В Архангельской области подвели предварительную оценку ущерба, нанесенного весенним паводком. Он существенно больше прошлогоднего ущерба. Районные администрации подали документы на 52 миллиона ущерба мостам и дорогам всех уровней собственности. Наиболее крупными пострадавшими объектами оказались два моста через реку Вага у села Благовещенское, снесенные в ноябре 2019 года. В прошлом году ущерба мостам и дорогам не было нанесено вообще.

Владимир Станулевич ИА REGNUM В 2020 году паводок в Архангельской области прошел на таких высоких уровнях, что по Северной Двине несло крыши

«Архавтодор» уже провел ремонт объектов за счет своего резервного фонда, в котором были зарезервированы 26 млн рублей, и ждет компенсации из областного бюджета. Как сказал руководитель «Архавтодора» Игорь Пинаев, его организация не теряла ни минуты на подписание договоров или гарантийных писем и сразу начала делать дело. Пока еще есть подрядчики с долей области — работа начинается по звонку. С частными подрядчиками быстро устранить ущерб вряд ли получится.

От районов получены документы на выплату единовременного пособия пострадавшим на сумму 8 млн рублей и еще на 8 млн — на возмещение материального ущерба. В прошлом году заявок на возмещение ущерба не было вообще. Все деньги на устранение ущерба от паводка идут из областного бюджета — федеральный не тратит ни копейки.

29.mchs.gov.ru На реке. Архангельская область

Цифры были озвучены на заседании областной комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности Архангельской области под председательством врио губернатора А. Цыбульского. Всем службам было поручено на следующий год предусмотреть развитие паводка по «плохому сценарию» — в связи с участившимися аномальными погодными явлениями.

Неожиданность паводка с большим ущербом предсказать практически невозможно. В нынешнем году аномальность проявилась примерно за 2 недели до начала ледохода. Когда в прогнозе по гидрометеорологической ситуации Северное УГМС сообщало, что паводок пройдет на «высоких уровнях», аномальности не было. И когда в апреле выше нормы прошли осадки, аномальности не было. Она возникла, когда эти два погодных фактора совместились, чего предсказать невозможно. Можно и нужно каждый год готовиться к аномальному паводку «настоящим образом». Что требует других денег, чем те, что выделяются нынче.

29.mchs.gov.ru На реке. Архангельская область

Метеорологам поручено до 1 июля уточнить каталог подтопляемых территорий Архангельской области. Что позволит муниципалитетам на законных основаниях отказывать в строительстве на подтопляемых участках.

Федеральному правительству, взявшему в свою компетенцию экологию и природопользование, пора начать компенсировать регионам хотя бы часть быстро нарастающих расходов на устранение ущерба от природы и этой самой экологии.