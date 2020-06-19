Национальные парки: законопроект, требующий максимальной осторожности
17 июня 2020 года в Государственную думу РФ депутатами ГД РФ С. И. Неверовым, В. В. Бурматовым и членами Совета Федерации Ю. Л. Воробьевым, А. А. Турчаком, А. П. Майоровым, Е. Г. Зленко, В. В. Наговицыным внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Судя по составу авторов, вопрос признан важным на высшем уровне. Но дискуссия необходима в национальных интересах — национальные парки хранят нетронутые образцы уходящей России.
Из пояснительной записки к законопроекту: «Люди, проживающие в национальных парках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки населения (строительство больниц, школ, детских садов), программы по расселению ветхого жилья…, что приводит к постоянному росту социальной напряженности».
Одним из важнейших изменений предлагается «разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков <…>, в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность <…> после передачи <…> данные земельные участки, расположенные в населенных пунктах <…>, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством.
И хотя далее говорится, что «При этом виды разрешенного использования земельных участков, а также <…> параметры строительства в границах населенных пунктов <…> по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории», мощный союз региональных, районных, поселковых властей и частного интереса скорее всего преодолеет администрацию национальных парков с их сохранением природы и культуры России.
Елена Шатковская, директор национального парка «Кенозерский»:
Надо быть максимально осторожными в принятии положений закона, так как на бумаге «отыграть назад» не представляет труда, но в реальности в национальных парках могут произойти необратимые изменения — на радость отдельным гражданам, но в ущерб сохранению в интересах народа немногих оставшихся образцов заповедной России.