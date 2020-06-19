На протяжении более трех лет многие из ближайших союзников США успокаивали себя мыслью, что избраниепопулистаДональда Трампа американским президентом было исторической аномалией и что в конечном счете страна вернется к своим демократическим и интернационалистским корням. Но пандемия и массовые акции протеста потрясли и эту веру, явив страну, страдающую от более глубоких социальных, экономических и политических проблем, пишетКолум Линч в статье, опубликованной 18 июня в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США

На сегодняшний день США являются объектом международного осуждения, нацеленного не только на их президента, но и на происходящее в стране: неконтролируемой жестокости полиции, линчеваний и изгнанных демонов рабства и Гражданской войны, которые ужасают наблюдателей из широкого списка мест от Женевы до Габона.

В Женеве ключевой блок правительств африканских стран требует от ООН расследования злоупотреблений в отношении потомков африканцев в США и в других государствах. Группа из 20 высокопоставленных чиновников организации из Африки, в том числе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, недавно опубликовала совместное заявление, осуждающее жестокость полиции в американских городах. По их словам, они разгневаны тем расизмом, который по-прежнему наблюдается в США и по всему миру.

Тедрос Аданом Гебрейесус

Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который является специальным докладчиком ООН по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, Тендай Ачиуме заявила в среду Совету по правам человека ООН, что необходимо наблюдать за состоянием дел в США.

«Ситуация в Соединенных Штатах требует международного реагирования, благодаря которому можно оградить лиц африканского происхождения в этой стране от рутинных, но вопиющих нападок», — сказала она.

Ачиуме призвала совет создать комиссию по расследованию «с необходимыми полномочиями для расследования системного расизма в правоохранительных органах в Соединенных Штатах». Неспособность сделать это, по ее словам, «будет означать, что жизнь черных не имеет значения».

Соединенным Штатам, которые вышли из Совета по правам человека в июне 2018 года, очевидно, удалось убедить дружественные страны, включая Великобританию, Францию и Мексику, оказать давление на африканских его членов, чтобы они отказались от призыва к созданию такой комиссии и удалили любые конкретные ссылки на роль США в подавлении чернокожих граждан. Вместо этого совет, вероятно, примет в пятницу резолюцию, в которой Верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет предлагается провести обзор злоупотреблений в отношении выходцев из Африки в любой точке мира.

Иностранные лидеры и дипломаты в целом согласны с тем, что Трамп проявил вопиющую некомпетентность, принимая меры против коронавируса и в ответ на начавшиеся массовые акции протеста. Но обескуражило наблюдателей за рубежом прежде всего то, что даже либеральные штаты и города, в том числе Нью-Йорк, сначала оказались крайне неподготовленными к давно предсказанной пандемии, а затем, после убийства чернокожего Джорджа Флойда, с готовностью взялись за дубинки для разгона мирных протестующих. Так, одни из самых жестких разгонов демонстраций произошли в тех городах и штатах, где принято поддерживать Демократическую партию и где либеральное руководство.

Момент удушения Джорджа Флойда при задержании, после которого он скончался в больнице

Издалека кажется, что очередная демонстрация американской бойни — это еще один признак того, как великая держава входит в период национального и международного упадка.

«При Трампе произошло резкое ослабление политической и мягкой силы США», — подчеркнул Эндрю Гилмор, гражданин Великобритании, который занимал должность помощника генерального секретаря ООН по правам человека.

«Я родом из страны, которая пережила упадок, но на это потребовались десятилетия. Этот упадок происходит намного быстрее. Победа демократического кандидата может ее остановить, но она не может обратить вспять ущерб, нанесенный Трампом американскому авторитету», — добавил он.

Не все поставили крест на США, которым раньше уже удавалось выйти из подобных ситуаций. В 1960-х годах, когда в США активно шла борьба за гражданские права, можно было стать свидетелем того, как полицейские спускают собак на протестующих, поливают их из пожарных кранов. Более того, к концу того же десятилетия мир был поражен резней в Сонгми. В новом столетии международное сообщество ужаснули фотографии замученных заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Багдаде, а уже при Трампе — лагеря для интернирования несовершеннолетних мигрантов.

Бывший министр иностранных дел Швеции и посол в Соединенных Штатах Ян Элиассон учился в Индиане в 1957 году в старшей школе по обмену, опрометчиво считая Америку маяком демократии. А потом он стал свидетелем того, как местные расисты в городе Литл-Рок, штат Арканзас, с помощью полиции и военнослужащих не давали темнокожим детям посещать школу. После этого он стал по-другому смотреть на США.

«Я был в шоке. Я приехал молодым студентом, считая Америку поборником демократии», — подчеркнул он.

Он тем не менее отмечает, что вновь поверил в американские институты и ценности после того, как президент Дуайт Эйзенхауэр направил десантников для приведения во исполнение знаменательного решения Верховного суда 1954 года о десегрегации американских государственных школ.

«Должен признаться, когда я увидел, что президент Трамп хочет, чтобы вооруженные силы сражались с демонстрантами на улице, я сглотнул дважды», — подчеркнул он.

«Но я был глубоко поражен, что высшие эшелоны вооруженных сил встали на защиту конституции. Я думал, что произошедшее стало лучшим проявлением сути США», — добавил он.

Дуайт Эйзенхауэр

По словам Майкла Фуллилова, исполнительного директора Австралийского института Лоуи, репутация Америки, безусловно, сильно пострадала во время правления Трампа. И всё это лишь усугубляется тем, что в США сложилась самая острая в мире ситуация с коронавирусом. Если почти во всех других развитых странах случаи выявления зараженных и число госпитализаций заболевших сократились, то в США — в некоторой степени в Великобритании — эти показатели продолжают расти.

«Посредственные действия Америки в ответ на угрозу COVID-19 потрясли многих наблюдателей», — сказал Фуллилов.

«Мы привыкли видеть Америку центром глобальной мощи, а не эпицентром глобальной болезни», — добавил он.

Прежде США удавалось восстановить свои позиции. Бывший посол Франции в Сирии и специальный советник парижского аналитического центра Institut Montaigne Мишель Дюкло вспоминал разговоры с американскими дипломатами после разоблачений американских пыток в Абу-Грейб.

«Коллеги из американских дипломатических служб сказали нам, что это был худший день в нашей дипломатической истории», — вспоминает он, отмечая, что Соединенным Штатам удалось восстановить свой дипломатический статус.

«Таким образом, Америка уже прошла через такую ситуацию и всё же смогла прийти в себя. Многие уверены, что, если Трампа не переизберут, это вразумление должно произойти», — подчеркнул французский аналитик.

Пытки в тюрьме Абу-Грейб. 2003

С французским экспертом согласен и Фуллилов, который уверен, что в случае победы кандидата-демократа на выборах в ноябре США смогут восстановить свою репутацию. Но для этого нужно сделать всё, чтобы зарубежные наблюдатели поняли, что избрание Трампа действительно было аномалией.