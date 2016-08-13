В окрестностях Северодвинска и Архангельска много интересного для туристов. Одна проблема — приезжаешь, походишь и уезжаешь. А туристу нужна «движуха» на выходные — идти, ехать или плыть, непрерывно крутя головой. Лучшим выбором может стать железнодорожно-автомобильно-байдарочный маршрут: станция Водогон под Северодвинском — поселок Белое озеро — сплав на байдарках по рекам Большая Урзуга и Лая — поселок Лайский Док.

ИА REGNUM Озеро Белое интересно байдарочникам, но не рыбакам — рыба здесь не ловится. Она в соседних озерах и реках

Сначала Кудемская узкоколейная железная дорога, вошедшая в 2010 году, по мнению Форбс, в 10 красивейших железных дорог мира. С Водогона тепловоз тащит пару пассажирских вагонов и открытую площадку с сиденьями до поселка Белое озеро 3 дня в неделю. В июне 2020 года это были четверг — в 17:00, пятница — в 16:00 и воскресенье в 18:30. Если хочется острых ощущений и вы без байдарки, то тысячи за 3 на Водогоне можно договориться с водителем частной мотодрезины. 35 километров по узколейке мимо озер, лесов и болот, и вы на Белом озере.

ИА REGNUM До Белого озера по узкоколейке можно добраться на дрезине или тепловозе с пассажирским вагоном

В конце 1930-х — начале 1950-х здесь была зона, потом поселок лесозаготовителей. К сожалению, туристам, если не договориться заранее с кем-то из местных жителей, здесь негде переночевать, хотя летом в поселке пустует большая и современная школа. Со стороны городских властей Северодвинска нужна помощь местным предпринимателям в открытии гостевого домика. От поселка до красивейшего Белого озера, с прозрачной как слеза водой, минут 15 езды на УАЗике. Машина — вторая проблема туриста: с водителем тоже надо договариваться заранее. Был бы гостевой домик с телефоном, водители подтянулись бы, и транспортная проблема решилась сама собой. Экстремалы могут раскинуть палатку и дойти от станции до Белого озера пешком.

Дорога из белого песка ведет по гребню холма между озерами, на берегах которых шумят сосны. На 8-метровой глубине бревна освещены лучами солнца — так, что протяни руку и коснись. Вот и река — Большая Урзуга. Здесь она неширокая и ровная, но на десятки километров вниз Урзуга и Лая, в которую она впадает, всякие — узкие и широкие, ровные и порожистые. С охотничьими избушками, со столами для «усталых путников» по берегам, грибными местами и рыбалками.

ИА REGNUM Сосны и древний белый песок — это Белое озеро

По получении от краеведа Федора Соснина списка речных достопримечательностей стало ясно, что если власти Северодвинска, Приморского района и Архангельской области не поднимут этот маршрут, которым уже пользуются туристы-байдарочники, как минимум на всероссийскую вышину, то ответственным за туризм надо «уйти в последний окоп и там застрелиться».

Федор Соснин, лайский краевед: Далее приведен перечень наименований Лайских урочищ, которые не отражены на картах, но есть пока еще на слуху у местных жителей.

Деревня Шоля — деревня рабочего поселка Лайский Док, расположена в устье одноименной речки Шоля.

Черная речка — протока у д. Шоля (есть одноименная протока у Чужгор). Это было место объезда лодками лесосплавной запани.

Соколье — пожня правого берега реки напротив д. Шоля. В этом месте в послевоенные годы была лесосплавная запань.

Семиострова — остров, изрезанный заливчиками, на левом берегу реки, чуть выше Соколья.

Малая Лая — протока между островом Семиострова и левым берегом реки.

Остров Кошка — остров напротив д. Чужгоры.

Жульничев остров — остров ниже острова Кошка.

Подсбошня —пожня ниже Лакомки. Ранее был хутор из трех домов, а ближе к лесу — старое кладбище.

Черная речка — протяженная протока по правому берегу реки, практически напротив острова Кошка у д. Чужгоры. Ранее это был залив, но в 30-х годах прошлого столетия, селяне прорыли перемычку в верхней части залива — и получилась протока или, как еще называют, старица. Протока была нужна для объезда на лодках лесосплавной запани.

Холмоватка (нижняя) — пожня на левом берегу реки, выше Семиострова.

Лакомка — высокий левый берег реки ниже Чужгор. Теперь дачное место.

Шелоп (в переводе — яма, провал) — урочище с высоким склоном берега Чучкорьи, выше Чужгор. Заканчивается данное урочище, ручьем Шелоп. Сейчас это дачное место.

Ручей Шелоп — ручей на границе урочища Шелоп и урочища Фёдорово. Фёдорово поле — пожня, расположенная в сторону д. Лая от ручья Шелоп. В 1990-х годах это были частные картофельные угодья для работников МП «Звездочка», а еще ранее был покос. Удивительно сказочный природный ландшафт, особенно с видом на протоку Чучкорья. В настоящее время пожня частью заросла, и судьба ей уготована быть дачным местом.

ИА REGNUM Озеро Белое под Северодвинском, на 8-метровой глубине бревна в лучах солнца — протяни руку и коснись

Чучкорья — протока (старица) реки Лая, с истоком у моста деревни, а устьем — у Шелопа.

Холмогорка — урочище с высоким правым берегом реки, с кладбищем, расположенным в 200 м. выше д. Чужгоры.

Холмоватка (верхняя) — пожня правого берега реки, примыкающей к Холмогорке с нижней стороны реки.

Мельничное — урочище в устье озера Лита, имеющее искусственное сужение в виде земляной дамбы. По рассказам, ранее была в этом месте мельница с водяным колесом.

Середнее — еловый бор, расположенный в створе Мельничного за болотом, в сторону Цигломени.

Пожня Лита (не путать с Литматкой)—пожня (ранее пашня) на правом берегу реки между устьем озера Лита и Мочалом.

Нижнее или Лыва — заболоченная пожня озера Лита в районе слияния речки Литы и Андозёрского истока. Ранее это было сенокосное угодье (а по сути — неугодье).

Озеро Лита — озеро, расположенное между слиянием речки Литы и Андозёрским истоком, с одной стороны, и своим устьем у реки Лая — с другой стороны. Редко место слияния речек Лита и Андозёрского истока, а также само озеро, называли «речки». Например: «Рыбачил в речках. Траву косил в речках».

Староречье — редко применяемое понятие старого русла (старицы) реки Лая, состоящее из взаимосвязанной цепочки водных протоков: ручья Литы, Андозерского истока, озера Литы, которые в весенние паводки берет на себя функцию резервного русла реки в обход деревни Лая. Это удивительно прозорливое творение природы: сочетание крутого поворота реки, близкого примыкания в этом месте Андозерского истока, и наличия ручья между истоком и рекой.

Коровье — высокое урочище на Нижнем, у озера Лита, в конце дороги на границе с Мочалом. В последнее время это место называют «Насосная» или «Водокачка» (насосная перекачивала воду во время мелиоративных работ в 1990-х годах). Вот один из примеров адаптации прежних названий к современным реалиям. Так же появилось и пропало название Трубкины поля, Рада превращается в Планки, а Карьер — просто в озеро. В жизни все течет и изменяется по своим природным законам.

Бачуриха — пожня (ранее пашня) между устьем протоки Чучкорья и заливом Небресмены.

Небресмена — пожня (ранее пашня) между истоком протоки Чучкорья (у моста) и до залива Небресмена.

Небресмен залив —залив на границе Небресмены и Бачурихи.

Мочало — урочище с торфяным правым берегом реки, напротив Небресмены. В маленькой поженке средней части Мочала начинался зимник направлением на поселок Цигломень. От Мочала зимник проходил через Мельничное, на Середнее, далее — через болото на д. Боры. До создания г. Северодвинска, это была единственная дорога в городскую цивилизацию. В Цигломень везли продукты сельского хозяйства, дары природы и, особняком, — уголь для самоваров и мастерских.

Ручьи — с небольшими ручьями пожня, расположенная между Мочалом и скотным двором. В ручьях, ближе к пилораме, ранее располагалось производство древесного угля.

Деревня — центральная часть д. Лая.

Островок — часть деревни, расположенная за ручьем начиная от конюшни и до старой школы, и часть последних домов по линии: медицинский пункт, дом Хабаровых, дом Квадрициуса Отто Христофоровича, и далее наискосок до дома Павла Григорьевича. Единого мнения в точности определения границы у селян пока нет.

Могильник — южная часть деревни от дома бывшей почты и до первых домов в сторону кладбища.

Волочки — пожня (ранее пашня) от дома Лешукова Константина и до объездной дороги.

Наволок — пожня (ранее пашня) между Деревенским озером и объездной дорогой.

Деревенское озеро — озеро за Волочками, одна часть озера примыкает к Могильнику, другая — к дому правления подхоза. До мелиорации земель озеро было довольно полноводное. Весной много рыбы заходило на нерест в озеро, а летом мальки косяками спускались в реку. В межсезонье гуси, лебеди и утки останавливались косяками на привал. Теперь все изменилось: косяки дичи пролетают мимо, утки зимуют на городских водоёмах, а рыба — только на прилавках магазинов, да и та привезена с Камчатки или из Норвегии.

Няша — заболоченная часть Деревенского озера со стороны леса. Ранее это был весьма неудобный покос, в сыром холмистом подлесье, с комарами, оводами и вьюнами.

Дедушкина тропа — тропа в лес на левом берегу реки, между мостом и Заречниками.

28-я дорожка — тропа в лес, которая идет от Майручья до железнодорожной станции «28-й километр», выложенная по болотам мостками в два тесаных полубревна. Брёвна укладывались на поперечные лаги. В 1960 году при проведении танковых учений, гусеничной техникой мостки были разрушены. Ранее это была тропа на скит Амбурское, которая начиналась в п. Цигломень. Христианский люд из Архангельска ходил по этой дороге через скит Амбурское в д. Пёртозеро, д. Большую Кудьму, далее на д. Солзу, с. Нёнокса, д. Сюзьма, Куртяевское урочище, д. Уну, д. Луду и до самых Соловецких островов.

Майручей — залив с небольшим ручьем на левом берегу р. Лая, у Заречников. Ручей истекает из Майминской лывы. Летом ручей пересыхает, и только в весеннюю оттепель, один из первых своим журчаньем и бликами солнца оповещает о вступлении весны в свои права. Возможно, и наименование ручья, таким образом, объяснимо.

Заречники — усадьба из 2-х домов на левом берегу реки, напротив деревни.

Маймина — пожня (ранее пашня) на левом берегу реки, напротив Могильника.

Майминская лыва — болото напротив пожни Маймина.

Матвеев бор — отдельный высокий бор в устье Майручья. Ранее была пашня, потом поляна со своим покосом, — теперь все заросло лесом, что, в свою очередь, тоже неплохо.

ИА REGNUM Берховья реки Большой Урзуги

Мутовник — прилегающий к железной дороге лес, протяженностью от Шупоминского ручья и до 28-й дорожки. Отличается изощренной однородностью леса, в котором легко заблудиться.

Шепенуха — низменная прилегающая часть леса к реке в районе Заречников, точнее — от начала 28-й дорожки и до моста. Слово «шепенуха» ассоциируется с понятием весьма труднопроходимой лесной, заболоченной чащобы.

Шапочка — последняя обособленная поляна по тропе от Заречников. Можно и по 28-й дорожке попасть через лес — надо не промахнуться.

Зайкова полянка — от Майручья первая обособленная полянка, справа по 28-й дорожке.

Островок — высокий округлый бор при выходе Дедушкиной дорожки на обширное болото.

Бетонка — главный проспект деревни, выложенный бетонными плитами.

Увал — обрывистый правый берег реки с синей глиной, в 100 метрах выше от дома № 1 деревни. Летом местные пацаны устраивали место для купанья: делали вышку из одной крепкой доски, а то и просто прыгали с берега в воду.

Шубнема — пашня у кладбища д. Лая. Колхоз традиционно выращивал на этом поле капусту и турнепс. Сейчас это единственное картофельное поле.

Рада — лесной массив от Лайского кладбища и до Литматки, со стороны реки, и вглубь до Андозёрского истока.

Планки — часть Рады, после мелиоративных работ превращенной в сенокосные угодья.

Тяптин залив — залив на левом берегу реки, напротив Шубнемы (выше кладбища на 250 м).

Подперевеслище или коротко— Подперевегой (слитное написание) —пожня между Тяптиным заливом и Первым прилуком. От середины пожни — через болото к устью Шупоминского ручья пролегает зимник, по которому зимой на лошадях перевозили сено с верховий Лаи.

Зимник на Заямное — зимняя дорога проходила от Халосмины через Раду, направлением на Заямное через Андозёрский исток. По зимнику раньше перевозили с Заямного ягель.

Первый прилук — урочище с торфяным левым берегом Лаи, следующее за Подперевеслищем.

ИА REGNUM Бобры — одни из обитателей берегов Лаи

Тонкое — пожня (ранее пашня) на правом берегу реки выше Шубнемы или напротив Первого Прилука.

Халосмина — пожня (ранее пашня) на правом берегу, практически в створе крутого поворота реки, что находится выше Первого прилука метров в 300. Граничит с Тонким, с одной стороны, и ручьем Литы —с другой стороны. Ранее, в 60-х — 70-х годах, в данном месте при молевом сплаве была лесосплавная запань для сбора брёвен, — так это место еще называли Запань.

Халосмина — пожня левого берега супротив правобережной Халосмины.

Кузьмина — пожня (ранее пашня) правого берега от Халосмины до ручья Литы.

Второй прилук — урочище с торфяным левым берегом реки Лаи, ниже метров на 400 ручья Литы.

Литматка — две пожни (ранее пашни) ниже и выше устья ручья Литы. Центр Литматки — устье ручья Литы и начало Мосточков на станцию Лайская.

Ручей Литы — ручей, истекающий из Андозёрского истока в реку Лая (не путать с речкой Литой).

Грязнуха — болото между Литматкой и железнодорожной станцией Лайская. Ранее здесь проходила тропа с мостками в два тесаных бревна, как называют, Мосточки.

Заямное — болото с озерками в районе Литматки, ограниченное железной дорогой, Андозёрским истоком и речкой Литой. В давние времена здесь заготовляли ягель (белый мох).

Сяпомина — пожня (ранее пашня) на левом берегу реки, напротив Литматки. Простирается от Второго прилука и вверх по реке до устья Шупоминского ручья.

Островок — остров на реке в средней части Сяпомины.

Юрзинец — пожня (ранее пашня) выше Литматки, между двух ручьев, один из которых напротив Шупоминского ручья, — другой на границе с Литматкой.

Шупоминский ручей — устье ручья, вытекающего из Пивкозера.

Шупомина — пожня (ранее пашня) на левом берегу реки между Шупоминским ручьём и Зеленой дорогой.

Железные ворота — большое открытое болото, — граничит с Шупоминским ручьем и Мутовником.

Круглая лывка — круглая болотина, отделенная от Железных ворот еловым бором в сторону деревни. От Тяптина залива в это место ведет тропа, но в средней части тропа выложена в два кряжа по непроходимой трясине — весьма опасное место для любимого тела. Вы туда не ходите, — я буду ходить туда один и рассказывать вам о потаённых красотах северного болота.

ИА REGNUM По реке Лае на моторке

Зелёная дорога — старая часть железной дороги от станции Лайская и до пересечения с действующей железной дороги в районе Пивкозера.

Старый мост — бывший деревянный мост через реку Лая в створе Зеленой дороги, по которому шли поезда, ведомые паровозами, в Северодвинск. Во время ВОВ в Северодвинск перевозили в разобранном виде дизельные подводные лодки из г. Горького, а в обратную сторону — вооружение, поставляемое Северным конвоем по ленд-лизу из Америки. В 50-х годах был построен современный существующий железнодорожный мост, а деревянный разобрали. Однако в 1961 году снова был построен деревянный Танковый мост, который простоял недолго и за ненадобностью весной 1968 года был взорван. Огромные деревянные элементы моста несло по реке вместе с весенним ледоходом (имеется фотография).

Шуполгора — лесное урочище на высоком левом берегу Реки между ж/д мостом и Зеленой дорогой. До недавнего времени в склоне берега проглядывались остатки деревянных срубов землянок, в которых жили на принудительных работах политические заключенные, строившие и мост, и железную дорогу. Как рассказывали местные жители: «Политические заключенные были воспитанные и порядочные люди».

Карьер — бывший карьер минерального песка по Зеленой дороге у Сид-озера, рядом с ж/д мостом.

Хитрый домик — бывший хутор из одного дома, расположенный на противоположной стороне железной дороги от Карьера.

Ермол-гора — высота 56 м по карте, расположенная в 1,5 км от ж/д ст. Лайская по просеке на Андозеро. В 1980-х годах это была горнолыжная база. В ясную погоду склон этой горы виден даже из деревни.

Силосмина — пожня (ранее пашня) левого берега реки между ж/д мостом и Шупол-горой.

Ильинец — пожня (ранее пашня, а теперь лес) правого берега реки между старым и новым мостом.

Хутор Лая — хутор на Каргозере, теперь это дачное место.

Попово — пожня по обе стороны устья ручья, истекающего из Каргозера.

Нижняя пристань — пристань в районе устья ручья, истекающего из Каргозера.

Верхняя пристань — пристань перед Мурминой. Есть предположение, что в петровские времена в этом месте была кузня по изготовлению дельных изделий для кораблей: якорей, гвоздей, скоб и тому подобного.

Мурмина — лесное урочище на высоком, крутом левом берегу излучины реки выше ж/д моста на 1,5 км.

Исаково — большая пожня на левом берегу реки, выше Мурмины на 1 км. Протяженностью от небольшого ручья и до порога Изевец. В водах холодного ручья косцы хранили провиант.

Изевец — выше Исаково самый первый, затяжной с излучиной порог.

Кородский порог — следующий порог выше Изевца.

Кородматка — урочище с избой на правом берегу реки, выше Кородского порога.

Сайковский порог — следующий порог выше Кородматки.

Первый остров (в порогах) — выше Сайковского порога метров на 500.

Литогорский — четвертый порог, что у Первого острова, здесь же, чуть выше, и гора Киселёвка.

Гора Киселёвка — высокий левый берег на излучине реки у Первого Острова.

Долгуша — урочище с лесной избой в устье ручья, истекающего из озера Долгое. На сегодня есть две избы: на правом и левом берегу.

Саввина изба — бывший хутор между озером Долгим и озерком Черным. Нижние венцы бревен избы остались в земле до сих пор.

Пороги: Долгий порог,Десятый, Тум-порог, Подкривок, Кривой — пороги выше Долгуши. Сразу на излучине — Долгий порог.

Нижняя Белматка (просто Белматка) — урочище правого берега реки между ручьем Шибозера (маленькое озерко, что на юго-востоке Б. Кордозера) и порогом Белматка. Ранее здесь было две избы и конюшня, а чуть поодаль в лесу — амбары для провианта жителей д. Белое и д. Пёртозера. От Белматки шла тропа на д. Пёртозеро и д. Белая.

Верхняя Белматка — пожня правого берега реки выше Н. Белматки на 2 км перед самым крутым изгибом реки.

Большая заводь — урочище на правом берегу крутого изгиба реки, ниже Титоского порога на 500 м.

Титоской порог — порог ниже Второго острова.

Второй остров — у ручья, истекающего из Ненц озера.

Стёпаново — урочище на левом берегу реки, в районе тропы на Ненцозеро. Ранее был водомерный пост. Имеется две полуразрушенные избы. В довоенные годы здесь, на небольшой чищемине с избушкой, вел свое хозяйство Лев Константинович Леонтьев (брат Маркова Федора Константиновича и Михаила Константиновича) родом из д. Белое. В д. Белое жила его дочь Шура, которая переехала потом к мужу на Кордозеро, где и прожила всю оставшуюся жизнь. У Лёвы был также сын Влас, который погиб на фронте в Великой Отечественной войне.

Кстати, существует легенда, что в царские времена на Кордозере долгое время жила ссыльная богатая барыня. Но после её смерти драгоценностей при ней не нашли. И современные кладоискатели ничего не нашли. Думаю, что искать надо на дне (конечно, не стакана) — на дне озера. В старые времена продукты всегда хранили в бочках на дне водоемов — прекрасный естественный холодильник и склад. На зиму даже лодки хранились на дне озера, что и сейчас актуально.

Переправа — урочище на правом берегу реки, ниже устья речки Шухта метров на 300.

Шухотский порог — порог перед устьем речки Шухта.

Кремённое — урочище в устье речки Шухта и выше по Лае метров на 200. Ранее в избе на правом берегу реки Лая останавливались на постой лесозаготовители и косцы. Теперь этой избы нет, но есть изба в лесу, на берегу Шухты.

Кремённые пороги — четыре затяжных, сплошных порога между Кремённым и Устрасами.

Устрасы — лесной массив между параллельного пролегания р. Лаи и р. Урзуги, или от места их слияния и вверх километров на 5. В годы ВОВ силами заключенных здесь было раскорчевано плато под строительство аэродрома (кучи корней лежат до сих пор).

ИА REGNUM Когда-то по Лае ходили на лодках-долбленках из бревна осины. Последний мастер-лодочник в этой деревне умер в начале 2000-х

Устрицы — урочище правого берега реки от устья р. Еча и вверх до Красной горы. Есть мнение, что в давние времена здесь в водах реки Лаи водились устрицы (двухстворчатые моллюски), и даже находили в них жемчуг.

Красная гора — скалистый утёс правого берега реки Лая выше Устрас на 1,5 км, состоящий из монолитного красного абразивного камня. Ранее из этого камня изготавливали абразивные диски для так называемых точил с ручным приводом. На точилах затачивали топоры, ножи, косы и прочий инструмент. В 2018 году на Красном утесе произошел оползень довольно значительного объема, так, что русло реки было полностью перекрыто образовавшейся запрудой. После прорыва запруды образовалось новое русло реки, смещенное от утеса к левому берегу, а вода в реке в районе д. Лая была оранжевого цвета целые сутки.

Скотматка — урочище левого берега Урзуги, примерно в 5 км. выше Устрас. От данного угодья идет тропа на Скоп озеро. Ранее здесь был ИТЛ, стояли хозяйственные постройки. Последняя изба разрушена в 80-х годах.

Железное дно — каменное дно р. Урзуга ниже Скотматки метров на 500.

Смолокурка — урочище с березовой рощей правого берега Урзуги перед Скотматкой, предположительно в 1 километр (заключенные в 1950-х годах гнали дёготь).

Фомиха — пожня на правом берегу реки в устье одноименной речки.

Лагерь — бывший лагерь заключенных на правом, на очень крутом берегу реки Лаи, в десяти километрах от слияния рек Урзуги и Лаи, одни называют место Лысой горой (сплошная поляна без деревьев), другие — Хреновой горой. Или еще как урочище в створе Щучьего озера перед неподъемным порогом. Данное место хорошо видно на компьютерной карте со спутника. В 1960-х годах здесь были деревянные бараки. К лагерю со стороны реки Урзуги, в её ближайшем сближении, была конная дорога для завоза продовольствия с п. Белое озеро. Сейчас остались некоторые фрагменты фундаментов. Есть еще один лагерь, но он ближе к Лайским озерам.