,5% за вылет действия авиации на данном направлении безоговорочно останавливаются. Иначе при средней активности в 3 вылета в сутки авиационная группировка полностью теряет боеспособность на пятый-шестой день боев.

Итоги учений показывают, что в современной конфигурации средства ПВО российских частей в состоянии сбивать не менее 6−7% нападающих самолетов и до 9% ударных вертолетов за один их вылет. И это не учитывая эффективности зонтика ПВО дивизионного, корпусного и фронтового уровня, доводящего расчетную величину потерь нападающих до 15% за вылет.

С учетом сказанного выше получается, что при равной исходной численности сторон по личному составу, в эффективной огневой мощи средняя расчетная стандартная российская механизированная бригада больше чем втрое превосходит своего американского оппонента. И впятеро, если сравнивать ее с «легкими» бригадами Straiker.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-80

В особенности дело осложняется тем, что «на прибалтийском направлении» Североатлантический блок имеет 15 расчетных батальонов и 130 танков, включая 90 американских М1 Абрамс, а Россия располагает 25 батальонами и 760 танками.

Ирония происходящего заключается в том, что все эти доклады американских аналитиков оставались мало интересны европейским членам военного блока. А если и упоминались, то лишь вскользь, как фоновое подтверждение безусловности наличия российской военной угрозы как основания клянчить у США, НАТО и ЕС разного рода финансовую помощь. По возможности максимально бесплатную.

И тут вдруг Дональд Трамп делает два эпохальных заявления. Сначала о выводе 9 тыс. американских военных из Германии. С сокращением численности сил НАТО в ФРГ до 25 тыс. чел. В переводе на русский, частей первой линии там остается всего две (!) легкие бригады.

Пентагон распоряжение босса пока саботирует, но сам факт отдачи такого приказа о реальности желания США с кем бы то ни было драться в Европе говорит более чем определенно. Особенно после выступления главы Белого дома перед выпускниками военной академии сухопутных сил Вест-Поинт, на котором верховный главнокомандующий вооруженными силами прямо сказал: «Америка больше не намерена участвовать в чужих войнах для решения чужих проблем».

Результирующая изложенных выше процессов может привести (и скорее всего приведет) к неожиданному результату. НАТО как военный блок перестанет существовать. Так как заинтересованность в его сохранении пропала у всех ключевых членов.

Блок не интересен Вашингтону потому, что не приносит Америке дохода. Как прямого — в виде денежной дани, так и косвенного — через закупки американских вооружений.

Западноевропейские страны в сохранении альянса не заинтересованы тоже. По тем же причинам, из-за нежелания платить Америке военный оброк. И отсутствии какой-либо реальной военной угрозы со стороны России. Более того, министр обороны Франции на днях вообще сказал, что Пятая Республика находится в окружении равных по мощи промышленно-развитых противников, защититься от которых можно исключительно силой только собственной национальной армии. Не НАТО. Не Еврокорпусом. И не отдельной общей армией Единой Европы.

В итоге, единственными сторонниками сохранения альянса оказываются восточно-европейские лимитрофы. Во главе с Польшей как сильнейшим экономическим и военным лидером.

Единственная проблема — деньги. Хотя «прибалтийские тигры НАТО» старательно исполняют норматив военных расходов в 2% от ВВП, крошечный фактический масштаб их экономик не позволяет сформировать достойную финансовую основу глобального военного союза «нового формата».

Следовательно, в случае выхода из блока Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов бремя содержания структуры ляжет полностью на США. Такой заботы для себя активно не желающих.

Что приведет к распаду НАТО на две отдельных и между собой не связанных части: прибалтийскую, в лице Польши в союзе с разной прочей мелочью и южную, в лице Турции, в последнее время находящуюся в состоянии, близком к войне с Грецией (на общей границе) и Францией (в Ливии).

Вот поляки и пытаются участников распадающегося военного блока образумить, по старой памяти козыряя ростом военной угрозы с востока. Мол, смотрите, что эти страшные русские теперь вытворяют со своими танками. Это же ужас! Нельзя расходиться! Ни в коем случае нельзя. Иначе эту «красную военную машину» не остановить. Не расходитесь, господа! Только кому до них сейчас будет дело, такие времена наступают, что «мама не горюй»…