17 июня 2020 года в Государственную думу РФ депутатами ГД РФ С. И. Неверовым, В. В. Бурматовым и членами Совета Федерации Ю. Л. Воробьевым, А. А. Турчаком, А. П. Майоровым, Е. Г. Зленко, В. В. Наговицыным внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Судя по составу авторов, вопрос признан важным на высшем уровне. Но дискуссия необходима в национальных интересах — национальные парки хранят нетронутые образцы уходящей России.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Часовня Николая Чудотворца в селе Вершинино, Кенозерский национальный парк, Архангельская область

Из пояснительной записки к законопроекту: «Люди, проживающие в национальных парках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки населения (строительство больниц, школ, детских садов), программы по расселению ветхого жилья…, что приводит к постоянному росту социальной напряженности».

Одним из важнейших изменений предлагается «разрешить предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков <…>, в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность <…> после передачи <…> данные земельные участки, расположенные в населенных пунктах <…>, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Берег Белого моря в деревне Пурнема, национальный парк «Онежское Поморье», Архангельская область

И хотя далее говорится, что «При этом виды разрешенного использования земельных участков, а также <…> параметры строительства в границах населенных пунктов <…> по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории», мощный союз региональных, районных, поселковых властей и частного интереса скорее всего преодолеет администрацию национальных парков с их сохранением природы и культуры России.

Елена Шатковская, директор национального парка «Кенозерский»:

"Это не первая попытка провести такие изменения в законодательство о национальных парках. Мы проводили круглый стол в Совете Федерации, давали предложения — в том числе упрощающие людям процедуры строительства жилых домов. Зачем проводить экологическую экспертизу проекта — мы предложили исключить ее для строительства социальных объектов и жилья в населенных пунктах в границах нацпарков.

Самое опасное для парков — выведение поселений за их границы. Во-первых, жители станут в парке обычными посетителями. Жители ближайших селений, конечно, смогут бесплатно посещать парк, но закон требует оформлять разрешения, а это хлопоты. Во-вторых разрушится архитектурное единство парка. Мы разработали свое положение о землепользовании и правилах застройки. Вдруг оно исчезает, и жители или посторонние люди начинают строить коттеджи. Парк потеряет целостность и перестанет быть национальным парком — хранилищем культуры. В пределах границ поселений многие уникальные ландшафтные системы будут поставлены хоздеятельностью на грань уничтожения.

Что касается уточнения границ парков. У нас в парке «Онежское Поморье» водные ресурсы рыболовецкого колхоза имени М. И. Калинина попали в границы парка, но колхоз не умер. На оставшихся рыбопромысловых участках он дает местным жителям разрешение на лов рыбы. Граждане, вместо колхоза, получили право на рыбную ловлю традиционными орудиями лова. Скорее всего, люди желают сохранить оба вида лова — колхозный и индивидуальный, и не будут готовы снова менять свои занятия».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Старые карбасы в деревне Пурнема, национальный парк «Онежское Поморье»

Надо быть максимально осторожными в принятии положений закона, так как на бумаге «отыграть назад» не представляет труда, но в реальности в национальных парках могут произойти необратимые изменения — на радость отдельным гражданам, но в ущерб сохранению в интересах народа немногих оставшихся образцов заповедной России.