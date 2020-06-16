На первый взгляд тут всё понятно — либералы не хотят терять завоёванные позиции, а коммунисты не хотят принимать то, где их позиции не отражены. Однако в китайской теории Великого Предела есть формула: начало и конец лежат в одной точке. Начало одного есть конец другого и наоборот. Что же сошлось в точке соединения либералов и коммунистов? Что закончилось и что начинается?

Рупор

Усиление позиций государства не устраивает коммунистов потому, что это не их государство. Либералы это государство тоже своим не считают. Самое интересное, что не считают государство своим и консерваторы-патриоты. Но если государство есть, то оно должно быть чьим-то, оно должно выражать чьи-то интересы.

Сказать, что государство выражает интересы олигархата и чиновничества будет неверным. Олигархи этим государством недовольны. Оно ограничивает их стремления. Чиновники тоже могли бы развернуться намного шире, кабы не мешающее государство. Отношение населения к государству и вовсе известно — дефективная элита, пенсионная реформа, налоги, платное образование и медицина, проблемы с работой и зарплатой, растущие цены, ненужные депутаты — в общем, такое государство населению тоже не нравится.

И тут выходит на трибуну Владимир Путин и говорит: «Люди, народ, граждане, братья и сёстры, а не переделать ли нам это государство?». И все взорвались криками «Нет!». Не хотят либералы, не хотят коммунисты, не хотят олигархи, не хотят чиновники, не хотят граждане, не хотят бюджетники, не хотят предприниматели. Те, кто хочет, пожимают плечами и не могут понять аргументов тех, которые не хотят.

Во власти слишком много построено на личных связях. Это плохо. А давайте сделаем так, чтобы решали не люди, а институты? Это вроде как демократия. Нет, не хотим. Нельзя передавать в Думу и Совет Федерации часть полномочий президента. Иначе там засядут олигархи и их представители. Вопрос — а сейчас они там не сидят? Сидят. Тогда почему не усилить роль партий? Ответ — тогда засядут ещё больше, и управы на них не будет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

А если усилить полномочия президента? Ответ — опасно: вдруг придёт неспособный или ошибутся в выборе? Тогда от его диктатуры не будет спасения. Что же делать? Усиливать президента — опасно, усиливать институты — опасно, ничего не менять — ещё опаснее. Парадокс, анекдот? Или симптом феномена национальной психологии?

Мы столкнулись с глубинным неверием народа в институты демократии. То есть народ в целом властью не доволен, но менять её считает ещё большим злом. Каждый социум — по своей причине, но сходятся все в том, чтобы не менять, если не получается сделать всё под свои взгляды и нужды.

Общество в России — самый главный контрреволюционер. А власть — самый главный революционер. Это абсолютный парадокс, причём кто-то из писателей к такому выводу уже приходил. Сейчас картина полностью идентична: власть уговаривает народ поменять надоевшие порядки, а все отказываются. Всегда хотели, а когда решили сделать — заупрямились. Почему?

Суверенитет — это хорошо? Да. Институты вместо личных сговоров — хорошо? Да. Демократия вместо единовластия хорошо? Да. Национализация элиты — хорошо? Да, но мало. Мало — лучше, чем ничего? Да. Тогда пойдём, проголосуем? Нет. Почему? И тут хор переходит в какофонию.

«Партии не готовы!», «Государства слишком много!», «Государства слишком мало!», «Не те интересы защищаются!»

«Не смейте трогать Конституцию!» — кричит Запад.

«Не смейте трогать Конституцию!» — кричат коммунисты.

«Не смейте трогать Конституцию!» — кричат либералы.

«Не смейте трогать нас!» — кричат обыватели.

Oprf.ru Заседание рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, прошедшее в ОП РФ

Нормальный человек на месте власти давно бы махнул рукой и с горя напился до зелёный чёртиков. Так работать невозможно, так можно только сойти с ума. Но власть с терпением профессиональной няньки в тысячу первый раз объясняет всем, для чего нужны изменения и почему надо понять, что голосовать за них — это начать то, к чему все эти годы призывали те, кто был недоволен существующим порядком.

А ещё надо мыть руки перед едой, потому что на них сидят микробы и можно заболеть. И шарф надо надевать, потому что можно простудиться и заболеть. И зубы надо чистить, потому что можно остаться без зубов. Это невозможно — иметь терпение всё это объяснять до бесконечности. Но кому-то приходится это делать. Назвался груздем — спасай Рим.

За всем этим хаосом мнений людей, которых пригласили проголосовать за Конституцию, когда они не в силах проголосовать за график уборки своего подъезда, просматривается новая историческая необходимость, пробивающая себе дорогу через царство абсурда. Если сошлись в одном месте — одинаково недовольные либералы и коммунисты, значит, будет совсем другое государство. Его контуры пока никто не может точно угадать, но уже многие чувствуют его приближение.

Izbirkom.ru Бюллетени для голосования

А пока устойчиво растёт доля тех, кому хочется заснуть и проснуться 2 июля 2020 года. При новой Конституции и окончившемся бедламе этого союза либералов с коммунистами и их вместе с американцами.

Только вот тут вспоминается одесский анекдот, в котором старый еврей напутствует нерешительного сына перед первой брачной ночью: «Знаешь, мой мальчик, в жизни бывают вещи, которые надо делать самому».

Если устал жить между либералами и коммунистами, надо набраться решимости и однажды проголосовать 1 июля за изменения в Конституцию. Это тот самый момент, когда надо перестать говорить о необходимости перемен и просто взять и изменить надоевшее. Другого способа улучшить эту жизнь не существует.