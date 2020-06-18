Президент СШАДональд Трамп говорит, что он «избранный», и многие из его сторонников-евангелистов согласны с этим. Но, когда он стоял с Библией в руках перед церковью Святого Иоанна в Вашингтоне, где незадолго до этого полиция силой и слезоточивым газом расчистила территорию от мирных демонстрантов и журналистов, Трамп имел больше общего с осломИисуса Христа, нежели с самим спасителем. Нисколько не спасая гибнущую цивилизацию, нынешний глава Белого дома толкает ее к краю, создавая именно тот хаос, который, как полагают многие из его сторонников-евангелистов, будет предшествовать — и делать необходимым — приход мессии, пишет бывший глава МИД ИзраиляШломо Бен-Ами в статье, вышедшей 18 июня в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп баллотировался на пост президента в 2016 году, обещая «сделать Америку снова великой». Теперь, стремясь добиться его переизбрания на пост главы Белого дома, предвыборный штаб президента США обещает с ожидаемой наглостью «сохранить Америку великой».

Основной вопрос в том, идет ли речь о тех же США, в которых продолжаются массовые акции протеста против системного расизма и полицейской жесткости и в которых сотрудники правоохранительных органов, чей долг — поддерживать мир, регулярно разжигают насилие. Те ли это США, в которых полиция убивает чернокожих в «2,5 раза больше», чем белых?

Имеет ли в виду Трамп Америку, в которой ситуация с пандемией коронавируса оказалось худшей в мире и в которой от COVID-19 чернокожие умирают гораздо чаще своих белых сограждан? Быть может, американский президент говорит о США, в которых около 44 млн человек не имеют медицинской страховки, а у еще 38 млн эта страховка не покрывает всех их потребностей? Возможно, Трамп говорит о стране, которая под его руководством лишилась уважения своих друзей, союзников и партнеров, став международным посмешищем?

[Цитата из видео на YouTube Протесты в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда

Проблемы Америки начались не с Трампа. Система здравоохранения США давно разрушена, проблема неравенства обострялась на протяжении десятилетий, полицейское насилие всегда было частью американской жизни, а системный расизм заложен в самом фундаменте страны. Претензии США на моральное лидерство подвергались сомнению задолго до того, как Трамп вошел в Белый дом.

Но если США и были пороховым погребом расизма, социального неравенства и неэффективной политики, то Трамп зажег спичку, а затем снял с себя вину за последствия. Когда его спросили о недостаточно решительных мерах американского правительства по борьбе с пандемией COVID-19, он заявил, что не несет за это никакой ответственности.

Более того, Трамп продолжил подливать масла в огонь. Он преуменьшил опасность пандемии, подначивая тех, кто выступает против введения жестких мер карантина — главным образом белых и республиканцев, — а также рекламировал недоказанные и потенциально опасные методы лечения.

Когда после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе по всей стране вспыхнули акции протеста, он пригрозил развернуть вооруженные силы против граждан США, побудив генерала Джона Аллена предупредить, что такой шаг может стать «началом конца американского эксперимента». Затем Трамп заявил, что «начнется мародерство, начнется и стрельба». Это заявление, приписываемое начальнику полиции Майями Уолтеру Хедли, не могло не стать красной расистской тряпкой для протестующих.

Начальник полиции Майами Уолтер Хедли (слева) слушает, как преподобный Теодор Гибсон выступил в городской комиссии Майами 29 декабря 1967 года

Поведение Трампа было шокирующим, но неудивительным. С тех пор как он вышел на политическую сцену, он стал эксплуатировать самые глубокие недостатки США, обостряя политическую и культурную поляризацию, и играл на настроениях своих избирателей, в том числе сторонников превосходства белых. Между тем он сохранил свою власть над Республиканской партией с помощью традиционной комбинации снижения налогов и отказа от государственных ограничений, что в подавляющем большинстве случаев сыграло на руку самым богатым гражданам и крупнейшим корпорациям США.

И в течение четырех лет его правления государственные деньги были направлены из системы социальной защиты и образования на армию. Теперь США тратят на оборону больше, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Лишь расходы нескольких лет самого разгара войны в Ираке могут превзойти сегодняшние.

Напрашивается резонный вопрос, зачем Трамп вооружает США до зубов. В конце концов, он отрекся от мирового лидерства США и позволил Китаю заполнить образовавшийся вакуум без единого выстрела. Он не только отказался от дипломатических норм, пренебрег союзниками и предал их, а также стал запугивать страны санкциями и угрозами, но и отказался от международных соглашений, включая ядерное соглашение с Ираном и Парижское соглашение о климате.

Для европейских политиков, которые несогласны с Трампом в большинстве этих решений, США больше не являются источником стратегического или морального лидерства. Вашингтон может даже больше не считаться членом трансатлантического сообщества. Недавний отказ канцлера Германии Ангелы Меркель от приглашения Трампа принять участие в саммите «Большой семерки» из-за коронавируса показывает, насколько сильно испортились отношения. Только отчаянные циники, такие как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, евангелистские лжецы, такие как президент Бразилии Жаир Больсонаро, позеры, такие как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и хулиганы, такие как президент Филиппин Родриго Дутерте, до сих пор ценят дружбу Трампа.

The White House Борис Джонсон и Дональд Трамп

Есть только один способ восстановить репутацию Америки, вернуть доверие союзников и сделать так, чтобы США могли выступить в качестве эффективного противовеса Китаю: залечить те раны, которые вскрыло и расширило катастрофическое правление Трампа. В этом заключается то видение, которое предложили в 2011 году военные стратеги капитан Уэйн Портер и полковник Марк Миклеби.

Портер и Миклеби утверждали, что национальная безопасность зависит не только от способности реагировать на угрозы со стороны иностранных держав, но также — и, возможно, в большей степени — от «применения заслуживающих доверия влияния и силы». Это влияние, в свою очередь, зависит от успеха Вашингтона в обеспечении «пути обещания» для граждан США — и модели для всего мира.

Такая мягкая сила требует от правительства США продвижения гражданских ценностей, повышения конкурентоспособности и инноваций, защиты окружающей среды, инвестирования в социальные услуги, здравоохранение, культуру и образование и предоставления возможностей молодому поколению. Иными словами, США должны идти в ином, чем того требует Трамп, направлении.

Lorie Shaull Протестующие в Миннеаполисе. США

Трамп является противоположностью лидера, которому, как считал Макс Вебер, «позволительно было возложить руку на спицы колеса истории». Всё большая часть граждан США, кажется, признает это: рейтинг одобрения президента снижается уже несколько недель. Но победа Трампа на ноябрьских выборах по-прежнему не исключена.

Ни у кого не должно быть иллюзий по поводу того, что стоит на кону. Если Трамп переизберется на следующий четырехлетний срок, он может посчитать, что ему с рук сойдет и более безответственное и даже преступное поведение. Тогда последствия его токсичного правления окажутся необратимыми.