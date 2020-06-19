Вторая волна коронавируса нанесет вред психическому здоровью людей после того, как их обнадежит снятие карантина. Американские психологи всерьез предупреждают о последствиях, пишет Washington Examiner.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890

«Я думаю, что вторая волна будет разрушительной для многих людей, — уверена доктор Кристал Парк, профессор психологии в Университете Коннектикута, — есть ощущение, что мы прошли через действительно ужасное, травмирующее время, и сейчас мы находимся в фазе восстановления». Но люди только начали приходить в себя после стресса от COVID-19, поэтому вторая волна «спровоцировала бы совершенно новое и, возможно, более глубокое чувство страха и неуверенности», уверена Парк. Вторая волна карантина усилит ощущение безнадежности, сделав его значительно более травмирующим, нежели в первую волну.

«Чувство изоляции, одиночества, тревоги, депрессии и злоупотребления психоактивными веществами — все это растет, — говорит доктор Джейми Атен, основатель и исполнительный директор Института гуманитарных катастроф. — Мы увидим усиление борьбы за психическое здоровье, особенно если будет вторая волна. И вполне вероятно, что последует еще одна, еще более сильная волна эмоциональных проблем».

Пабло Пикассо. Трагедия. 1903

Одна из причин, по которой коронавирус так сильно влияет на психическое здоровье людей, заключается в том, что они не имеют четкого представления о том, когда закончится чрезвычайная ситуация, говорит доктор Шона Спрингер, главный психолог Центра Стеллы. «Многие из нас могли бы выдержать даже очень длительный период карантина, если бы знали, когда он закончится. Незнание оказывает на нас психологическое воздействие», — полагает доктор.

Влияние второй волны будет различаться в зависимости от обстоятельств человека, таких как тип работы, на которой он занят. Тот, кто может работать из дома и вообще боится крупных проблем, будет работать лучше, чем человек, который боится потерять свой бизнес или стать безработным, подчеркивает Спрингер. Вторая волна безработицы затронет людей, работающих в розничных магазинах, барах и ресторанах, стоматологических кабинетах и других предприятиях, которые имеют физическое местоположение. Безработица резко возросла на 17 миллионов человек во время первой волны, по данным Бюро статистики труда. Некоторые из них смогли вернуться к работе после открытия страны, но они могут снова потерять работу, если произойдет вторая волна блокировок. «По мере того как экономика открывается, они начинают чувствовать некоторую новую надежду на финансовое оздоровление. Такой человек, скорее всего, почувствует гораздо большее воздействие второй волны», — говорит Спрингер. Еще одна причина, по которой вторая волна будет хуже первой, — это последствия длительного стресса. «Длительный стресс часто может быть более вредным, чем кратковременный стресс», — напоминает доктор Дэвид Сусман, клинический психолог и доцент кафедры психологии в Университете Кентукки. Коронавирус и карантин вызвали рост симптомов нарушения поведенческого здоровья, и проблема только усугубится в будущем году, говорится в майском документе департамента здравоохранения штата Вашингтон. Самый высокий риск самоубийства, связанного с коронавирусом, будет между октябрем и декабрем, если не будет новых волн вируса, говорится в документе. Если придет вторая или третья волна, это кардинально изменит ситуацию.