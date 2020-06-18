Неприятной новостью последних дней стал рост стоимости бензина АИ-95 на бирже, которая обновила исторический максимум. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже стоимость одной тонны бензина АИ-95 выросла почти на 1% и превысила 56 тыс. рублей, а с начала июня она увеличилась на 9%. На фоне снижения мировых цен на нефть рост розничных цен на топливо может вызвать в России недовольство общественности. Больше всего — в регионах, где не настолько, как в Москве и других наиболее обеспеченных городах страны, развит общественный транспорт, выпадающие доходы которого за счет действия социальных программ могут компенсировать муниципалитеты. Более того, регионам предстоит уборочная страда, а эксперты предполагают, что биржевое подорожание АИ-95 скажется на росте стоимости в рознице всех видов топлива неминуемо. Барнаульский портал Amic считает, что в ближайшие недели ситуация на топливном рынке Алтайского края может стать критичной, привести к закрытию АЗС. Виной всему называется нехватка бензина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лгун

Как рассказал изданию местный депутат краевого Законодательного собрания Юрий Матвейко, оптовые цены на топливо начали расти еще с середины апреля и на данный момент рост составил почти 40%. А вот в рознице они начали подниматься с 1 июня. По данным Росстата на 8 июня, в Барнауле стоимость бензина марки АИ-92 составляла 40,10 рубля за литр, АИ-95 — 42,23 рубля, АИ-98 — 48,98, дизельного топлива — 46,64. Рост цен, по мнению депутата, спровоцировал коронавирус, во время которого произошло сокращение объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах, мол, самолеты перестали летать, города закрыли, машины перестали ездить — произошло сокращение спроса, все думали, что это затянется минимум на полгода, а то и дольше, а вышло иначе: страна начала выходить из режима самоизоляции раньше, чем предполагалось, — нефтеперерабатывающие заводы оказались к этому не готовы.

Павел Редин ИА Красная Весна На бензоколонке

Есть и еще одна причина роста цен — в конце мая правительство России ввело запрет на ввоз нефтепродуктов в страну, подчеркнул Матвейко. По его словам, на сегодняшний день ввезти бензин или дизельное топливо в Россию невозможно. Ранее импорт бензина в страну осуществляли в том числе Казахстан и Белоруссия. И если бы не запрет на импорт, положение было бы не таким напряженным. По мнению экспертов Российского топливного союза, это стратегическая ошибка регуляторов, в том числе и Минэнерго. В конце мая, в период снижения производства, нельзя было останавливать импорт нефтепродуктов.

Неделю назад издание «Коммерсант» также указывало на то, что снятие ограничений по самоизоляции застало НПЗ врасплох, а причиной роста оптовых цен стало сокращение выпуска различного вида бензина в мае из-за плохой конъюнктуры и вывода НПЗ в ремонты, что к тому же совпало с резким снятием карантинных мер и вызванным этим ростом спроса. Независимые АЗС тут же из-за роста цен стали жаловаться на снижение рентабельности, но в Минэнерго и ФАС повода для паники не увидели. Одни эксперты утверждают, что рост оптовых цен приведет к росту в рознице, но не превысит инфляцию, другие говорят о том, что рост всё же опередит инфляцию.

Между тем любой рост цен на топливо в сегодняшних условиях будет для граждан ощутимым. Если в Москве люди могут пересесть на общественный транспорт, хотя и его издержки должны будут в случае роста цен на топливо повыситься, требуя роста стоимости билетов или компенсаций от государства, то для регионов, где произошло сокращение доходов, эта ситуация может стать патовой. Кроме того, до сих пор, несмотря на отмену режима самоизоляции, сохраняется необходимость соблюдения определенных правил безопасности, при которых сохраняется необходимость передвижения на личном автотранспорте.

Между тем существует риск не столько как такового роста цен на топливо, сколько его дефицита. Так, по словам Юрия Матвейко, хуже всего приходится независимым АЗС — уже сейчас бензин и дизельное топливо невозможно купить оптом в Сибирском Федеральном округе из-за его отсутствия даже у таких основных поставщиков нефтепродуктов, как «Роснефть» и «Газпромнефть».

Отметим, хотя само по себе понятие «независимые АЗС» уже можно оставить в прошлом, потому как если говорить о возможности и необходимости регулирования цен на розничном рынке, то делать это проще при отсутствии независимых станций, тем более сегодня их экономика явно проигрывает и будет проигрывать и дальше монопольным компаниям. Более того, эта отрасль является стратегической, поэтому ставить сегодня во главу угла экономические интересы независимых АЗС не имеет смысла. Другое дело, бить тревогу по поводу логистики закупок. Судя по словам депутата, Алтайский край закупает топливо у Омского и Ачинского нефтеперерабатывающих заводов, у остальных — просто невыгодно из-за железнодорожных тарифов. Поэтому, скорее всего, сейчас могут возникать проблемы не только у независимых АЗС. Соотношение цены и обеспечения спроса на бензин будет зависеть от логистики.

Станислав Матяшов ИА Красная Весна Железнодорожный состав с бензовозами

Однако эксперты считают, что регуляторы — ФАС и Минэнерго — не позволят не только стоимости топлива опередить инфляцию, но и путем мер ручного регулирования или административного давления будут пытаться заставлять производителей увеличить предложение на рынке. Звучит как минимум странно, так как определенные мощности предприятий могут производить только те объемы, на которые эти мощности рассчитаны. Но ведь, если импорт топлива запрещался, значит, это не просто кому-нибудь нужно, но и была уверенность справиться с ростом нагрузки на действующие НПЗ страны. Или нет?