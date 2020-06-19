Посреди всей той неопределенности, которую в мир привнесла коронавирусная инфекция, очевидно одно: отношения между США и КНР будут характеризоваться гораздо большей напряженностью, чем это было до пандемии. Такое развитие событий чревато целым рядом вызовов, самым важным из которых является то, как сократить риск войны. К сожалению, в сегодняшних условиях из-за все большей решительности и военной мощи Пекина и ослабевания инструментов его сдерживания со стороны США опасность такого столкновения как никогда высока, пишет бывший заместитель министра обороны США по вопросам политикиМишель Флурнойв опубликованной 18 июня статье для Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

К конфликту не стремятся ни США, ни Китай, поскольку их лидеры понимают всю его катастрофичность. Тем не менее столкновение может произойти случайно из-за неверного расчета Пекина желания или способности США отвечать на провокации в спорных вопросах, таких как территории в Южно-Китайском море, или на прямую агрессию против Тайваня или какого-то другого партнера Вашингтона в регионе.

Так, с точки зрения Китая, США, ослабленные кризисом 2008 года, нынешней пандемией, отступающие от решения мировых проблем, так и не совершившие тот самый «поворот» к Азии, а также социальными и расовыми противоречиями, не могут больше сдерживать КНР. Всё это может подтолкнуть Китай к более решительным действиям, что будет сопровождаться риском конфликта между двумя ядерными державами. Потребуются немалые усилия для того, чтобы восстановить американский потенциал сдерживания и снизить риск войны, которая никому не нужна.

U.S. Pacific Fleet Флот США в Южно-Китайском море

Бывший заместитель министра обороны США отмечает, что Китай многому научился у Вашингтона в плане ведения вооруженных конфликтов, расширив свой арсенал асимметричных подходов к противодействию американской мощи и эксплуатированию слабых сторон США. Благодаря принятым Пекином мерам американские военные в случае конфликта в Восточной Азии не будут обладать превосходством в воздухе, в космосе или на море, им придется этого превосходства добиваться и сохранять.

Кроме того, КНР обладает внушительным потенциалом кибертехнологий и технологий искусственного интеллекта, с помощью которых страна может осуществлять свою доктрину «войны на системное уничтожение» — нанесение сокрушительного удара по противнику в самом начале конфликта и нарушение работы его сетей управления и связи. В частности, Вашингтон не может больше быть уверенным в том, что его спутники, — играющие ключевую роль для навигации, связи, наведения, предупреждения и многого другого, — избегут удара в случае конфликта.

Для того чтобы американское сдерживание вновь было убедительным для КНР, Вашингтону необходимо сделать так, чтобы китайская агрессия не смогла добиться своих целей с самого начала, либо так, чтобы она оказалась сопряжена со слишком большими издержками и, таким образом, не в интересах Пекина. Иными словами, китайское руководство должно поверить в то, что у США есть не только возможность, но и решимость ответить на любую угрозу со стороны Пекина.

В частности, если бы у США появилась возможность в течение трех суток потопить все китайские военные корабли, подводные лодки и торговые суда в Южно-Китайском море, китайское руководство подумало бы дважды, прежде чем осуществлять блокаду или вторжение в Тайвань. Для достижения этой цели США могли бы использовать существующий потенциал, который можно было бы перенаправить на новые цели. Тем не менее развитие новых систем тоже необходимо, и в этом отношении Пентагон серьезно недорабатывает, по-прежнему направляя существенные средства в старые программы и недофинансируя развитие новых технологий, что подорвет его военное первенство в будущем.

ВМС Китая

Тем не менее одного только военного потенциала недостаточно, чтобы предотвратить тот или иной акт агрессии со стороны Китая, китайское руководство должно поверить в готовность Вашингтона применить имеющийся у него арсенал. Иными словами, помимо необходимости укрепления своей военной мощи в регионе, США должны четко продемонстрировать свою готовность встать на защиту Индо-Тихоокеанского региона. В этом плане Белый дом должен направить в регион большее число высокопоставленных представителей и более многочисленные военные контингенты, для того чтобы подчеркнуть важность своих отношений с партнерами и в качестве противовеса влиянию КНР. Кроме того, США должны проводить военные учения с союзниками и партнерами в результате более регулярно. Это необходимо как для демонстрации уже имеющегося военного потенциала, так и ускоренной разработки новых.

В конечном счете противостояние США с Китаем носит далеко не только военный характер, нельзя забывать о его экономической, технологической, политической и идеологической составляющих. Самое важное, что могут сделать Соединенные Штаты, — это создать внутри себя условия для эффективной конкуренции с КНР. Для этого необходимо инвестировать в широкий спектр областей от высшего образования до новейших разработок, привлекать в страну талантливых иностранцев и поощрять их оставаться и строить в США инновационные предприятия.

Соединенным Штатам следует также использовать свое уникальное преимущество, заключающееся в непревзойденной сети союзников и партнеров по всему миру. Лучший способ справиться с вызовами, которые представляет Китай, будь то несправедливая торговая практика или организованные кампании дезинформации, — это по возможности добиваться общих целей с союзниками и партнерами, противодействуя нарушениям основанного на правилах порядка в виде коалиции государств-единомышленников, приверженных к общему набору норм.

Вашингтон должен в тесном взаимодействии со своими союзниками и партнерами четко оценить, какой именно вклад может сделать каждая страна в стабилизацию региона и сдерживание все более агрессивного поведения Пекина. Для этого также потребуется заверить союзников Белого дома в том, что они могут рассчитывать на помощь США в спорах с Пекином и в случае давления с его стороны.

Official U.S. Navy Page F-35 на палубе Wasp (LHD-1)

Белый дом должен продемонстрировать странам региона разительные отличия сформированных Пекином международных правил и норм от тех, по которым регион жил до этого. Особенно это касается таких аспектов, как свобода судоходства и мирное урегулирование конфликтов.

Тем не менее, заключает Флурной, Вашингтон должен также возобновить стратегический диалог на высоком уровне с Пекином. Иными словами, необходима площадка, на которой Китай и Соединенные Штаты могли бы регулярно обсуждать свои интересы и перспективы, определять области потенциального сотрудничества — такие как ядерное нераспространение и борьба с изменением климата — и разрешать противоречия без конфликта. Тактических дискуссий по вопросам торговли просто недостаточно.