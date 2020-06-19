



Whitehouse.gov Трамп уже Дуду принимал

Стоило коронавирусу ослабить свои зловещие объятья, как начала оживать и оживляться международная дипломатия личных встреч. В Москву приезжал министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, а его российский коллега Сергей Лавров из Москвы отправился в Сербию. Великобританию по приглашению принца Чарлза посетил французский президент Эммануэль Макрон. Варшаву для встречи с главой МИД Польши Яцеком Цапутовичем навестил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. А вот из Варшавы главным направлением оказывается американское — 24 июня в США для встречи с президентом Дональдом Трампом прибудет его польский коллега Анджей Дуда.

Проправительственный лагерь в Польше возлагает большие надежды на этот визит. Дело в том, что уже 28 июня поляки будут голосовать на президентских выборах. Дуда идет на переизбрание от правящей правой коалиции во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS), которое легким не будет. Действующему главе государства критически важно победить в первом туре, поскольку во втором туре он имеет все шансы проиграть сопернику от оппозиции. Ставка для PiS тут критическая — пан или пропал. Поэтому запланированной поездке в Вашингтон придается огромное значение, ее идеологическое сопровождение в прессе подкрепляется политической активностью. На днях Дуда созвал совещание с участием ключевых министров и генералов. «Я ожидаю хорошего визита, — заявил президент. — Это для меня, должен признать, — очень важный сигнал о том, что я первый президент, который после перерыва непосредственных контактов приглашен в Белый дом и встретится с президентом Соединенных Штатов». По словам Дуды, он планирует обсудить в первую очередь вопрос военной кооперации по линиям Польша — США и Польша — НАТО.

Mon.gov.pl Совместные учения Польши и США

Во вторую — торговое сотрудничество в рамках двустороннего бизнеса, а также инициативу «Троеморье». В третью — энергетику. В четвертую — безопасность в области телекоммуникаций, развитие сети 5G и кибербезопасность. «Я хотел бы поговорить с Трампом о крупных американских инвестициях в нашу страну, — подчеркнул президент. — У меня есть ощущение, что укрепление союза, военное сотрудничество между Польшей и Соединенными Штатами, включая присутствие их армии в Польше, является для американских инвесторов значительным укреплением безопасности нашей страны и, следовательно, гарантией вложенных ими денег». Проблема в том, что все эти грандиозные планы будут обсуждаться на фоне решения Трампа о частичном выводе американских военных из Германии, что, по мнению эксперта эстонского Международного центра обороны и безопасности Свена Саккова, «фактически является наказанием не Берлина, а Литвы, Латвии, Эстонии и Польши», поскольку в случае «вооруженного конфликта» именно этим странам в первую очередь понадобится помощь американского военного контингента, который базируется на немецкой территории.

Варшава пытается отыграть. Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявляет, что его шеф «хочет де-факто говорить об интересах всего НАТО, Польша — очень важная страна в Североатлантическом союзе, одна из самых важных, и миссия президента в Вашингтон также имеет всеобщее измерение, натовское и трансатлантическое». Но кто уполномочивал Дуду говорить от имени всего НАТО? Очень сомневаемся, что такой мандат ему дали в Берлине, Париже или Лондоне. По словам Щерского, польский президент только намерен созвониться с главой альянса Йенсом Столтенбергом за день до отлета в Вашингтон. Заявлять о представлении НАТО на переговорах с Трампом еще можно было бы после общения со Столтенбергом, но никак не до. Да и нужно ли это самому президенту США, который, как отмечают западные издания, не счел нужным поставить в известность заранее Берлин и Брюссель о желании вывести часть американских военных из Германии. Так что визит Дуды будет касаться польско-американских отношений, хотя и окажет влияние на европейскую политику Польши.

Варшава стоит на пороге перемен. Она отдаляется от Германии. Чего-то нового стоит ждать и на российском направлении. Показателем этого является подписанный польским президентом указ об отставке посла Польши в России Влодзимежа Марчиняка. Вроде бы ничего особенного, подошел к концу срок его полномочий. Но ничего не мешало их продлить. Профессор Марчиняк пришел на позицию посла в 2016 году в результате эксперимента возглавлявшего на тот момент МИД Польши Витольда Ващиковского. Новый польский представитель не был связан с дипломатическим корпусом, он из академических кругов, очень хорошо знаком с российской тематикой. Судя по тому, что профессора решили отозвать, кто бы ни пришел ему на смену, это будет уже другая стилистика и стратегия отношений Варшавы с Москвой. Похоже, польско-российский диалог вступает в сезон «долгой зимы и серьезных заморозков», а МИД Польши ждут очередная перетряска и реорганизация, когда единственное важное значение приобретет «американский отдел».

Karolina Siemion-Bielska Витольд Ващиковский

Но поможет ли это «Праву и Справедливости»? «Дуда — легкий партнер для Трампа, как и правительство PiS в целом», — отмечает польский американист Томаш Плудовский. В свою очередь бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью журналу Do Rzeczy подчеркивает, что «Трамп — слабый политик, но прекрасный бизнесмен… Поддерживая Трампа, мы поддерживаем американский бизнес… Это происходит за счет польской военной промышленности… Иностранные лоббисты часто говорят устами польских политиков — это не в интересах польского налогоплательщика». Мы не думаем, что генерал хотел таким образом дать понять о существовании коррупционной составляющей в польско-американских отношениях. Но и без того засилье «иностранных лоббистов» в польских политических кругах — печальный секрет Полишинеля. Поляки не любят, когда иностранцы вмешиваются в их дела, тут же вспоминая Тарговицу и ее «дружбу» с Санкт-Петербургом. Однако чем «американская Тарговица» лучше «российской Тарговицы»? И еще не сказала своего слова «немецкая Тарговица».