Игорь Орлов, бывший губернатор Архангельской области, сегодня вступает в должность генерального директора ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь». Информацию об этом он подтвердил в телефонном разговоре.

Игорь Орлов

Предприятие «Северная верфь» основано в 1912 году (Путиловский завод). За 100-летнюю историю здесь построено около 600 военных и гражданских кораблей и судов. В портфеле заказов строительство и ремонт фрегатов и корветов.

«Северная верфь» «Северная верфь»

Игорь Анатольевич Орлов (1964 г.р.) родился в г. Дебальцево, Украинской ССР. После окончания Ленинградского института авиационного приборостроения работал на судоремонтном заводе «Звездочка» в Северодвинске. Прошел трудовой путь от электромонтера до заместителя генерального директора СРЗ. В 2008—2011 генеральный директор ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». С 2011 года — первый заместитель исполнительного директора ООО «Автотор Холдинг» (Калининград). Губернатор Архангельской области с 3 февраля 2012 г. по 2 апреля 2020 года.

Последние годы губернаторства Игоря Орлова его работа публично критиковалась. Наблюдая архангельских губернаторов П. Балакшина, А. Ефремова, Н. Кисилева, И. Михальчука и И. Орлова, можно сказать, что прямой связи между реальными итогами работы и губернаторской популярностью нет.

Для объективной картины нужен доступ к документам областной администрации, данным областного Росстата, все реже появляющихся на его сайте экспертов, которые все чаще предпочитают молчать. Сбор и анализ данных по периоду Игоря Орлова пока невозможен, да и вряд ли кто-то ставит задачу объективно, с цифрами социально-экономического развития, оценить работу губернаторов. Хотя так сделать необходимо, чтобы перевести споры из разряда «варяг» или «местный» в плоскость анализа успехов и провалов.

Цифры показывают, что период Игоря Орлова — лучший для лесного комплекса Архангельской области — основы ее экономики. Успешно работали лесопромышленники — группы «Илим Палп», «Титан» и АЦБК, «Устьянская лесная компания». Но создание положительного климата в отношениях власти и бизнеса, соблюдение баланса интересов отрасли и населения, баланса между группировками — дело власти. И если все хорошо, то здесь и ее заслуга.

Вот цифры Росстата, и ряд ли они не соответствуют реальности. Инвестиции в основной капитал в лесное хозяйство Архангельской области в 2007 году — 466 млн руб., в 2017 — 4029 млн руб. В обработку древесины и производство изделий из дерева в 2007 году — 1741 млн руб, в 2017 г. — 11 241 млн руб. В целлюлозно-бумажное производство в 2007 г. — 1377 млн руб, в 2017 — 9896 млн руб.

Инвестиции во все секторы экономики Архангельской области с 2006 по 2017 год выросли на 189%, а в лесопромышленный комплекс в 6,5−7 раз. По темпам роста инвестиций регион занял 10-е место в РФ.

Прирост отгрузки продукции предприятиями области к 2017 году за 10 лет по целлюлозно-бумажному производству составил 244%, по продукции деревообрабатывающего производства — 175%.

Оборот предприятий по обработке древесины в млн рублей в 2007 г. — 10 992, в 2017 г. — 23 202, в целлюлозно-бумажном производстве в 2007 г. — 34 363, в 2017 г. — 78 774.

Удельный вес лесопромышленного комплекса в экономике Архангельской области в 2013 г. — по отгрузке 20%, в 2017 г. — 53%, по платежам в бюджет — в 2007 г. — 5%, в 2017 г. — 7,6%.

Хорошие показатели область имела в целом — оборот организаций в 2008 году в млн рублей — 387 267, в 2017 г. — 1 117 096.

На период И. Орлова приходится резкий рост концентрации производства в лесной отрасли и повышения его эффективности, с одновременным освобождением значительной части работников и закрытием многих малых предприятий во всех отраслях с переходом их собственников в наемные работники или безработные. Переход сопровождался нестабильностью в доходах, работе и семье, а бывшие мелкие собственники были недовольны потерей статуса. Отсюда «неожиданная» сила протестов в области, наложившаяся на ошибочное решение везти московский мусор в Шиес, а не строить мусороперерабатывающий завод.

Доля занятых в лесопромышленном комплексе сократилась с 6,3% в 2007 г. до 3,5% в 2017 году. В 2008 году в нем работали 39 000 чел., в 2017 г. — 20 500 чел. При этом зарплата выросла с 26,2 т. р. в 2014 г. до 49,3 т. р. в 2017 г.

Число организаций по лесозаготовке в 2008 г. — 910, в 2017 г. — 281. Численность работающих в лесозаготовке в 2008 г. — 14 100, в 2017 г. — 5553.

Численность действующих ИП (включая НАО) в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 2009 году составляла 1131 человек, в 2016 г. — 760 человек. В 2008 году в этой сфере экономики действовало 164 малых предприятия, в 2016 г. — 86. О соотношении поданных на регистрацию и ликвидацию малых сельхозпредприятий в городе Архангельске данных нет, но в целом малых предприятий на ликвидацию в 2016 году подано около 1700, на регистрацию — менее 500.

Губернаторство И. Орлова завершилось вспышкой протестных настроений, лишь отчасти связанных с Шиесом. Вышеупомянутая причина не афишируется, так как все привыкли рисовать повышение эффективности в розовых тонах. Конечно, технический прогресс не остановить, и лесники делали свое дело, благодаря которому живет область. Но процесс вытеснения малого и среднего бизнеса нужно было отследить областной власти и смягчить его — помощью в перепрофилировании, грантами. Отдавать часть функций обеспечения в районах. Сам Игорь Орлов в разговоре сказал, что «крышку на закипающей кастрюльке нельзя прижимать плотно — пар должен выходить».

Проблема не специфически архангельская, а российского масштаба. Благодаря работе лесопромышленников и правительства, в основной отрасли область зашла дальше большинства регионов России. Высокая оценка работы губернатора Игоря Орлова в лесной отрасли не снимает с него ответственности за ошибки в коммуникации с обществом и другие, но это, возможно, тема других статей. Надо быть объективным!