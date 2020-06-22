В России всегда, кроме эпох революций, с яркими людьми было нехорошо. И сейчас общество нивелирует их в интересах «стабильности». Но одно дело стабильность на макроуровне, другое — стабильность везде, до последнего двора. Первое нужно всем, второе — только проворовавшейся управляющей компании. Нужна система поддержки умных, талантливых, ярких — но не предпринимателей.

Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой Хвост кита занявший первое место на архангельском арт-фестивале «Тайбола». Автор Алена Валькова

Гранты — это сложные заявки и один процент от талантливых людей. При нивелирующем, но более умном СССР конкурсы были везде, с лифтами наверх для победителей. Сейчас конкурсы есть там, где большие деньги. Нет денег — нет конкурсов.

Самое полезное, что может сделать президент РФ В. Путин, архангельский губернатор А. Цыбульский и его коллеги из других регионов, мэр Архангельска И. Годзиш и его коллеги из других городов, и глава поселения Иван Иванович Иванов — создать по отраслям культуры, искусства, науки и производства систему конкурсов, выталкивающих «из болота» людей, способных осветить окрестности.

Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой Арт-фестиваль «Тайбола»

Алена Валькова живет в Пинеге, на улице Кудрина. Не министра финансов, а красного комбрига, которого за обман или военную хитрость в 1919 году растерзали его солдаты. Вокруг небольшого родительского домика звери и птицы из веток ивы — пара журавлей, пара псов, сова, конь, девочка с котом и огромная медведица. 4 года назад Алена решила прополоть за домом заросший березой пустырь. Под рукой оказалось несколько охапок ветвей. Решила сделать из веток коня — получилось. Сказочных персонажей Алена делать не хочет — только животных. Через 2 года за забором выстроился зоопарк, но хотелось сделать очень большого зверя.

Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой Дом в Пинеге, где живут звери из веток ивы

Прочитав о архангельском арт-фестивале «Тайбола» решила попробовать сделать кита, точнее его хвост. Как если бы кит ныряет в прибрежный песок.

Алена приехала с папой и запасами ивовых веток, и за несколько дней и ночей сделала что хотела. Кит занял первое место. У Алены открылась новая Вселенная — Тайбола так делает с людьми.

ИА REGNUM Плетеные псы во дворе дома в Пинеге

Алена Валькова: «Это был очень сильный эмоциональный взрыв. На Тайболе фигуры сжигают, я была к этому готова. Когда уехала, думала что вот вот от кита избавятся. Но не избавлялись. Фотографии отправляли, что стоит. Думала, что унесет половодьем весной, что кита все равно не будет. Потом появились вы (Владимир Станулевич — прим. автора)».

Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой Автор статьи любишийся в медведицу

Я был на Тайболе, видел хвост кита. Кит понравился — никаких цепляющих излишеств. Стильный. Потом в Пинеге случайно узнал, что «здесь живет девушка, сделавшая кита». Узнать дом было легко — за забором сидели, стояли и лежали плетеные звери.

Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой Хвост кита занявший первое место на архангельском арт-фестивале «Тайбола». Автор Алена Валькова

Яркие люди в Архангельской области стараются не выделяться. Алену надо было вывести на простор — сделать это мог тогдашний губернатор Игорь Орлов. После Пинеги пришел к нему на прием и показал фотографии тайбольского кита и всего, что делает девушка. Он попросил областного министра культуры В. Яничек найти Алену и подыскать для кита место.

Алена Валькова: «И вдруг звонит Вероника Яничек, а я не отвечаю, сижу в Голубино. Она пишет смс: «Алена! Ответь пожалуйста — я министр культуры Архангельской области. Вы не против, что кита отвезут в Холмогоры? Поможете его отреставрировать если повредят?». Мы поговорили, и минут через 10 «ВКонтакте» мне пишут: «Алена! Хвост сожгли». Только-только крылья выросли, появилась надежда, и все оборвалось. Позвонила маме и пошла плакать.

По образованию я ландшафтный дизайнер. В детстве всегда что-то мастерила. Кукол обрядовых, старинных. Считается, что их нужно делать без иголок, ниток и лица. Если с лицом, в них вселяется душа, и она может быть плохой. Нечисть вселяется. Куклой играли некоторое время и потом сжигали. Она же оберег и принимает на себя сглазы и негативную информацию.

Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой Безглазый медвежонок Алены

У меня бывает — задумываю кого-то сделать, и этот зверь появляется — я так увидела своего медведя. Вышел на дорогу и встал на задние лапы. Журавлей видела, когда собиралась делать журавлей.

Ива заготавливаю осенью, зимой, весной. Не пользуюсь летней — ветки высыхают и становятся хрупкими. Большие фигуры хочу делать, но нет безопасной площадки, где их посадить. Хотелось бы повторить кита. В мечтах свой парк — жила бы там, проводила мастер классы, делала новых плетенышей.

Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой Алена Валькова и ее «плетеныши»

Кое-что делаю из металла — пока секрет. Делала дракона и ворона — мрачные и серьезные получаются. Скоро куплю сварочный аппарат.

Фото Владимира Станулевича и Алены Вальковой Алена Валькова с дракончиком из проволоки

Больше всего заплатили за 1,5-метровый хвост кита для Мурманска — 15 000 рублей. Его делала неделю, в основном ночами. Треску помогала делать на фестиваль «Таврида». Делала команда «Тайболы», а я им помогала.

Самая любимая фигура? Все любимые, всех люблю. Это же мной сделанные, мои дети.