Вчерашний день в Сербии прошел под знаком двух событий — телефонного разговора президентов Владимира Путина и Александра Вучича и анонса встречи Вучича и президента так называемого Косово Хашима Тачи в Вашингтоне 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как сообщили сербские газеты, президент Путин в дружественном разговоре «пожелал Вучичу успехов на предстоящих выборах», которые, кстати, сербская оппозиция будет бойкотировать, и относительно которых единственный актуальный вопрос заключается в том, получит ли он 70 или 75 процентов голосов. В статьях не было сказано ни слова о том, что разговор прошел по инициативе сербской стороны, о чем сообщили в Кремле, и что «запланированная ранее» встреча Путина и Вучича была отменена.

В определённых сербских кругах говорят, что отказ во встрече, которая, по словам самого Вучича, должна была пройти 17 или 18 июня в Москве, последовал из-за того, что российскому руководству стал известен план предстоящих переговоров в Вашингтоне по вопросу Косово, который не подразумевал консультаций с Россией. И судя по тому, что в последнее время происходит в Сербии в данном отношении, можно с уверенностью сказать, что Вучич готовится сделать окончательный шаг в сторону безвозвратного предательства нашей южной провинции.

Ричард Греннел, специальный представитель президента США ДональдаТрампа по вопросу Косово, вчера опубликовал в своём «Твиттере» информацию о том, что 27 июня, накануне важнейшего сербского праздника Видовдан, когда отмечается годовщина битвы на Косовом Поле (1389 год), в Вашингтоне пройдёт встреча Вучича и так называемого президента сепаратистского Косово Хашима Тачи. Темой встречи, по словам Гренелла, станет вопрос дальнейшего экономического сотрудничества между Сербией и «Косово». Однако среди патриотической общественности Сербии наблюдается волнение из-за того, что данная встреча может послужить последним подготовительным шагом к предательству.

Стево Тодорович. Собор в Призрене перед Косовской битвой. 1899

Во-первых, данная информация вписывается в предполагаемый сценарий подписания окончательного соглашения по Косово до президентских выборов в США. В Сербии уже открыто говорится о том, что Трамп поставил своей целью хоть как-то закрыть тему косовского урегулирования для того, чтобы представить это как свой международный успех.

С другой стороны, примечательно, что Европейский союз, который до сих пор играл главную роль в переговорах, молчит по поводу данной инициативы США. Такое поведение свидетельствует о том, что ЕС осознал недостаточность своих сил для решения данного вопроса и передаёт его в руки Вашингтона. Для Сербии такие изменения могут быть исключительно пагубными, если учесть, что США являются главными спонсорами так называемой косовской независимости. В конце концов, с этой целью они и провели бомбардировки против Югославии в 1999 году.

Единственным гарантом сохранения Косово в составе Сербии на данный момент является Россия, так как именно она может отстоять в Совете Безопасности ООН Резолюцию 1244, гарантирующую такой статус. В последние несколько недель в Сербии началась открытая кампания против данной Резолюции, сознательно возглавляемая Вучичем. Резолюция мешает задуманному им предательству, поэтому он заявляет, что она «не так уж выгодна для нас».

Ambasadarusije.rsru Александр Боцан-Харченко

С другой стороны, радует, что руководство России и ее официальные представители в Сербии все чаще в своих заявлениях делают упор на то, что любое решение данного вопроса должно соответствовать букве Резолюции 1244. Вучич, однако, открыто злоупотребляет их высказываниями. Таким образом, когда посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко говорит что-то по данному поводу, на первых полосах сербских газет появляются слова, по смыслу противоположные сказанным послом. Также в преддверии выборов, в которых оппозиция не будет участвовать, чтобы не придавать легитимность будущему предательству, Вучич в качестве заголовков в своих газетах использует слова о том, что Путин в ходе телефонного разговора якобы пожелал ему успехов на них.

Всё это делается преднамеренно для того, чтобы накануне сдачи Косово Вучич создал у сербского общества впечатление, что он пользуется поддержкой России и лично Путина для такого шага. Остаётся надеяться, что на самом деле в ходе упомянутого выше разговора ему было ясно сказано, на что Россия как гарант международного правопорядка готова согласиться, а о чем и речи быть не может. В противном случае, когда Вучич сдаст Косово, всем будет казаться, что Россия стала соучастницей этого, чего он и добивается.