



Несмотря на серьезные внутренние потрясения, США продолжают проявлять заметную внешнеполитическую активность на многих направлениях, особенно на иранском. И небезуспешно. Им удалась атака на Совет управляющих МАГАТЭ, который ранее после выхода американцев из ядерного соглашения без заметных осложнений продолжал сотрудничать с Ираном в рамках мониторинга по соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Даже после того, как Тегеран в ответ на действия Вашингтона заявил, что намерен отступить от некоторых положений СВПД, что его ядерная программа больше не будет подвергаться ограничениям в оперативной сфере, что идет на пятый шаг отклонения от реализации сделки, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на первой видеоконференции с начала пандемии коронавируса говорил, что МАГАТЭ не зафиксировало изменений в выполнении Ираном обязательств по СВПД, что международная структура «продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели». И вдруг все изменилось. Государственный департамент США, по всей вероятности, предоставил МАГАТЭ и другим членам «шестерки» данные разведки, обвинив МАГАТЭ в том, что оно «проморгало» два или три объекта в Иране, на которых ведутся незадекларированные работы, а на одном из них были найдены даже «данные о частицах урана».

Эта операция ставила перед собой следующие цели: во-первых, продемонстрировать Тегерану возможности оперативного проникновения иностранных спецслужб на его ядерные объекты. Во-вторых, политически дискредитировать Иран, показать, что он якобы всех водит за нос. В-третьих, оказать давление на такие страны, как Великобритания, Франция и Германия, которые выступают за сотрудничество с Тегераном. В-четвертых, уличить Россию и Китай в том, что эти две страны зря «заступались за Иран». В-пятых, удар наносился по авторитету МАГАТЭ, ставилась под сомнение работа агентства по проверке и мониторингу за выполнением СВПД. И результат. Впервые с 2012 года Совет управляющих МАГАТЭ потребовал доступа к двум объектам в Иране, которые ранее считались как не имеющие отношения к атомной программе.

IAEA Imagebank МАГАТЭ

Принята резолюция с критикой в адрес Тегерана, которая, как и следовало ожидать, была подготовлена Берлином, Лондоном и Парижем. «Иран юридически обязан предоставить такой доступ», — говорится в этом документе. При этом МАГАТЭ ссылается на участие Тегерана в Договоре о нераспространении ядерного оружия и взятые им соответствующие обязательства. Важно отметить также то, что резолюцию о допуске инспекторов МАГАТЭ на два ядерных объекта в Иране поддержали 25 членов Совета управляющих агентства, против выступили лишь Россия и Китай, семеро воздержались. Что дальше? Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук, комментируя итоги заседания МАГАТЭ, заявил, что якобы «Ирану есть что скрывать», а если нечего, то и не должно быть проблем в допуске международных наблюдателей на объекты, которые обозначаются «ядерно чувствительными». В то же время официально Вашингтон воздерживается от заявлений о возможных последствиях полного отказа Тегерана допустить специалистов МАГАТЭ на обозначенные объекты.

U. S. Department of state Специальный представитель США по Ирану Брайн Хук

МИД Франции сообщает, что «в ближайшие месяцы вместе с Берлином и Лондоном определит свою стратегию в отношении Ирана на ближайшие месяцы на фоне переговоров в ООН и нарушений Тегераном условий ядерной сделки 2015 года». Но такое возможно, если только будет доказано, что Иран действительно нарушал базовые условия СВПД и соглашения о всеобъемлющих гарантиях в рамках ДНЯО. Тут есть интрига, так как США тактически стали разводить действия Ирана по СВПД и ДНЯО. Что касается России, то ее постпред при международных организациях в Австрии Михаил Ульянов считает, что принятая Советом управляющих МАГАТЭ резолюция может лишь усугубить ситуацию. Что подразумевается под этим конкретно, пока не известно. Ясно, что иранцам необходимо продолжать диалог с МАГАТЭ, снимать возникающие у того «озабоченности», если, как считает постоянный представитель Ирана при базирующихся в Австрии международных организациях Казем Гарибабади, следует «Вену сохранять как последний бастион многосторонней иранской политики и политики других стран в отношении Тегерана».

Для этого необходимо задать МАГАТЭ ряд разъясняющих вопросов, например, о составе международных инспекторов и их полномочиях. Осуждающие заявления Ирана в адрес этой международной структуры только осложняют ситуацию. Ульянов в своем выступлении на заседании МАГАТЭ заявил следующее: «Возникшая напряженность вокруг вопроса о доступе в данном конкретном случае представляется абсолютно ненормальной, поскольку здесь нет ни малейших рисков распространения. Если на площадках, которые стремится посетить Секретариат, и в самом деле велась незаявленная деятельность с небольшим количеством ядерного материала, то она была прекращена самим Ираном 16−17 лет назад». Кстати, эксперты обратили внимание на то, что Ульянов опубликовал в Twitter заявление с намеком: «Вызывает глубокое разочарование и озабоченность, что Тегерану и Секретариату все еще не удалось решить вопрос о доступе на две заинтересовавшие агентство площадки. Но оснований для чрезмерной драматизации этого вопроса нет».

Если действительно, как полагают в Москве и в Пекине, Иран не ведет ядерную деятельность на заинтересовавших американцев объектах, которых касается резолюция МАГАТЭ, то нечего играть тут в кошки-мышки. Но мы можем иметь дело и с выстроенной против Ирана ловушкой, когда, как полагают в Тегеране, «в игру вступят разведки третьих стран».