21 июня Чувашия простится с Михаилом Игнатьевым, который скончался 18 июня. Ему было 58 лет, из них девять с половиной лет являлся первым лицом Чувашии. Ушёл в период пика политической карьеры. Хотя он и принимал порой спорные решения, но оставался им верен и всегда шёл до конца, в том числе в сражении с болезнью, которая в итоге оказалась сильнее самых сильных врачей и его личных сил. Для республики новость о его смерти стала шоковой, она потрясла всех. О нём заговорили как о человеке, чуваше, выходце из народа, проявляя человеческое сострадание к нему самому и его семье. Соболезнования присылают вчерашние оппоненты, а врио главы Чувашии Олег Николаев лично возглавил правительственную комиссию по организации похорон. В Чебоксарах был организован одиночный пикет в память о Михаиле Игнатьеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Игнатьев

Шок и сострадание

Сочувствие и сопереживание всегда было свойственно чувашскому народу, сохранившему вековую традицию ниме, — древний обычай помогать односельчанам в большой и трудной работе. Такая помощь также оказывается, когда сосед попадает в беду и в горе. Сам Михаил Васильевич гордился этой традицией, не раз напоминая о ней с высоких трибун и при различных ЧС, заявляя, что «мы никого не оставим один на один в беде». И теперь его семью, оказавшуюся в горе, не оставят «один на один с бедой»: организацию похорон взяла на себя республиканская правительственная комиссия. Возглавил её руководитель Чувашии Олег Николаев, который пять лет назад, как и Михаил Игнатьев, участвовал в выборах главы республики.

Это свидетельствует о том, что главными в народе остаются такие качества, как сострадание и сопереживание, усиленные нормами христианской морали. Да, к Михаилу Игнатьеву как к руководителю было много вопросов (и у оппонентов, и у народа, и у Кремля), в последнее время на него сыпалась критика. И в конце концов президент Владимир Путин вместе с народом отвернулись от него, «утратив доверие». Но смерть выше любой политики, а сострадание в характере чувашского народа сильнее любого «утраченного доверия», поэтому жители сейчас искренне соболезнуют семье Михаила Игнатьева, желая ему вечный покой и светлой памяти.

«Вы — наш»

В числе первых соболезнование выразил врио главы Чувашии Олег Николаев, отметив, что «это печальное известие», и «смерть родного человека — всегда больно и неожиданно». Он подчеркнул, что «Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда «смерть воспринимается как что-то само собой разумеющееся».

Экс-президент Чувашии, первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров отметил, что «безвременный уход в возрасте, когда человек полон жизненных сил» — «это огромная трагедия и невосполнимая потеря для родных и близких».

Глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков (фракция «Справедливая Россия»), представляющий Чувашию, подчеркнул, что Михаил Игнатьев — «часть истории моей родной Республики». Его коллега по нижней палате парламента Николай Малов (фракция «Единая Россия») отметил, что с именем Михаила Игнатьева «неразрывно связана часть истории нашей республики»:

«Он прошёл большой трудовой путь от бригадира полеводческой бригады до главы Чувашии. Благодаря трудолюбию и работоспособности, многое успел сделать, стараясь приносить пользу жителям республики. Он был молод душой, горел своим делом и был всегда энергичен. В последнее время Михаил Васильевич тяжело болел. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!»

Отметим, что 19 июня в центре Чебоксар у памятника Ленину (возле зданий мэрии и прокуратуры) прошёл одиночный пикет: неизвестный разместил большую красочную растяжку на ограждение у монумента. На ней сделаны надписи на двух языках:

«Михаил Васильевич! Эсир пирен, эпир сиренпе (перевод с чувашского языка: «Вы наш, мы с вами». — Прим. ИА REGNUM). Михаил Васильевич! Народ Чувашии вас благодарит, уважает и ценит за выполненный труд!»

Последнее слово Михаила Игнатьева

Последнее официальное заявление Михаил Игнатьев сделал на своей странице в «Инстаграмме» 30 января 2020 года, на следующий день после освобождения от должности. Приводим его полностью.

Instagram.com Предпоследняя запись в «Инстаграмме» Михаила Игнатьева

«Хочу обратиться со словами благодарности ко всем жителям любимой Чувашии! За понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной Республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику. Хочу сказать спасибо и всем вам, уважаемые подписчики, за внимание и к официальной хронике, да и к личным фото. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия в ваших семьях, дальнейшего процветания и развития нашей родной России!

С уважением, Михаил Игнатьев».