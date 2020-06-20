Война: Краснодарский край 1941 – 1945 гг
Краснодарский край стал местом кровопролитных сражений — через Кубань враг рвался на Кавказ и к Чёрному морю. Мужественно сражавшийся Новороссийск, вставший заслоном на пути врага, стал городом-героем, городами воинской славы стали Туапсе и Анапа.
Кубань перед Великой Отечественной войной
Краснодарский край (Кубанская область до революции 1917 года, позже Азово-Черноморский край) был создан незадолго до начала Великой Отечественной войны. В сентябре 1937 года было издано постановление ЦИК, которым Азово-Черноморский край был разделён на Краснодарский край с центром в Краснодаре и Ростовскую область с центром в Ростове-на-Дону. Создание регионов было утверждено в 1938 году. В состав Краснодарского края также входила Адыгейская автономная область (до 1990 года). По данным на 1939 год, на территории края проживали 2 млн 889 тыс. человек.
Великая Отечественная. Первый год войны
Мобилизация в Краснодарском крае началась уже с 23 июня — в первый день мобилизации, объявленный правительством СССР. Только с 23 июня по 31 декабря 1941 года на Кубани укомплектовали три стрелковые дивизии, одну горно-стрелковую, один стрелковый корпус, один танковый корпус, одну танковую дивизию, одну авиационную дивизию, шесть военных училищ и другие части.
С июня 1941 года по июль 1942 годов в ряды Вооруженных сил СССР было призвано 600 тыс. — каждый пятый житель края. Ещё 224 тысячи жителей края вступили в отряды народного ополчения. В портах Кубани — Ейске, Ахтари, Темрюке базировались корабли Азовской военной флотилии, сформированной летом 1941 года и впоследствии сыгравшей важную роль в войне.
С 1 октября 1941 года в Краснодаре организовали военно-учебные пункты, где проводились ежедневные занятия по военному делу: обучение проходили все мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Каждый должен был освоить одну из военных специальностей, владеть винтовкой, ручной гранатой, вести рукопашный и штыковой бой.
Активно действовало и партизанское движение — на 1 августа 1942 года в крае числилось 130 партизанских отрядов с общим количеством 5 тыс. 049 человек.
Сочи — город-госпиталь
Сочи уже в первый год войны стал «городом-госпиталем» — к 20 июня 1941 года здесь развернули 8,3 тыс. госпитальных коек. Всего в 1941 году на курорте Сочи — Мацеста — Хоста, в Адлерском и Шапсугском районах на базе 65 санаториев и домов отдыха создали 50 госпиталей, способных принять более 21 тыс. раненых бойцов. И уже в августе Сочи и Туапсе приняли первых советских раненых.
«Весь город вышел тогда на привокзальную площадь и улицу Горького. Мимо толпившихся в молчании сочинцев в тишине медленно шли санитарные машины с ранеными. Потрясенные увиденным, заплаканные женщины протягивали бойцам свои немудреные подарки, цветы, что-то говорили, о чем-то спрашивали. Ведь до этого еще никто не прибывал «оттуда». «Все пока что уходили «туда». А эти были первые, кто уже встретился с войной, о которой сочинцы только слышали», — описывается день 5 августа, когда в Сочи были доставлены первые раненые, в краевой Книге Памяти.
Все как один — против врага
Краснодарский край сделал свой вклад в общую победу не только военной, но и трудовой доблестью. С начала войны все основные промышленные предприятия края полностью или частично были переведены на выпуск военной продукции.
Тихорецкий завод «Красный молот» в 1941 году выпустил первый бронепоезд «Железнодорожник», его построили на средства коллектива работников Тихорецкого узла. Уже к 1 февраля 1942 года тихорецкие заводы выпустили шесть бронепоездов тяжелого типа.
В сентябре 1941 года в крае началась организованная работа по сбору теплых вещей и белья для Красной армии, и к концу месяца жители собрали пять тысяч полушубков, почти 1,8 тыс. шинелей, более 400 меховых жилетов, 16 тысяч ватных курток, около девяти тысяч валенок, а также перчатки, рукавицы, носки, бельё, одеяла.
В первые три месяца войны с Кубани на фронт было отправлено более 42 тыс. коней, а до конца 1941 года — 70 тыс. сёдел для конных частей.
Казачество в годы войны
19 июля 1941 года было принято решение Краснодарского крайкома ВКП (б) и крайисполкома об организации кавалерийских казачьих сотен: в них предлагалось зачислять колхозников без ограничения возраста, умеющих управлять конем и владеть огнестрельным и холодным оружием. Формировались такие сотни «в порядке добровольности из числа казаков и адыгейцев без ограничения возраста по принципу «сотню из района».
Ещё до формирования казачьих сотен с Кубани в первые дни войны на фронт отправилась 50-я отдельная кавалерийская дивизия, которая проявила себя под Волоколамском и в Смоленской оборонительной операции. 26 ноября 1941 года дивизии за стойкость, мужество и отвагу будет присвоено гвардейское звание — третьей гвардейской кавалерийской дивизии. С января 1942 года казачьи кавалерийские части были переведены в кадровый состав Красной армии.
Оккупация
В планах рейха Северный Кавказ и Кубань занимали особое место — врага интересовали и сельскохозяйственные ресурсы края, а также возможность добраться до нефтеносных районов — Баку и Грозного. В 1942 году враг двинулся в кавказском направлении: силы гитлеровцев в разы превосходили советские войска и по численности, и по вооружению. Тяжёлые оборонительные бои Красная армия вела на подступах к Новороссийску, Туапсе, Армавиру.
Оборонительный период битвы за Кавказ начался 25 июля 1942 года. На краснодарском направлении наступление осуществляли восемь дивизий 17-й армии генерал-полковника Руоффа при поддержке танков, артиллерии и авиации. В начале августа части 56-й армии занимают оборонительные рубежи на Краснодарском обводе, 9 августа противник вошёл в город. В тот же день нацисты захватили Ейск и Майкоп. В сентябре враг перешёл в наступление на туапсинском направлении.
С августа 1942 по февраль 1943 года длилась оккупация Краснодара и близлежащих к нему районов. По свидетельству историков, за несколько месяцев оккупации враги убили более 13 тыс. жителей Краснодара — это около 6,5% всего населения столицы края.
Начало 1943 года ознаменовалось Северо-Кавказской стратегической наступательной операцией, которую проводили силы Южного и Северо-Кавказского фронтов при содействии сил Черноморского флота. Красная армия нанесла крупное поражение группе армий «А» и освободила от противника Ставропольский край, часть Ростовской области и значительную часть территории Краснодарского края. Первым освобождённым от оккупантов районов Кубани стал Успенский район, а за последнюю неделю января советские войска очистили от захватчиков 32 района края и территорию нынешней Республики Адыгея.
12 февраля от врага очистили Краснодар, Кореновский, Роговской, Тимашевский районы. Гитлеровцы, зная о приближении Красной армии к Краснодару, 10 февраля сожгли заживо 300 человек — их заперли в здании, которое использовало гестапо. Еще несколько десятков краснодарцев нацисты повесили на улицах.
В конце февраля — в марте Красная армия освободила ещё около сотни населённых пунктов на Кубани. Бои велись и в небе: в апреле — июне 1943 года советская авиация произвела около 35 тысяч самолето-вылетов, противник потерял 1100 самолетов. За мужество и отвагу в этих боях 52 советским летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза. В числе лётчиков, воевавших на Кубани, — будущий трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, а также «ночные ведьмы» 46-го гвардейского полка ЕвдокииБершанской.
В конце мая жестокие бои развернулись за высоту 121,4, прикрывавшую дорогу на Тамань через станицу Варениковскую: высота получила название Сопка Героев и стала символом подвига советских воинов.
Всего, как было установлено краевой комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на Кубани, на территории Краснодарского края оккупанты и их пособники убили 61 тыс. 540 человек. На территории Кубани нацисты впервые применили душегубки: людей массово запирали в кузовах дизельных грузовиков, туда поступали отработанные газы с высокой концентрацией окиси углерода. Так были убиты более 13 тысяч жителей края. Более 130,5 тыс. жителей региона, в основном женщины и дети, были угнаны в Германию. Из Новороссийска перед его освобождением нацисты угнали практически всех мирных жителей.
Материальный ущерб, причиненный оккупацией, оценили в ценах тех лет в сумму около 15 миллиардов рублей.
Малая земля
Навсегда вписан в историю Великой Отечественной войны подвиг защитников Малой земли — так называется плацдарм в районе Станички (мыс Мысхако) южнее Новороссийска. Здесь в феврале 1943 года с целью освободить Новороссийск высадился десант из отряда под командованием майора Цезаря Куникова и партизан.
225 дней длилась героическая оборона Малой земли. Только 17 апреля при попытке наступления немцев на плацдарм было сброшено 2,5 тыс. бомб — сами её защитники называли Малую землю «огненной землёй».
9 сентября началась операция по взятию Новороссийска: с плацдарма в районе Станички наступала одна из трёх групп войск. 16 сентября Новороссийск был освобождён. Эта дата считается также датой окончания обороны Малой земли. За мужество и отвагу на Малой земле 21 воин был удостоен звания Герой Советского Союза.
До полного освобождения
После освобождения Новороссийска Красная армия продолжила стремительное наступление и 17 сентября уже полностью освободила территорию Крымского района, который в течение полугода находился на линии фронта.
27 сентября врага выгнали из Темрюка, 3 октября советские войска освободили Тамань. Уже 9 октября от нацистов очистили северный выступ Таманского полуострова, косы Чушка и Тузла — немца полностью изгнали из Краснодарского края.
Вечером 9 октября 1943 года в 22:00 в Москве в честь освободителей Таманского полуострова был дан салют из 20 артиллерийских залпов.
Всё для фронта, всё для Победы
До полного освобождения края было ещё несколько месяцев, а Кубань уже была готова к работе на трудовом фронте. На 1943 год для региона был утверждён план по поставкам в армию 10 тыс. тонн пшеницы и кукурузы, 5 тыс. тонн ячменя, проса, 480 тонн растительного масла, двух тысяч тонн мяса, а также сена, фуража, сливочного масла и прочей сельхозпродукции. Помогали и своим жителям: были приняты решения о создании денежных и продовольственных фондов для помощи семьям фронтовиков.
В мае 1943 года правительство РСФСР выделило Краснодарскому краю 1,5 млн рублей на восстановление народного хозяйства. Были приняты постановления о первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства г. Краснодара и Краснодарского края, на капитальное строительство было выделено более 74,8 млн рублей.
На начало сентября 1943 года в крае сумели восстановить работу более чем двух тысяч колхозов, 154 МТС, 108 совхозов.
В регионе восстанавливалось столько важное и для экономики, и для армии железнодорожное сообщение. 29 октября 1943 года от станции Крымская до станции Новороссийск прошел первый железнодорожный эшелон с грузами для фронта. В восстановлении железных дорог Крымская — Новороссийск и Крымская — Тамань приняли участие более трёх тысяч комсомольцев.
Предприятия и другую инфраструктуру также восстанавливали всем миром. Так, для восстановления цементного завода «Пролетарий», вагоноремонтного и судостроительного заводов, предприятий «Октябрь» и «Красный двигатель» в Новороссийск отправились около 1 тыс. 250 человек, преимущественно — женщины и девушки.
В числе крупных строек на Кубани также — железнодорожный мост через Керченский пролив длиной 4,4 тыс. м, построенный ударными темпами в январе — ноябре 1944 года, но разрушенный ледоходом в феврале 1945 года, и строительство гидроэлектростанции в Майкопе на реке Белой. К концу 1944 года в Краснодаре восстановили 21 промышленное предприятие, заработали 32 школы, более полусотни детсадов, к довоенному уровню постепенно возвращалось число медицинских учреждений. По итогам 1944 года колхозники края в два раза превысили объёмы сданного государству хлеба по сравнению с 1943 годом.
Герои Кубани
За подвиги, совершённые во время Великой Отечественной войны, звания Героя Советского Союза были удостоены 289 кубанцев, жителей Краснодарского края, в том числе и участники партизанского движения братья Евгений и Гений Игнатовы. 115 советских воинов получили высшую награду за героизм в боях на территории Кубани. 67 уроженцев Кубани стали полными кавалерами ордена Славы. Всего боевыми орденами и медалями были награждены более 13 тыс. воинов с Кубани.
Около 470 тыс. жителей края из ушедших на фронт домой не вернулись.
За вклад в Победу над нацистами городу Новороссийску присвоено звание «город-герой», ему вручены Золотая Звезда Героя, орден Ленина и орден Отечественной войны первой степени.
Боевыми орденами Отечественной войны первой степени награждены города Сочи и Туапсе. Сочи, где в годы войны в общей сложности работало 111 госпиталей, награждён также боевым орденом «За подвиг Милосердия».