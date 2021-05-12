Балканский вопрос всегда был средоточием многих сил и интересов. Веками этот регион являлся стратегическим связующим звеном между Востоком и Западом, между Севером и Югом. Со времен Римской империи контроль над Балканами был принципиально важен для многих великих держав. Османская империя, Австрийская империя, Британская империя. Все они так или иначе хотели контролировать, либо контролировали Балканы.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Радован Караджич

Местное население, сердцевину которого исторически составляли сербы, веками вело борьбу за свою государственность, свою православную веру, даже за свою кириллицу, упорно не желая латинизироваться на западный манер.

Поэтому неудивительно, что возникшую после Второй мировой войны многонациональную Социалистическую Федеративную Республику Югославию коллективный Запад во главе с США мечтал взорвать изнутри, чтобы создать там стратегически важный геополитический плацдарм для мирового господства.

В начале 1990-х такая возможность представилась. В ход пошел религиозный фактор. К шельмованию православных сербов подключился Ватикан и радикальные исламские организации. В Югославии вспыхнула гражданская война, эпицентром которой стала Босния и Герцеговина, где сербам приходилось защищаться как от католиков-хорватов и мусульман, так и от «миротворцев» НАТО, которые фактически были противниками сербов. Не удивительно, что мечта Запада сбылась. Югославия рухнула.

Bracodbk Война в Югославии

Прощайте же! Распалась грань миров,

И тщетно моё сердце встрепенулось,

Гудя, как шмель, над чередой веков,

История спиной к нам повернулась.

Это стихи Радована Караджича. Достойного сына сербского народа, поэта, политика, государственного деятеля, защитника своих соотечественников в Боснии и Герцеговине. Вчера ему исполнилось 75 лет.

Свой юбилей Караджич встречает в одной из тюрем Нидерландов, куда он был брошен после позорного и несправедливого судилища, именуемого Гаагским трибуналом. Преданный новыми сербскими властями, которые менялись тогда как перчатки, он был схвачен и выдан на расправу «международной фемиде» в 2008 году.

Дело было шито белыми нитками. Поэтому судебный процесс затянулся. Только в 2016 году был вынесен приговор: 40 лет тюрьмы. Но «гаагским стряпчим» этого показалось мало, в 2019 был вынесен новый приговор: пожизненное заключение.

Радован Караджич стал мучеником, страдающим за весь сербский народ, который коллективный Запад объявил преступником, ответственным за братоубийственную гражданскую войну в Югославии. Все по рецепту Геббельса, чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят.

Именно Запад развязал гражданскую войну в Югославии, главной жертвой которой стал сербский народ. Православных сербов убивали, выселяли, притесняли в Хорватии, в Боснии и Герцеговине, в Косово под знаменами католицизма и ислама. А когда сербы посмели защищаться, вашингтонские и брюссельские «мудрецы» назвали эту самозащиту преступлением против человечности.

Когда задумывался шабаш под названием «Международный трибунал по бывшей Югославии», российской внешней политикой руководил Андрей Козырев, соглашавшийся со всем, что диктовали из Вашингтона. Поэтому защитники сербского народа остались один на один с циничной западной фемидой, у которой все приговоры уже были заранее известны.

Не дождавшись суда в гаагских застенках, при загадочных обстоятельствах умер бывший президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич. Сломить дух Радована Караджича тюремщикам не удалось. Он не признал законность Гаагского трибунала и все то, что на нем происходило, достойно встретив несправедливый приговор.

Мне посчастливилось встречаться с Караджичем в 1990-х годах. Та встреча произвела на меня большое впечатление. Передо мной был в высшей степени интеллигентный, умный и образованный человек, которым сербы вправе гордиться. И гордятся. Хотя западная пропаганда делает свою черную работу, пытаясь оболгать и самого Караджича, и то правое дело, которое он защищал.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Радован Караджич

Однако все мы знаем народную мудрость: не рой другому яму, сам в нее попадешь. Те технологии развала страны, которые США применяли против Югославии и против других стран, сегодня рикошетом вернулись в Америку. Мы воочию наблюдаем, как Штаты погружаются в хаос по тем же лекалам, которые разрабатывались для развала других стран.

Гаагский трибунал в декабре 2017 года «закрылся с позором». Та же Карла Дель Понте, «Торквемада в юбке», в своих мемуарах признала, насколько неправовыми были приговоры, вынесенные сербским лидерам. Так почему же до сих пор в тюрьме Радован Караджич и Ратко Младич, брошенные в застенки этим судилищем?

U.S. Mission Photo Карла Дель Понте

Россия обязана поднять в Совете Безопасности ООН вопрос об отмене приговоров бывшего Гаагского трибунала и о привлечении к ответственности тех, кто творил правовой беспредел под прикрытием, а потом и в обход ООН.

Елена Панина — депутат Госдумы, директорИнститута Русских стратегий