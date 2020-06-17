Неплатежи украинского населения по жилищно-коммунальным услугам действительно вызывают удивленное уважение — 61,3 миллиарда гривен на 01.05.2020 года. Почти два с половиной миллиарда долларов. Правда, судя по доходам лидеров самого весомого поставщика для ЖКХ, украинского «Нафтогаза», говорить о финансовых трудностях компании несколько лицемерно. Все-таки согласитесь, что направлять 95% прибыли фирмы на выплату дивидендов ее акционерам (48,1 миллиарда гривен) — для страны с нищим населением это, как говорят украинцы, «занадто».

Украинские гривны

Да и по сравнению с годовыми потерями бюджета Украины, приведенными Институтом социально-экономической трансформации, а это 273,5 миллиарда гривен (минуты 2,59−3.10), грехи неплательщиков по коммунальным тарифам уже не кажутся столь поразительными. Но делать что-то надо. Вот и появился в недрах коллективного парламентского разума законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг» № 3613 от 09.06.2020. Не обольщайтесь оптимистичным названием: это не «совершенствование» законодательства, это «социальная казнь» значительной части украинской политической нации.

Носители коллективного разума, депутаты от «Слуги народа» Михаил Лаба, Игорь Кривошеев и Анатолий Костюх предлагают, что все должники до 1 октября этого года обязаны будут либо погасить долги, либо подписать договора о реструктуризации задолженности на срок до 60 месяцев (с учётом долга и доходов) и ежемесячно оплачивать текущие счета за услуги ЖКХ и часть долга. И в период погашения реструктуризированной задолженности из доходов должника может изыматься до 25% его официального заработка. Правда пенсионерам облегчение — у них до 20%. Кто-нибудь сомневается, что изъятия будут проходить по высшей ставке?

И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять — это никакое не совершенствование, а просто введение нового налога. Который можно с полным правом назвать «НАЛОГОМ НА ЖИЗНЬ».

Для тех гордецов, которые откажутся подписывать реструктуризацию предусмотрен судебный каток. Именно каток, потому что дела о взыскании задолженности по ЖКХ освобождаются от оплаты судебного сбора: значит дела будут поставлены на конвейер.

ЖКХ. Украина +

И тогда:

За долги более года — штраф 20% от суммы долга.

При задолженности за два года — 30% от суммы долга.

За долги более 3 лет — штраф 50% от суммы долга.

За долги, совокупный размер которых превышает сумму платежей за три месяца взыскание может быть обращено на имущество должника. Включая жилплощадь…

И, как контрольный «поцелуй в голову», по судебному исполнительному листу работодатель будет удерживать в счёт оплаты долга до 50% зарплаты.

Ну, и куда бежать бедному должнику? Казалось бы — ясно куда… Зарабатывать!

Ан нет! Заработать украинцу сейчас реальнее всего за границей: собирать клубнику, стоять у конвейера, подтирать попки закордонным сеньорам. Но законопроект перекрывает эту возможность. Потому что предлагаемое изменение 71-й статьи закона Украины «О судебном сборе» предусматривает «временное ограничение должника в праве выезда за пределы Украины — до погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в полном объеме».

Так же предлагается ограничить право должника на управление транспортными средствами, право на охоту и право на владение огнестрельным оружием. С последним понятно: «слуги» опасаются, что какая-нибудь бабушка достанет из муфты какой-нибудь дамский «бульдог» и докажет судебному исполнителю-коллектору, что никакая его «крутость» не влияет на начальную скорость пули.

Но что делать человеку, у которого есть возможность подработать, например, в «таксовании»? Идти куда-то на зарплату в 250 долларов, которую президент Зеленский на своей последней пресс-конференции посчитал «достаточной»? Или идти на предлагаемую премьером Денисом Шмигалем укладку асфальтового покрытия за пять-восемь тысяч гривен в месяц? Это при том, что оплата 2-комнатной квартиры в 50 квадратных метров будет стоить, по подсчетам экспертов, около 3000 гривен в месяц?

Вот и получается, что в данном случае «слуги» не только «срубают деньгу по-легкому», вводя НАЛОГ НА ЖИЗНЬ, но и предлагают своим «хозяевам» покинуть хоромы. Ведь законопроектом и ограничениями в законопроекте должников просто подталкивают к продаже собственности. Во имя того, чтобы заплатить за уголь по цене «Роттердам+», за газ по планируемой цене «Луизиана+» или за электроэнергию по цене «зеленого тарифа».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Подобрать не матерные слова при оценке предложенного законопроекта трудно. Поэтому не буду даже озадачиваться диагнозом и соглашусь с мнением специалиста, председателя Жилищного Союза Украины, Александра Скубченко: «Вместо того, чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору».

Но не могу несколько слов напоследок не сказать об интеллектуальной потенции авторов законопроекта. Они особо не озадачивались исследованием проблемы и созданием формул ее решения. Лаба, Кривошеев и Костюх просто взяли статьи из закона Украины «О судебном сборе», связанные с взысканием алиментов. И к алиментам тупо «пристегнули» жилищно-коммунальную задолженность.

Правда, не могу прогнать мысль: в случае алиментов чаще всего ВЫ когда-то получали пусть мимолетное, но удовлетворение. В случае же с законопроектом № 3613 ни о каком удовлетворении речь не идет: откровенно имеют ВАС!