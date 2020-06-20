28 лет назад в эти самые дни моя семья оказалась в чрезвычайно тяжелом положении. В результате совместных боевых действий советских войск и азербайджанского ОМОНа мы были вынуждены покинуть наш дом и наше село, расположенные в Шаумянском районе, и пуститься в опасный путь к спасению по лесистым горным местам — к арцахскому селу Матагис. Я как сейчас помню этот жестокий путь. Дети плакали. Пожилые падали без сил и, к сожалению, умирали в грязи и зарослях кустарника. У людей не было информации о своих родственниках, даже самых близких. Матери оплакивали потерю собственных детей, мужья повсюду искали своих жен и семьи. Те, кто более или менее были привычны к этой гористой и лесной местности, постоянно возвращались, пытаясь найти и помочь сбившимся с пути или обессилевшим нашим соотечественникам. Если бы не они, возможно, я сегодня бы не писал эти строки. Но, слава Богу, большинство шаумянцев сумели пройти через этот ад и пустить новые ростки жизни в других армянских населенных пунктах вблизи наших родных сел.

Флаг НКР

Обо всем этом у меня остались очень яркие воспоминания. И не только у меня. Сегодня нет ни одного шаумянца, говоря с которым уже с середины разговора мысленно не перенесешься в Шаумян. Это интересно и необъяснимо: проживая в Карвачаре, Ереване или Москве, каждый шаумянец наполовину продолжает жить в своих селах Шаумянского района — в Гюлистане, Ери Шене, Хархапуте, Манашиде и др. И никто из нас ни на один день, ни на одну секунду не отрывался от своего родного района, от своего села. Быть может, в этом и состоит причина того, что со дня эмиграции в 1992 году каждый шаумянец мечтает только об одном: вернуться в Шаумян, заново отстроить этот уголок родины.

Nicolay Sidorov Шаумянский район

И нужно признать, что на протяжении лет мы немало сделали для того, чтобы увидеть Шаумянский район освобожденным и отстроенным заново. Тысячи наших сельчан связали свои жизни с Армянской армией. Многие из них и сегодня проходят службу в воинских частях, дислоцированных на географически ближайших возможных позициях к Шаумянскому району. Многие не жалеют сил и энергии для обеспечения наших воинов всем необходимым, дабы сделать их службу более безопасной и комфортной. Многие продолжают проживать в селах, расположенных вблизи Шаумяна, пребывая в уверенности, что в ближайшем будущем станет возможным вернуться в родной дом.

Это наша цель и наша мечта. За это мы заплатили чрезвычайно дорогую цену. И над этим мы готовы неустанно трудиться и в будущем. Вопрос шаумянцев сегодня является открытой раной для нашего региона. Проблемой, к которой очень многие геополитические игроки боятся даже приблизиться. Но ее больше невозможно игнорировать либо обходить. От этого зависит вопрос безопасности и последующего процветания Южного Кавказа. Вы спросите, почему? Ответ предельно прост: потому что азербайджано-арцахский конфликт требует справедливого решения. Он требует смелых решений. Это правда, которую осознают все. Осознают, но боятся признать, что без возвращения в политическую повестку дня проблемы Шаумяна и реализации чаяний шаумянцев все заявления о справедливости и смелых решениях так и останутся пустыми и ничего не значащими словами. Эту простую истину больше невозможно игнорировать и не осознавать.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Вот причина того, почему сегодня я говорю о наших правах. Говорю о нашей потере. О восстановлении утраченного и возмещении причиненного ущерба. Я сегодня говорю о возвращении на стол переговоров вопроса Шаумяна и вынесении по нему справедливого решения. Говорю о нашем будущем… И именно поэтому отныне, ежедневно и ежечасно, я буду добиваться того, чтобы голос шаумянцев был услышан, буду стремиться решить их проблемы и восстановить справедливость. Мы не имеем права оставлять азербайджано-арцахский конфликт в наследство нашим потомкам. Я уверен и убежден, что мы можем сами дать ответы на все вопросы, найти все решения самостоятельно. Необходимо лишь действовать, глядя на реалии открытыми глазами.