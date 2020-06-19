Федеральная нотариальная палата (ФНП) и Росреестр разработали дорожную карту по совершенствованию информационного взаимодействия. Задача — оптимизация регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам и получение сведений нотариусами из реестра недвижимости (ЕГРН).

Квентин Массис. Нотариус

Сегодня нотариусы взаимодействуют с информационными системами Росреестра в автоматическом режиме, для этого используется Единая информационная система нотариата, которая включена в систему межведомственного электронного взаимодействия, а также используются сервисы официального сайта Росреестра. Нотариусы, удостоверяя сделку, сами получают по электронным каналам связи необходимые сведения из государственных реестров и сами направляют заявления по нотариально удостоверенным сделкам для их регистрации в реестре недвижимости. При этом все нотариально удостоверенные сделки в соответствии с законом должны регистрироваться в течение одного рабочего дня.

Это позволяет нотариусу предоставлять гражданам услуги в формате «одного окна», что очень удобно, экономит время и средства граждан. А с февраля 2019 года электронная подача документов в Росреестр стала обязательным действием нотариуса при удостоверении им сделки с недвижимостью или при выдаче свидетельства о наследстве.

Подобный сервис нотариата как фронт-офиса Росреестра очень востребован. За 2019 год в электронном виде нотариусами было направлено на государственную регистрацию более 3 миллионов пакетов заявлений и 5 миллионов запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН. Данная дорожная карта как один из дальнейших шагов в рамках повышения эффективности взаимодействия нотариусов и регистраторов содержит ряд мер по усовершенствованию некоторых технических деталей, которые позволят регистрировать нотариально удостоверенные сделки практически в режиме онлайн. То есть в перспективе лица, удостоверившие сделку у нотариуса, могут выйти из нотариальной конторы, уже будучи собственниками купленной или переданной по наследству недвижимости.

Fj-climate.com Федеральная нотариальная палата

Такая удобная и быстрая регистрация прав прежде всего обусловлена тем, что при осуществлении регистрации права собственности на недвижимое имущество на основании нотариально удостоверенной сделки или при выдаче свидетельства о праве на наследство регистратор не осуществляет дополнительную проверку нотариально удостоверенного документа, так как за чистоту и законность сделки несет ответственность нотариус. Именно нотариус проводит правовую экспертизу документов по сделке, идентифицирует личности сторон, удостоверяется в том, что их воля не нарушена и не искажена, разъясняет правовые нюансы. Тем самым не только защищает права граждан, зачастую не подготовленных юридически, но и защищает сделку от последующего оспаривания по причинам непонимания гражданами последствий своих действий. Кроме того, нотариус несет полную материальную ответственность за совершенное нотариальное действие. Соответственно, после подписания и удостоверения нотариусом такой договор уже не нуждается в дополнительных проверках, что позволяет регистрировать права в максимально короткие сроки.

Соответственно, развитие сотрудничества нотариата в лице ФНП и Росреестра позволит оптимизировать процесс государственной регистрации прав на недвижимость и предоставления сведений из ЕГРН для удобства граждан, минимизации их временных затрат.

Дорожная карта также направлена на дальнейшее улучшение текущих и внедрение новых инструментов электронного взаимодействия регистратора и нотариата, обмен информацией о планируемых мероприятиях, а также совершенствование нормативной базы. Эти меры послужат укреплению стабильного, комфортного и безопасного гражданского оборота в сфере недвижимости с использованием современных технологий. Это особенно важно в силу особого статуса нотариуса как заявителя, действующего от имени государства и предоставляющего достоверные сведения для государственного реестра.

В настоящий момент Федеральной нотариальной палатой внедряется технология создания и обработки нотариальных документов, удостоверенных двумя и более нотариусами, а также разрабатывается система автоматизированной обработки электронных документов, представленных нотариусами в Росреестр.

Нотариат России успешно разрабатывает и применяет цифровые технологии, чтобы предоставить гражданам удобные и надежные условия совершения нотариальных действий, где защита прав и законных интересов граждан в обороте недвижимости является одной из наиболее значимых задач.