«Вы наш»: в Чувашии скорбят о смерти Михаила Игнатьева
21 июня Чувашия простится с Михаилом Игнатьевым, который скончался 18 июня. Ему было 58 лет, из них девять с половиной лет являлся первым лицом Чувашии. Ушёл в период пика политической карьеры. Хотя он и принимал порой спорные решения, но оставался им верен и всегда шёл до конца, в том числе в сражении с болезнью, которая в итоге оказалась сильнее самых сильных врачей и его личных сил. Для республики новость о его смерти стала шоковой, она потрясла всех. О нём заговорили как о человеке, чуваше, выходце из народа, проявляя человеческое сострадание к нему самому и его семье. Соболезнования присылают вчерашние оппоненты, а врио главы Чувашии Олег Николаев лично возглавил правительственную комиссию по организации похорон. В Чебоксарах был организован одиночный пикет в память о Михаиле Игнатьеве.
Шок и сострадание
Сочувствие и сопереживание всегда было свойственно чувашскому народу, сохранившему вековую традицию ниме, — древний обычай помогать односельчанам в большой и трудной работе. Такая помощь также оказывается, когда сосед попадает в беду и в горе. Сам Михаил Васильевич гордился этой традицией, не раз напоминая о ней с высоких трибун и при различных ЧС, заявляя, что «мы никого не оставим один на один в беде». И теперь его семью, оказавшуюся в горе, не оставят «один на один с бедой»: организацию похорон взяла на себя республиканская правительственная комиссия. Возглавил её руководитель Чувашии Олег Николаев, который пять лет назад, как и Михаил Игнатьев, участвовал в выборах главы республики.
Это свидетельствует о том, что главными в народе остаются такие качества, как сострадание и сопереживание, усиленные нормами христианской морали. Да, к Михаилу Игнатьеву как к руководителю было много вопросов (и у оппонентов, и у народа, и у Кремля), в последнее время на него сыпалась критика. И в конце концов президент Владимир Путин вместе с народом отвернулись от него, «утратив доверие». Но смерть выше любой политики, а сострадание в характере чувашского народа сильнее любого «утраченного доверия», поэтому жители сейчас искренне соболезнуют семье Михаила Игнатьева, желая ему вечный покой и светлой памяти.
«Вы — наш»
В числе первых соболезнование выразил врио главы Чувашии Олег Николаев, отметив, что «это печальное известие», и «смерть родного человека — всегда больно и неожиданно». Он подчеркнул, что «Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда «смерть воспринимается как что-то само собой разумеющееся».
Экс-президент Чувашии, первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров отметил, что «безвременный уход в возрасте, когда человек полон жизненных сил» — «это огромная трагедия и невосполнимая потеря для родных и близких».
Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков (фракция «Справедливая Россия»), представляющий Чувашию, подчеркнул, что Михаил Игнатьев — «часть истории моей родной Республики». Его коллега по нижней палате парламента Николай Малов (фракция «Единая Россия») отметил, что с именем Михаила Игнатьева «неразрывно связана часть истории нашей республики»:
Отметим, что 19 июня в центре Чебоксар у памятника Ленину (возле зданий мэрии и прокуратуры) прошёл одиночный пикет: неизвестный разместил большую красочную растяжку на ограждение у монумента. На ней сделаны надписи на двух языках:
Последнее слово Михаила Игнатьева
Последнее официальное заявление Михаил Игнатьев сделал на своей странице в «Инстаграмме» 30 января 2020 года, на следующий день после освобождения от должности. Приводим его полностью.
Справка ИА REGNUM. Михаил Васильевич Игнатьев родился 8 января 1962 года в деревне Малые Торханы Чебоксарского района Чувашии. После окончания Чебоксарского энергетического техникума получал высшее образование в Чувашском сельскохозяйственном институте (1990 г.), затем окончил Чебоксарский филиал Московского университета потребительской кооперации (1997 г.) и прошёл профессиональную переподготовку в Волго-Вятской академии государственной службы (1998−1999 гг.). Имеет учёную степень кандидата сельскохозяйственных наук. Трудовую деятельность начинал с электромонтёра на «Химпроме» в Новочебоксарске (1981 г.). После службы в Советской Армии (1981−1983 гг.) работал в родном районе помощником комбайнера, бригадиром, затем стал председателем правления колхоза «Прогресс» (1987 г.), который вскоре трансформировался в АОЗТ под его руководством (1992 г.). В декабре 1996 года был назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства Чувашии и проработал в этом качестве до апреля 1999 года, когда его, 37-летнего «перспективного кадра», направили руководить родным Чебоксарским районом. После трёхмесячного исполнения обязанностей в статусе «и.о.» в июле того же года был избран главой самоуправления Чебоксарского района. В январе 2002 года Михаил Игнатьев был назначен на должность министра сельского хозяйства в ранге первого вице-премьера правительства, в мае 2006 года лишился приставки «первый».В 2009 году включён в список 500 человек кадрового резерва президента России. 28 июля 2010 года на внеочередной сессии Госсовета Чувашии депутаты большинством голосом поддержали кандидатуру Михаила Игнатьева, предложенную президентом России Дмитрием Медведевым для наделения полномочиями президента Чувашии. В 2015 году Михаил Игнатьев («Единая Россия») был избран главой республики на прямых выборах при поддержке 65,54% избирателей. Был женат, воспитывал сына и дочь. Награжден медалями «За труды по сельскому хозяйству» (2007 г.), почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР (1992 г.), золотой медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» (2005 г.), почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2003 г.), нагрудным знаком МЧС России «Почетный знак МЧС России» (2007 г.), орденом Почета (2017 г.), орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2017 г.), поощрен благодарностью президента Российской Федерации (2019 г.).