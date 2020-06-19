Некоторые российские СМИ поспешили представить заявление министра обороны Японии Таро Коно по поводу наземных систем ПРО Aegis Ashore как отказ от закупки и размещении этого американского оружия на японской территории. Ибо, как отмечает японская газета «Никкэйсимбун», речь пока идет лишь о приостановке реализации данного проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетный комплекс Aegis Ashore

Более взвешенную позицию занял МИД РФ, официальный представитель которого Мария Захарова сделала по этому поводу следующее разъяснение: «Мы обратили внимание на заявления ряда японских официальных представителей о намерении «приостановить реализацию планов по развертыванию комплексов ПРО Aegis Ashore наземного базирования на территории страны». При этом учитываем высказывание министра иностранных дел Японии … относительно того, что никаких изменений в курсе Японии на наращивание военно-политического сотрудничества с США не произошло. Мы будем отслеживать развитие данного сюжета, прежде всего, на предмет того, последуют ли за нынешними заявлениями конкретные шаги японского руководства, в частности, в противоракетной области, имеющую прямую проекцию на ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

О том, что об окончательной отмене проекта пока говорить рано, свидетельствует и редкое в правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) недовольство несогласованными действиями правительства, ибо в этой стране принято принимать решения на основе достигаемого в ходе обсуждения проблем консенсуса. В данном же случае, похоже, в кабинете министров Японии попытались действовать самостоятельно, вызвав возмущение влиятельной партийной верхушки и лично генерального секретаря партии Тосихиро Никай. Последний отреагировал необычно эмоционально, заявив: «С партией никто не посоветовался, это было совершенно одностороннее решение, у меня нет слов от возмущения».

Kantei.go.jp Тосихиро Никай и Синдзо Абэ

Генсек ЛДП подчеркнул, что потребует от правительства «убедительных разъяснений для народа» по поводу приостановки программы размещения Aegis Ashore. Накануне такое же возмущение выразили и другие видные деятели партии, включая экс-министра обороны Японии Ицунори Онодэра, при котором было принято решение о приобретении в США этих установок ПРО.

И действительно, объяснение Коно о том, что проект излишне дорогой, да к тому же предлагаемая система уже устарела и не сможет надежно защитить Японию от новейших видов ракетного вооружения стран потенциальных противников, вызывает удивление, ибо в Стране восходящего солнца умеют считать деньги и второсортные товары, тем более вооружение, не покупают. Другое дело, если это вооружение навязывают и фактически заставляют его покупать и размещать на японской земле те, с кем до последнего времени Токио спорить не мог.

Так как автору этих строк уже доводилось высказывать свое мнение по поводу не только финансовых и технических, но и политических причин такого решения японского кабинета министров во главе с Синдзо Абэ, хотелось бы обратить внимание на оценки этого решения самими японцами.

Американская система ПРО Aegis Ashore

В этом поможет публикация газетой «Никкэй симбун» комментариев своих читателей:

«dec

Само руководство японских сил самообороны говорит о том, что системы Aegis Ashore неэффективны. Нужно искать более эффективные системы ПРО и вкладывать в них деньги.

m9r

Сегодня, когда крупные державы разрабатывают новые ракетные сверхзвуковые системы, системы ПРО наземного базирования Aegis Ashore уже устарели. И приостановка их развертывания в Японии — это правильное решение. Нужно расходовать бюджетные деньги на разработку новых сверхзвуковых систем.

bar

Это правильное решение, и вот почему. С самого начала оно принималось японской стороной под бешеным давлением Америки. Хотя уже тогда было понятно, что в этих безумно дорогих системах ПРО соотношение цена/качества очень плохое. И риски, связанные с использованием противоракет Aegis Ashore, очень высокие. Пусть с их помощью американцы защищают свой Гуам и Сайпан. А нам нужно более эффективное и недорогое вооружение. И желательно создавать его самим.

hpr

Уже с каких пор говорилось, что эти системы ПРО слишком дорогие и слабо обеспечивают безопасность Японии. Надеемся, что впредь нам нужно развивать свою обороноспособность не ради Америки, а ради самих себя.

sta

Если внимательно посмотреть на предполагавшиеся места размещения систем ПРО Aegis Ashore, то нельзя не прийти к выводу о том, что они были рассчитаны в первую очередь на защиту американских военных баз. За такие безумные деньги, вынутые из карманов японских налогоплательщиков, мы должны были еще и защищать наших американских союзников. Здорово он хотели переложить на наши плечи свои проблемы!

arg

Наконец-то! Министр обороны Таро Коно, наконец-то, пересмотрел свои ошибочные взгляды. Пусть это даже не окончательный «отказ», а только «приостановка» планов размещения систем ПРО наземного базирования Aegis Ashore, но дело движется в правильном направлении.

Вообще этот проект был совершенно непрозрачным и закрытым от общественности. А если вспомнить обо всех тех скандалах с ним, в которые были втянуты наши правительственные ведомства и органы самоуправления, то прекращение этой программы можно только приветствовать.

kam

Тратить такие огромные деньги налогоплательщиков на такой неэффективный проект. Это все равно, что платить какую-то дань Америке. Нужно думать над разработкой более эффективных и дешевых оборонных систем.

mit

Это отличная новость. Япония наконец-то нашла в себе силы отказаться от чрезвычайно дорогостоящего проекта с системами ПРО Aegis Ashore, необходимость, эффективность и экономичность которых всегда вызывала большие сомнения. Можно только порадоваться за то, что Америке не удалось выкрутить нам руки и заставить покупать свою безумно дорогую военную продукцию.

cqn

Этот просчет японского министерства обороны очень болезнен. С самого начала речь шла о безумных деньгах. На них можно построить три корабля с системами Aegis, которые гораздо эффективнее. С развитием у России и Китая новых совершенных баллистических сверхзвуковых ракет системы Aegis Ashore становятся атавизмом.

fujihanihonihi

Совершенно правильное решение Японии. Все время преследовало впечатление, что приобретение этих противоракетных систем Aegis Ashore осуществляется не в интересах Японии, а просто для того, чтобы выполнить указание Трампа по экспорту вооружений.

Наконец-то правительство Абэ, которое насильно подталкивали к решению о закупке наземных систем ПРО, вспомнило о существовании подобных систем морского базирования и отказалось от сделки.

JPN

Принятое правительством решение о приостановке программы приобретения и размещения систем ПРО Aegis Ashore в Японии можно назвать совершенно необходимым. Однако кто теперь возместит те почти 1,8 миллиарда долларов, которые потрачены на «исследования, техническую и военную проработку и подготовку документации» по этому проекту? Я не думаю, что нашим властям так просто сойдут с рук извинения министра обороны типа «мы нашли в проекте проблемы и приостанавливаем его». Наконец-то в японских верхах поняли, что на местах люди отчаянно протестуют против размещения американских ракет, и что это может выйти боком для правящей партии на выборах. Правительство Абэ должно научиться управлять рисками. Если и дальше оно будет действовать так же «ни шатко ни валко» (как, кстати, оно действовало и в связи с пандемией коронавируса), то таким образом нашу страну не защитишь.

asi

Это непростое решение с точки зрения обеспечения безопасности Японии. Однако если принять во внимание экономические и финансовые вызовы для нас, возникшие в связи с пандемией коронавируса, то это решение нельзя не признать мудрым и дальновидным.

А то наше правительство привыкло во всем верить Америке и честно платить ей за вооружения по «заламываемым» американцами ценам. Вот когда, как в этот раз, мы научимся им отказывать, тогда, глядишь, и наши переговоры с США станут более равноправными.

sav

На этой волне нужно более решительно подойти к обсуждению вопроса о переносе американской авиабазы на Окинаве Хэноко в новое место дислокации. Нужно со всей решительностью потребовать возврата Японии территории прежней базы в Футэмма.

pbh

Важен первый шаг! Правильное решение! Вместе с тем хочется спросить: а как осуществлялось изучение и разработка этого проекта? А как это происходило в отношении планов переноса американской авиабазы на новое место в Хэноко? Хочется убедительно попросить наши власти, чтобы они не тратили деньги налогоплательщиков почем зря. Нужно ввести такой порядок, чтобы люди, участвовавшие в разработке ненужных проектов и принятии неправильных решений, несли бы за это реальную ответственность.

mak

Это очень хорошее решение. Конечно, есть люди, которые посмеиваются над тем, что Северная Корея, наверное, обрадовалась ему. Тем не менее факт остается фактом — для защиты собственно японской территории системы ПРО Aegis Ashore бесполезны. Они ничего не дают для повышения безопасности густонаселенных районов Токио и Кансай или для защиты побережья залива Вакаса, на котором сосредоточены основные мощности японской атомной энергетики. Да, эти системы что-то дают для повышения защищенности Гуама на дальних траекториях. Но тратить 10 миллиардов долларов на Америку — это явная глупость.

Благодаря этому решению хотя бы чуть-чуть уменьшилось помахивание премьером Абэ, словно верным псом Америки, хвостиком перед хозяином.

barchat

И все-таки нельзя обманываться словом «приостановка». В нем есть какая-то недосказанность. Это ведь не «прекращение» или «отмена». Слово «приостановка» подразумевает возможность того, что по истечении какого-то времени эта программа с размещением ПРО Aegis Ashore наземного базирования вполне может быть возобновлена.

Нельзя забывать, что эти «мягкие» решения правительства принимаются именно сейчас, когда уровень поддержки народом премьера Абэ стремительно падает. И совершенно не исключено, что они обнародуются только в расчете на то, что правящей верхушке каким-то образом удастся этот уровень поднять».

Следует иметь в виду, что в данной подборке комментариев представлено мнение читателей проправительственной газеты крупного капитала Японии, которые обычно голосуют за ЛДП. Столь резкие высказывания по вопросам безопасности и военной политики как в адрес собственного правительства, так и администрации США были маловероятны еще лет десять назад. Можно допустить, что японские власть имущие начинают ощущать усталость японцев от 75-летнего засилья в стране заокеанского «старшего брата». Не исключено и то, что японские политики предпринимают попытки, пока осторожно, но говорить, что называется, своим голосом, а не беспрекословно выполнять директивы Вашингтона. Безусловно, при этом учитываются шаткое положение нынешнего главы Белого дома внутри США в период народных волнений и его политика перекладывания бремени обеспечения безопасности союзных государств на их собственные плечи. Если этот курс Трампа и его преемников на посту президента будет продолжен, Япония окажется перед альтернативой — обеспечивать свою безопасность путем нормализации и заметного улучшения отношений с сопредельными государствами или возрождать страну в качестве военной державы, что чревато обострением конфронтации с соседями и неизбежными при этом бедствиями для японского народа.