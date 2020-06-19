Дело не только в Трампе, мир в целом разочарован в США — Foreign Policy
На протяжении более трех лет многие из ближайших союзников США успокаивали себя мыслью, что избраниепопулистаДональда Трампа американским президентом было исторической аномалией и что в конечном счете страна вернется к своим демократическим и интернационалистским корням. Но пандемия и массовые акции протеста потрясли и эту веру, явив страну, страдающую от более глубоких социальных, экономических и политических проблем, пишетКолум Линч в статье, опубликованной 18 июня в Foreign Policy.
На сегодняшний день США являются объектом международного осуждения, нацеленного не только на их президента, но и на происходящее в стране: неконтролируемой жестокости полиции, линчеваний и изгнанных демонов рабства и Гражданской войны, которые ужасают наблюдателей из широкого списка мест от Женевы до Габона.
В Женеве ключевой блок правительств африканских стран требует от ООН расследования злоупотреблений в отношении потомков африканцев в США и в других государствах. Группа из 20 высокопоставленных чиновников организации из Африки, в том числе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, недавно опубликовала совместное заявление, осуждающее жестокость полиции в американских городах. По их словам, они разгневаны тем расизмом, который по-прежнему наблюдается в США и по всему миру.
Профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который является специальным докладчиком ООН по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, Тендай Ачиуме заявила в среду Совету по правам человека ООН, что необходимо наблюдать за состоянием дел в США.
Ачиуме призвала совет создать комиссию по расследованию «с необходимыми полномочиями для расследования системного расизма в правоохранительных органах в Соединенных Штатах». Неспособность сделать это, по ее словам, «будет означать, что жизнь черных не имеет значения».
Соединенным Штатам, которые вышли из Совета по правам человека в июне 2018 года, очевидно, удалось убедить дружественные страны, включая Великобританию, Францию и Мексику, оказать давление на африканских его членов, чтобы они отказались от призыва к созданию такой комиссии и удалили любые конкретные ссылки на роль США в подавлении чернокожих граждан. Вместо этого совет, вероятно, примет в пятницу резолюцию, в которой Верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет предлагается провести обзор злоупотреблений в отношении выходцев из Африки в любой точке мира.
Иностранные лидеры и дипломаты в целом согласны с тем, что Трамп проявил вопиющую некомпетентность, принимая меры против коронавируса и в ответ на начавшиеся массовые акции протеста. Но обескуражило наблюдателей за рубежом прежде всего то, что даже либеральные штаты и города, в том числе Нью-Йорк, сначала оказались крайне неподготовленными к давно предсказанной пандемии, а затем, после убийства чернокожего Джорджа Флойда, с готовностью взялись за дубинки для разгона мирных протестующих. Так, одни из самых жестких разгонов демонстраций произошли в тех городах и штатах, где принято поддерживать Демократическую партию и где либеральное руководство.
Издалека кажется, что очередная демонстрация американской бойни — это еще один признак того, как великая держава входит в период национального и международного упадка.
Не все поставили крест на США, которым раньше уже удавалось выйти из подобных ситуаций. В 1960-х годах, когда в США активно шла борьба за гражданские права, можно было стать свидетелем того, как полицейские спускают собак на протестующих, поливают их из пожарных кранов. Более того, к концу того же десятилетия мир был поражен резней в Сонгми. В новом столетии международное сообщество ужаснули фотографии замученных заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Багдаде, а уже при Трампе — лагеря для интернирования несовершеннолетних мигрантов.
Бывший министр иностранных дел Швеции и посол в Соединенных Штатах Ян Элиассон учился в Индиане в 1957 году в старшей школе по обмену, опрометчиво считая Америку маяком демократии. А потом он стал свидетелем того, как местные расисты в городе Литл-Рок, штат Арканзас, с помощью полиции и военнослужащих не давали темнокожим детям посещать школу. После этого он стал по-другому смотреть на США.
Он тем не менее отмечает, что вновь поверил в американские институты и ценности после того, как президент Дуайт Эйзенхауэр направил десантников для приведения во исполнение знаменательного решения Верховного суда 1954 года о десегрегации американских государственных школ.
По словам Майкла Фуллилова, исполнительного директора Австралийского института Лоуи, репутация Америки, безусловно, сильно пострадала во время правления Трампа. И всё это лишь усугубляется тем, что в США сложилась самая острая в мире ситуация с коронавирусом. Если почти во всех других развитых странах случаи выявления зараженных и число госпитализаций заболевших сократились, то в США — в некоторой степени в Великобритании — эти показатели продолжают расти.
Прежде США удавалось восстановить свои позиции. Бывший посол Франции в Сирии и специальный советник парижского аналитического центра Institut Montaigne Мишель Дюкло вспоминал разговоры с американскими дипломатами после разоблачений американских пыток в Абу-Грейб.
С французским экспертом согласен и Фуллилов, который уверен, что в случае победы кандидата-демократа на выборах в ноябре США смогут восстановить свою репутацию. Но для этого нужно сделать всё, чтобы зарубежные наблюдатели поняли, что избрание Трампа действительно было аномалией.