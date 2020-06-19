Поводом для написания этого текста стало упоминание Ржевского эпизода Великой Отечественной войны президентом России Владимиром Путиным в его статье для американского издания National Interest.

Автоматчики Калининского фронта в освобожденном от захватчиков Ржеве. Март 1943 года

Вернее сказать, обсуждение этой статьи Путина показало мне один прискорбный факт — даже образованные жители России мало что знают о событиях вокруг Ржева, происходивших в годы войны. Ещё более прискорбно то, что даже это «мало что» сводится к феерически безграмотным вариациям типа «а, это там, где Жуков миллиарды солдат положил», и прочей подобной субстанции, заботливо вылитой на головы граждан со страниц и экранов. Короче говоря, снова «трупами завалили».

Я не буду сооружать «альтернативную сенсацию» и утверждать, что на самом деле это была великая победа.

Однако возьму на себя смелость заявить, что Владимир Путин выбрал для относительно подробного примера очень символическую точку, напрямую связанную во времени и пространстве с такими общеизвестными сражениями, как битва за Москву, Сталинградская и Курская битвы.

Расчет выкатывает на боевую позицию 76-мм дивизионную пушку УСВ во время боев под Ржевом. 1942

«Только в Ржевской битве и на Ржевском выступе с октября 1941 по март 1943 года Красная армия потеряла 1 154 698 человек, включая раненых и пропавших без вести. Впервые я называю эти ужасные, трагические и далеко не полные цифры, собранные из архивных источников», — сообщил президент России Владимир Путин в своей статье «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны», опубликованной 18 июня американским журналом National Interest.

Обратите внимание, в статье президента конкретно указаны временные рамки «ржевских событий» — с октября 1941 по март 1943 года. И осознайте, что эти события происходили на огромной площади, линия фронта, проходившая по ней, исчислялась 200−250 км.

Войска Западного фронта при поддержке танков Т-34 в наступлении под Ржевом. 1942

Неверно утверждать, что речь идёт об одном непрерывном сражении, бушевавшем вокруг Ржева аж целых 18 месяцев. За это время здесь проходили:

1. Бои в ходе немецкого наступления на Москву осенью 1941 года

2. Советская Ржевско-Вяземская наступательная операция зимой и весной 1942-го

3. Немецкая наступательная операция «Зейдлиц» в июле 1942 года

4. Советская наступательная операция Калининского и Западного фронтов в августе и сентябре 1942 года

5. Советская наступательная операция «Марс» в ноябре-декабре 1942 года, и, наконец, —

6. Бои в ходе ликвидации Ржевского выступа в марте 1943 года.

То есть речь идёт о шести крупных военных операциях.

Советские бронебойщики ведут огонь по немецкому танку Pz-III

А теперь надо пояснить, как всё это было связано с другими битвами Великой Отечественной войны, которые я упомянул ранее.

С Московской битвой более-менее всё понятно, Ржевский выступ начал образовываться во время наступления немцев и сложился окончательно в итоге контрнаступления Красной армии. С этого момента Ржев, являвшийся критически важным транспортным узлом, надолго приковал к себе внимание как немецкой группы армий «Центр», так и советского командования, обоснованно считавшего этот выступ очень удобной базой для любого германского наступления на центральном участке советско-германского фронта.

Советские пехотинцы продвигаются по снесённому обстрелом перелеску

Поэтому почти сразу же после контрнаступления под Москвой началась Ржевско-Вяземская операция, проходившая на фронте 650 км. В случае успеха предполагалось разгромить всю группу армий «Центр», которая действительно была «на последнем издыхании». Начавшееся 8 января 1942 г. наступление Калининского фронта поначалу шло весьма успешно. Была прорвана оборона немцев западнее Ржева, был окружен немецкий XXIII армейский корпус. 9-я немецкая армия оказалась на пороге реальной катастрофы. Положение было настолько серьёзным, что её командующий генерал-полковник Штраус был отстранен, а его место надолго занял генерал Модель, присланный вместе с ощутимыми резервами.

Пешие красноармейцы и грузовики на марше под Ржевом. Первый в колонне — трехосный ЗиС-6. 1942

К концу февраля 1942 года выдохлись обе стороны, и сражения здесь затихли до июля, когда немцы провели операцию «Зейдлиц» — успешное локальное наступление, ликвидировав опасное вклинение советских войск, сохранявшееся ещё с зимы.

Отдельно заметим то, что «Зейдлиц» был лишь подготовительной фазой гораздо более крупной операции «Смерч».

Смерть солдата. 1942 г

Но «Смерч» начаться не успел — в августе его опередило начавшееся советское наступление Калининского и Западного фронтов. Поскольку обе стороны готовили мощные удары, столкновение было таким, что его участники по обе стороны фронта утверждали, что такой мощной работы артиллерии им раньше видеть не приходилось. Советские войска продвинулись на фронте 18 км и в глубину до 30 км, но большего достичь не смогли.

Именно тогда «Ржевский выступ» немцы начали называть «Верденом Восточного фронта», по аналогии с гигантским сражением Первой мировой, в ходе которого местность превращалась в «лунный пейзаж», состоящий из сплошных воронок от взрывов.

Советский тяжёлый танк КВ-1, погибший на немецких позициях

Непрерывные бои продолжались до 1 октября. В ходе них советские части вышли к самому городу и начали штурм северо-восточных кварталов Ржева. Можно сказать, что это был «Сталинград наоборот» — в те же самые дни в знаменитом городе на Волге также шли жесточайшие уличные бои.

Надо ли пояснять, что занятые здесь германские войска и их оперативные резервы могли бы решить судьбу Сталинградского сражения в пользу Германии?

Красноармейцы в уличном бою во Ржеве. Март 1943 года

Пауза опять была недолгой.

В ходе неё готовилась операция «Марс», которую с подачи полуграмотных «телеисториков» именуют «крупнейшим поражением Жукова». Да, Георгий Константинович действительно занимался её подготовкой, но до конца довести дело не смог — его срочно отправили под Сталинград, где положение было критическим.

В ноябре 1942 года бои на Ржевском выступе забушевали с новой силой. Здесь была своя специфика — наличие развитой сети железных дорог позволяло обеим сторонам просто «заливать огнём» своего противника, вываливая на него тысячи тонн артиллерийских снарядов.

Советские танки Т-34, замаскированные в деревне

Фактически повторилась сентябрьская история — удар «Марса» снова был отражен резервами, которые Модель выпросил у Гитлера. И вновь задайте себе вопрос — где их могли бы применить с большей пользой для судьбы войны? Уж не под Сталинградом ли?

А Сталинградский погром оказал самое прямое воздействие на судьбу «Ржевского выступа» — разбитый в куски южный фланг германского фронта отодвигался всё дальше на запад, оставляя группу армий «Центр» без прикрытия от советского удара в «правый бок».

Ржевский «лунный пейзаж» с руинами деревень, городских кварталов и снесёнными артогнём лесами, с таким трудом и кровью удерживавшийся полтора года, немцам пришлось бросать.

Подбитые советские тяжёллые танки КВ-1

Надо отдать должное мастерству врага — Модель сумел избежать превращения планомерного отхода в хаотическое отступление. В марте 1943 года многострадальный «Ржевский выступ» был освобождён.

Внимательный читатель задаст вопрос — а при чём здесь Курская битва, до неё ж ещё целых три месяца?

С Курской битвой связь самая прямая. Германский удар по Курской дуге с юга наносили войска Манштейна, полностью укомплектованные людьми и техникой. А с севера «срезать» Курский выступ должны были войска группы армий «Центр» под руководством Моделя. Вот только даже трёх месяцев не хватило на то, чтобы полностью восстановить потери, которые они непрерывно несли в боях за Ржев и в ходе отступления от него.

Вот поэтому короткое, как выстрел, слово «Ржев» напрямую связано с Московской, Сталинградской и Курской битвами.

Немецкое военное кладбище в районе Ржева

И последнее по содержанию, но не по важности — в статье Верховного Главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина потери Красной армии в шести сражениях за «Ржевский выступ», длившихся 18 месяцев, оцениваются в 1 154 698 человек убитых, раненых и пропавших без вести.

Из них погибли на поле боя 392 тыс. бойцов и командиров.

Много это или мало?

А без их усилий и жертв была бы добыта Победа, без которой весь наш народ был обречён на физическое уничтожение?

Это мало или много?