Линия обороны Финляндии на Карельском перешейке была прорвана, Выборг взят, советско-финляндская война завершена. Передовица «Правды» оценила договор между Москвой и Хельсинки по её результатам следующим образом:

Немецкие солдаты в оккупированной Норвегии

«Советский народ достиг того, чего он хотел. Он обязан в этом своей героической Красной Армии, память о подвигах которой будет вечно жить в советском народе. Он обязан этим мудрой и твердой политике своего правительства, которое никогда не поступится интересами советского народа и сумеет настоять на своем для мира, безопасности и покоя советской страны».

В таком же стиле реагировали «Известия»:

"Мудрая, мирная политика СССР, опирающаяся на несокрушимую мощь нашей славной Красной армии и Военно-Морского флота, выбила пылающий факел из рук поджигателей войны. Подписанный 12 марта мирный договор между Советским Союзом и Финляндией наносит сокрушительный удар далеко шедшим планам поджигателей войны на севере Европы».

Итак, Финляндия вынуждена была обратиться к СССР с предложением о мире. Надежды на помощь из-за рубежа не было, что было отмечено и в приказе Маннергейма по армии, а также в обращении главы МИД Таннера к гражданам страны и главы правительства Рюти — к Сенату. Уступки Хельсинки были весьма значительными, Финляндия потеряла территории, ресурсы которых составляли около 15% благосостояния страны, число беженцев составило до 400 тыс. чел. В своем выступлении на Шестой сессии Верховного Совета Молотов обрисовал случившееся как борьбу против созданного империалистами плацдарма для нападения на СССР. 31 марта 1940 г. Карельская АССР была преобразована в новую союзную республику — Карело-Финскую. Большая часть приобретенных территорий была включена в состав КФССР. Её и возглавил Куусинен. Все эти преобразования для Хельсинки были недвусмысленным намеком на то, что в Москве не отказались от старых планов решения финского вопроса.

Отто Куусинен

Союзники тем временем рассматривали план десанта в норвежском Нарвике, формально — для дальнейшего движения в Финляндию через территорию Швеции. Стокгольм, чьи симпатии целиком и полностью были на стороне финнов, не торопился давать согласие на столь явное нарушение нейтралитета. Политически Швеция ориентировалась на Францию и Англию, с ними же она была тесно связана торговыми интересами. Великобритания была основным импортером для практически всего Скандинавского полуострова. Однако это отнюдь не означало готовности шведов рискнуть своим нейтралитетом.

С другой стороны, на Германию традиционно приходилась значительная часть шведского экспорта, Берлин и Стокгольм в условиях начавшейся войны не могли позволить себе отказаться от него. Швеция наряду с Францией в предвоенный период была основным поставщиком железной руды в Германию. В 1939 году сюда было ввезено 10,6 млн тонн железной руды. Высокое содержание в ней железа делало эти поставки особенно важными, особенно в тот период, пока французские источники этого сырья еще не были захвачены. В этих условиях, естественно, союзники более всего интересовались Нарвиком, как пунктом вывоза шведской руды в Германию, особенно в зимнее время, когда Ботнический залив замерзал и закрывался вывоз из шведского порта Лулео по относительно безопасному балтийскому маршруту.

Кроме того, и Третий рейх, и его противники имели и другие значительные интересы по всему Скандинавскому полуострову: медь, никель, продовольствие, лес, целлюлоза. Противостоящие стороны были кровно заинтересованы в том, чтобы отсечь противника от всего этого. Для Франции и особенно Великобритании немаловажное значение имели и местные рынки сбыта. Со своей стороны, и немцы начали присматриваться к Норвегии, контроль над побережьем которой создавал исключительно благоприятные возможности для борьбы с британским флотом. Обладание норвежским побережьем имело весьма существенное стратегическое значение для битвы за Атлантику, а значит — и для возможного исхода противостояния Германии и Англии. Большое значение приобретал и контроль над норвежским торговым флотом — четвертым в мире после флотов Великобритании, США и Японии (1982 судна общей грузоподъемностью 4,75 млн тонн). Контроль над Данией позволял гарантированно закрыть Балтийское море от возможного проникновения британского флота — в Первую мировую войну английские субмарины, пришедшие сюда и базировавшиеся на русские порты, создали немало проблем германскому флоту.

Гитлер и Видкунд Квислинг

В июле и декабре 1939 года Берлин посетил лидер норвежских национал-социалистов Видкун Квислинг. Он выступал за создание в Норвегии союзного Германии правительства. С декабря 1939 года началась разработка плана германского вторжения. 14 февраля 1940 года в норвежском фиорде укрылся немецкий теплоход «Альтмарк». Это было судно поддержки рейдера «Адмирал граф Шпее», танкер или так называемая «дойная корова». 17 декабря 1939 «Шпее» после боя с британской эскадрой был уничтожен своей командой в устье Ла-Платы, а «Альтмарк» с тремя сотнями пленных моряков с торговых судов союзников направился в Германию. Прорваться домой ему не удалось и он укрылся от английских кораблей в нейтральных водах Норвегии. Местные власти заявили, что невооруженное судно торгового флота Германии имеет право находиться в их водах. Между тем эта позиция не была идеальной. На «Альтмарке» находились военнопленные, и их нахождение в водах нейтрального государства ставило под вопрос этот нейтралитет. В этом случае весьма сомнительным было правило «Флаг покрывает груз». К тому же, в Лондоне традиционно отказывались признавать это правило в тех случаях, когда оно не касалось собственного флага. В британском Адмиралтействе имели свою точку зрения на этот спорный вопрос и решили юридические противоречия весьма логичным образом: к берегам Норвегии подошла эскадра. «Альтмарк» был взят на абордаж эсминцем «Косак», пленные освобождены.

Вся Норвегия бурно протестовала. Возмущение не знало границ, так как границы королевства были явно, демонстративно нарушены. 19 февраля председатель иностранной комиссии стортинга Карл Йоаким Хамбро публично протестовал: «Для нас трудно понять это наглое нарушение суверенных прав малого государства, которое находится в хороших отношениях с Англией». Мнением норвежских политиков мало кто интересовался, а с нейтралитетом Норвегии никто не намерен был считаться. Впрочем, на кону было нечто гораздо большее, чем эта маленькая страна в Скандинавии. Париж и Лондон начинали весьма опасную игру, которая могла вывести их к прямому военному столкновению с СССР. Впрочем, это отнюдь не входило в перечень задач готовящейся экспедиции. В любом случае она должна была решить важную задачу: по опыту прошедшей большой войны союзники понимали важность отсечения Германии от сырьевых ресурсов Скандинавии.

К концу февраля 1940 года в Шербуре, Гавре и Бресте были сосредоточены транспортные флотилии для перевозки 3−4 французских дивизий, к которым должны были присоединиться 2 британские бригады из Клайда, а также корабли конвоя. 9 марта адмирал Редер высказал опасение, что союзники захватят Норвегию под предлогом оказания помощи Финляндии. 12 марта Гитлер отдал распоряжение ускорить подготовку захвата Норвегии и Дании. В своей речи 14 марта 1940 г. Чемберлен заявил, что союзники планировали к маю 1940 г. направить в Финляндию около 100 тыс. чел. через Швецию и Норвегию, но собрали около 30 тыс. После окончания советско-финляндской войны оказывать помощь было уже некому, но подготовка к десанту активизировалась. В результате союзники и немцы начали действовать почти одновременно. 8−9 апреля 1940 года немцы почти без потерь захватили Данию, 9−10 апреля они начали высаживаться в Норвегии. Британские корабли подошли к её берегам еще ранее.

Немецкие войска вторглись в Норвегию в 1940 году

Бывший военный министр королевства и глава местных нацистов Видкун Квислинг 9 апреля попытался осуществить переворот и объявил себя премьер-министром страны. Ряд старших офицеров были настроены прогермански и отдали приказы не сопротивляться немецким войскам. Норвежские войска были дезориентированы, в первые часы многим было неясно, кто — немцы или союзники — начал вторжение и кто помогает Норвегии отстоять её независимость. Тем не менее они быстро разобрались в происходивших событиях. Первыми пришли немцы — по ним и начали стрелять верные стране и часто нарушавшие приказ своих непосредственных начальников солдаты и офицеры. Обе стороны начали терять людей и технику.

Немцам удалось захватить Нарвик без существенных потерь, но в ходе операции норвежцам удалось потопить германский танкер — в результате флотилия германских эсминцев, высадившая десант и выработавшая свое горючее, потеряла очень многое — время. В Нарвике были запасы горючего, но не было технических возможностей быстрой дозаправки. 10 апреля их атаковали британцы. 2 немецких и 2 английских эсминца были потоплены, 3 немецких — тяжело повреждены. Германская миноносная флотилия временно прекратила свое существование. Поддержка с воздуха была слабой — люфтваффе еще не успели организовать свои действия на огромном пространстве Норвегии. Англо-французская группировка получила возможность для нанесения удара.

14 апреля союзники высадили десант в 60 км севернее Нарвика. Начались бои. Все это не мешало Галифаксу заявлять, что Англия никогда не нарушала нейтралитет других стран и не занимала их территорий, даже когда речь шла о железной руде. «Мы стоим на страже международных принципов и международного права», — утверждал Галифакс. Министр очень возмутился, когда посол СССР в Лондоне Майский шутливо напомнил ему: «Но ведь еще так недавно в Англии была столь популярна формула о «технических нарушениях» международного права (эта формула употреблялась для оправдания минирования норвежских территориальных вод)». Конечно, подобного рода шутки ничего не меняли. Решала вопрос только сила и готовность её использовать.

Немецкий гарнизон Нарвика был блокирован, он насчитывал всего лишь 4 тыс. чел., но союзники наступали медленно, что дало возможность немцам перед отходом к границе со Швецией взорвать или вывести из строя другим образом все портовые сооружения. 10 мая вермахт начал наступление в Арденнах, а также против Бельгии и Голландии, уже вечером 14 мая голландская армия была разгромлена, начались переговоры о капитуляции королевства. Одновременно решительно и успешно развивалось наступление вермахта в Бельгии и Франции. Это было прологом к битве за Францию, который не обещал союзникам ничего хорошего.

Адольф Гитлер в штаб-квартире Оберфефельшаберс Херес. 1940

С учетом событий, происходивших на Западном фронте союзников, их северная экспедиция все явственнее походила на авантюру. К 10 мая союзнические силы в Норвегии достигли около 25 тыс. чел. С моря их поддерживал огонь линкора «Уорспайт» с восемью 380-мм орудиями, поддержку с воздуха обеспечивал авианосец. Союзники успешно, хоть и медленно шли вперед. Впрочем, к этому времени их стратегическое поражение стало очевидным. Теперь экспедиционный корпус наступал на Нарвик только для того, чтобы облегчить задачу своей эвакуации. 28 мая город был взят и началось возвращение десанта. 5 июня Нарвик покинули французы, 7 — британцы, 8 — часть норвежцев. Оставшиеся норвежские войска капитулировали 10 июня. Военная стратегия союзников оказалась столь же провальной, как и внешнеполитическая.

Будущие союзники по антигитлеровской коалиции в 1940 году полностью проиграли битву за Скандинавию. Действия Англии и Франции закончились провалом, немцы поставили под прямой контроль Данию и Норвегию, ко все более тесному сотрудничеству с Германией теперь тяготела и формально нейтральная Швеция, окруженная со всех сторон территориями, прямо или косвенно контролируемыми Гитлером. Влияние сторонников германской ориентации в Стокгольме резко усилилось.

С другой стороны, и политика СССР в Финляндии была условно успешной. Достижением было только изменение границ. Вместо скрыто недружелюбного Москва получила открыто враждебного соседа. В руководстве Финляндии укрепились самые ярые противники Советского Союза. Военное положение было сохранено, главнокомандующим остался Маннергейм. 28 августа 1940 г. умер президент Каллио, его преемником 19 декабря того же года был избран Рюти. Финляндия все больше ориентировалась на Германию. К 1941 г. на эту страну приходилось 54% экспорта и 55% импорта Финляндии. До войны 44% экспорта и 22% импорта Финляндии приходились на Великобританию. Росли и военные контакты между Хельсинки и Берлином. Эти страны шли к формальному союзу.