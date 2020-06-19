12 июня 2020 года состоялась церемония подъёма Андреевского флага на новейшем атомном подводном ракетоносце «Князь Владимир». Таким образом, субмарина сдана флоту и зачислена в его боевой состав. Стоит заметить, что этот корабль закончил государственные испытания ещё в конце 2019 года и уже тогда был готов к зачислению в списки ВМФ России. Однако приёмной комиссией было принято решение после завершения устранения всех выявленных в ходе испытаний небольших недочётов провести ещё один, контрольный, выход в море, который состоялся в мае 2020 года. По результатам этого похода «Князь Владимир» и был зачислен в состав 31-й дивизии подводных лодок, к которой приписаны все подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ, и головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 955 «Юрий Долгорукий».

Voennoedelo.com Атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир»

В отличие от предыдущих подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей», «Князь Владимир» построен по усовершенствованному проекту 955А «Борей-А». При этом «Князь Владимир» стал первой полноценной АПЛ четвёртого поколения в составе ВМФ России, полностью отвечающей всем предъявляемым требованиям к таким подводным лодкам. Рассмотрим, каковы основные отличия «Князя Владимира» от предыдущих «Бореев» и почему же его с полной уверенностью можно относить к атомным субмаринам четвёртого поколения?

Головная подводная лодка проекта 955 «Борей» — «Юрий Долгорукий» была заложена в 1996 году, однако из-за тотальной разрухи в оборонной промышленности в 1990-х годах фактически начала строиться уже в 2000-х годах, практически одновременно со следующими подлодками данного проекта — «Александр Невский» и «Владимир Мономах», заложенными в 2004 и 2006 году соответственно. Ввиду имевшихся на тот момент проблем с производством необходимых сплавов, при строительстве «Бореев» был частично использован металл и секции корпуса от недостроенных многоцелевых подводных лодок проекта 971 («Рысь» и «Кугуар»). Это, в свою очередь, наложило и ряд ограничений на конструкцию лодки. АПЛ проекта 955 «Борей» имеют характерный «горб» в виде ограждения ракетных шахт, который отсутствует на новом «Борее-А». Такое конструктивное решение было использовано, чтобы уместить ракетные шахты в габариты отсеков подводных лодок третьего поколения. Так как «Князь Владимир» строился уже без привязки к габаритам отсеков субмарин третьего поколения, в районе ракетного отсека был увеличен диаметр внутреннего корпуса, благодаря чему корпус лодки не имеет выступающих частей. За счёт более совершенных обводов корпуса «Князь Владимир» имеет лучшие динамические характеристики и меньший уровень шумности. Кроме того, по имеющимся данным, снижена и магнитная заметность подлодки.

Пресс-служба АО «ПО «Севмаш» 12 июня 2020 года на АО «ПО «Севмаш» состоялся подъем Андреевского флага на ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир»

Одним из важнейших отличий «Бореев-А» от первых трёх подлодок проекта 955 является атомный реактор нового поколения. На «Юрии Долгоруком», «Александре Невском» и «Владимире Мономахе» используются атомные реакторы семейства ОК-650, которыми оснащались все советские АПЛ третьего поколения. «Сердцем» «Князя Владимира» является реактор типа КТП-6. Данный реактор имеет моноблочную компоновку — сам реактор и его первый контур смонтированы в едином корпусе. Это существенно повышает полезную мощность реактора за счёт увеличения его коэффициента полезного действия (КПД) и сокращения энергопотребления на собственные нужды. Но самое главное, реактор КТП-6 позволяет обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя на всех режимах работы и отказаться от использования циркуляционных насосов, шум работы которых является одним из демаскирующих факторов атомных подводных лодок. Реакторы предыдущего поколения ОК-650 также имели возможность обеспечения естественной циркуляции носителя, но только на режимах мощности, обеспечивающих ход лодки со скоростью до 10 узлов. Кроме того, реакторы типа КТП-6 существенно проще в эксплуатации и обслуживании, имеют более высокую надёжность, а активная зона реактора нуждается в перезарядке в два раза реже, чем у ОК-650.

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В совокупности с водомётным движителем, применяемом на всех «Бореях», на «Бореях-А» удалось обеспечить бесшумный ход на скоростях 20 и более узлов (максимальная подводная скорость ракетоносца 25 узлов), что является одним из главных атрибутов АПЛ четвёртого поколения.

Кроме того, на «Князе Владимире» установлены более совершенные электронные системы и улучшены условия обитаемости экипажа. На ближайшие десятилетия именно «Бореи-А» должны стать основой морской компоненты российской ядерной триады. В настоящий момент в различных стадиях строительства находятся ещё четыре ракетоносца проекта 955А, а в 2020 году ожидается закладка ещё двух.

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АПЛ проекта 955А строятся наиболее динамично по сравнению со всеми прочими типами кораблей и подводных лодок нового поколения ВМФ России, и почти без традиционных для российской судостроительной отрасли постоянно «сдвигающихся вправо» сроков сдачи. Это позволяет с высокой долей уверенности рассчитывать на успешное выполнение в поставленные сроки всей программы строительства подводных ракетоносцев нового поколения. По текущим планам к концу 2020-х годов в составе ВМФ России должно находиться суммарно десять АПЛ проекта 955 и 955А, которые к тому моменту полностью заменят составляющие сейчас основу морских ядерных сил и уже во многом устаревшие подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ.