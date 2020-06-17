По мере развития глобального кризиса, теория заговора, похоже, все надежнее овладевает умами не только на настоящем Западе, но и на импровизированном, в частности, в Японии. Потомки самураев, терпящие неудачу за неудачей в борьбе за русские Курилы, потеряли терпение и в расчете на благосклонность американского патрона пытаются «подносить ему патроны» в информационной войне. Не только с Россией, но еще и с Китаем и Ираном, которых некоторые японские газетчики, вслед за Вашингтоном, скопом записывают в новоявленную «ось зла». Стоило Республиканскому исследовательскому комитету (RSC) в Конгрессе разразиться докладом, призвав к санкциям именно против этой тройки, как в Стране восходящего солнца с готовностью«отклячились», поместив явно адресованный «большому брату» политический донос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Харакири и Курильские острова

«Убедительным доказательством» сговора Москвы и Пекина авторы и заказчики считают совпадение их мнений в оценке той разницы, с которой освещаются протестные выступления в Америке и в Гонконге. Почему-то когда поджигают машины, бьют витрины, избивают и грабят людей на улицах Вашингтона, Миннеаполиса, Атланты — то это погром, а когда то же самое происходит в Гонконге, то начинают кричать о «борьбе за демократию». На подобные информационные инсинуации можно было бы не обращать внимания, если бы не подготовка к таким же действиям определенных групп провокаторов и в России. Намеченную на 22 июня акцию «объединенной оппозиции» в российской столице, по утекающей в СМИ информации, кое-кто собирается использовать отнюдь не для выражения своего мнения, а в прямо противоположных целях политической дестабилизации.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС

Чтобы не быть голословным, приведем выдержки из соответствующих материалов японских СМИ. Итак:

«Китай распространяет информацию о том, что Вашингтон ведет себя лицемерно и использует двойные стандарты: у себя в стране он подавляет демонстрации и при этом критикует Китай по гонконгской проблеме»;

«Чтобы подорвать доверие к правительству США по проблеме нового коронавируса, Китай через социальные сети распространяет провокационную информацию с использованием ботов, которые управляют фейковыми аккаунтами…»;

«…Примечательно то, что Китай, Россия и Иран вместе распространяют информацию о демонстрациях в США, чтобы показать, насколько Америка хуже них»;

«…Телеканал RT раскритиковал американские власти: они называют демонстрантов в Гонконге воинами свободы, а своих демонстрантов — опасными преступниками. …Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин опубликовала в своем твиттере ссылку на это сообщение RT»;

«Подобная игра в команде — это не что иное, как проявление принципа «враг моего врага — мой друг»… Страны-изгои помогают друг другу, но это касается не только России, Китая и Ирана. Другие, нарушающие права человека, также укрепляют взаимовыручку, чтобы избежать изоляции. Сотрудничество стран, которые разделяют общие интересы и антиамериканские ценности, видимо будет продолжаться еще некоторое время».

Показательно: в обоих вариантах — и для китайской, и для российской аудитории — японские авторы вынуждены признавать, что информация из США в России и КНР распространяется правдивая, без «доворотов». Но чтобы оправдаться за это перед «кураторами», сразу же высказывается откровенно тенденциозная мысль, что это, оказывается, некое «решение» такое принято «в верхах» — не искажать информацию. Ибо — здесь идет оговорка по Фрейду — то, что творится на улицах американских городов, и без искажения работает, как выражаются авторы, на «разобщение» американского общества.

России и Китаю также приписывается конъюнктурное стремление воздействовать на обе стороны внутриамериканского конфликта, как подогревая протестующих, так и обвиняя власти в бездействии. Авторы договариваются до «работы» китайских и особенно российских СМИ, «связанных с властями», лично против Дональда Трампа. И становится непонятно, как подрыв позиций Белого дома из Москвы может сочетаться с «поддержкой» того же Трампа на выборах, которая американскими СМИ и их сателлитами, вроде Японии, денно и нощно полоскалась всего год-два назад, на фоне работы спецпрокурора Роберта Мюллера. Если Трамп пророссийский, то зачем русские его топят? А если он антироссийский, то в чем фишка назначения Мюллера на «его дело»?

Роберт Мюллер

Казалось бы, абсурд, причем необъяснимый настолько, что угадывается раздвоение сознания? Но не все так просто. В обсуждаемых японских материалах важно не только то, о чем пишут, но и то, о чем не пишут. Почему-то, под лупой подвергая разбору позицию Москвы и Пекина по отношению к американским беспорядкам, авторы политического доноса как в рот воды набирают, избегая даже упоминания о противниках Трампа — демократах из стана Джо Байдена. Тщательно обходится весьма щекотливая тема: почему основные протестные события разворачиваются в штатах и их столицах, где у власти активные сторонники Байдена, как, например, в штате Вашингтон и Сиэтле, где губернатор и мэр откровенно хамят президенту, рекомендуя ему не совать носа в их дела и забраться обратно в бункер.

Та же самая «деликатная» тенденция отчетливо просматривается и на обратных примерах из Гонконга. Общий лейтмотив публикации такой: в России и Китае настолько обрадованы американскими беспорядками потому, что они позволяют оправдаться за собственные «нарушения прав человека» и благодаря этому избежать «изоляции». Парадоксально, но термин «изоляция» авторами с подачи заказчиков этой информационной провокации применяется только по отношению к Москве, Пекину и Тегерану. Вот бы японским авторам вспомнить, как попалась на инструктаже гонконгских погромщиков сотрудница американского генконсульства! Но куда там — с работы выгонят, только попробуй! Еще почему-то в публикациях в упор не видится и не предполагается перспектива изоляции от мирового сообщества уже США, а вместо этого Штаты призываются, наплевав на бревно в собственном глазу, по-прежнему возглавлять антироссийский и антикитайский информационный «крестовый поход» по теме прав человека. Лизоблюдство? Да! Мимикрия в стиле «как угодно шефу»? Безусловно! Но не только это. Занимая тупо твердолобую проамериканскую позицию, японские авторы, по сути, пропагандируют печально знаменитый тезис об «американской исключительности». Еще можно понять, когда за него горой стоят Барак Обама и другие американские «демошовинисты», считающие, несмотря ни на что, свою страну «градом Китежем на холме» и «светочем для остального мира», призванным писать ему «правила поведения». Но когда заунывную песнь на эту тему заводят японцы, берет смех и возникает вопрос: они самих себя за кого держат? За «недочеловеческих» чистильщиков сапог заокеанскому оккупанту? Или за выпрашивающих у него подачку международных бомжей без роду и племени? Национализм считается нехорошим словом, но на язык просится вопрос: а в самой Японии хоть какие-то националисты, в смысле патриоты, остались? Или самурайский дух иссяк, а соответствующие принципы заключаются не в соблюдении законов чести, а в дешевом пресмыкательстве перед «большим братом»? И если так, то и пресловутые «северные территории» японцы не сами у России клянчат, а строго по отмашке из США? И о чем тогда разговаривать с Синдзо Абэ, кому нужен весь этот переговорный цирк, если закрывать курильскую тему на самом деле нужно в Вашингтоне? Может быть российской стороне этим озаботиться? Подготовить повестку и просто попросить того же Трампа сделать так, чтобы его марионетки заткнулись, для чего обсудить с ним «цену вопроса» и/или содержание ответных «услуг»? Так ведь получается…

White House Синдзо Абэ и Дональд Трамп

А если без шуток, понимает ли японская сторона, до какой низости даже не опускается, а унижается? Но если ты сам себя до такой степени не уважаешь, то с какой стати уважать тебя будут остальные?

Завершая этот маленький даже не комментарий, а реплику, можно констатировать следующее. В глобальном треугольнике Россия — Китай — США идут бурные процессы, связанные с приведением в порядок несостоявшегося мирового «гегемона». «Гегемон» сопротивляется и огрызается, ведет информационную войну, одновременно погрязая в собственных грехах и проблемах, не только внешних, но и внутренних. Любые слабости в серьезной геополитической игре обязательно используются одними крупными игроками против других, в одну и другую сторону. Это — нормальный процесс, именуемый политикой субъектов. И вдруг в эту большую игру вклинивается некий объект и начинает «топить» за одного из субъектов, вроде того зайца из анекдота: «Ну, кто против нас с Левой?». С одной стороны, хочется объекту посоветовать, чтобы не путался под ногами, а то, не ровен час, пнут, наступят и не заметят. С другой, вопросы возникают уже и к субъекту, за которого «впрягаются»: он сам уже не справляется, так ему худо? А может быть, он уже и не субъект вовсе, а скоро станет таким же объектом, вот и спускается тремя уровнями ниже японского плинтуса?