За время правления президента СШАДональда Трампа Вашингтон стал оказывать Тайваню значительно большую дипломатическую и военную поддержку. Тем не менее ни Белый дом, ни Конгресс не учитывают то, что в борьбе за независимость Тайбэя США могут остаться с Китаем один на один, пишетТед Гален Карпентерв статье, опубликованной 16 июня в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Нынешний подход США является значительным отступлением от курса, который Вашингтон проводил с 1979 года, когда Белый дом признал КНР. С тех пор отношения США с Тайванем ограничивались лишь контактами отдельных официальных лиц. Теперь же благодаря Конгрессу очевидно, что США прочно находятся в стане Тайваня. Такое развитие событий интересно не только с научной точки зрения, но и потому, что любая попытка Пекина оказать давление на Тайвань должна в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем расцениваться как «серьезное нарушение мира» в Восточной Азии.

Когда в мае китайские власти приняли закон о национальной безопасности в Гонконге, чем сильно подорвали политическую автономию города, США с еще большей решимостью начали выступать против попыток Пекина оказывать влияние в западной части Тихоокеанского региона. Администрация Трампа при поддержке конгрессменов от обеих партий лишила Гонконг специального торгового статуса и ввела ряд других карательных мер.

Протесты в Гонконге

Руководство США ожидало солидарности со стороны американских союзников в Европе и Восточной Азии в плане осуждения действий Пекина и введения санкций в ответ на подрыв автономии Гонконга. Отсутствие поддержки от европейских столиц вызывает серьезные сомнения в том, на какую помощь может рассчитывать Вашингтон в случае конфликта с Китаем из-за независимости Тайваня. Ведь поддержка союзников Вашингтона в вопросе Гонконга была в лучшем случае прохладной и неохотной.

Среди европейских держав только Великобритания — в колониальные времена правившая Гонконгом — присоединилась к жесткому курсу США. Среди других же союзников Вашингтона в Европе склонность к конфронтационной политике была заметно меньше. Так, в Германии выступили с типичной реакцией: министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что лучший способ влияния Европейского союза на Китай в споре о Гонконге — просто поддерживать диалог с Пекином. Едва ли такая позиция может считаться поддержкой стратегии США.

Еще меньше желания присоединиться к Вашингтону в попытке оказать давление на Пекин, похоже, продемонстрировала Франция. По информации издания South China Morning Post, в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ваном И дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн подчеркнул, что Париж уважает национальный суверенитет Китая и не намерен вмешиваться в его внутренние дела, связанные с Гонконгом.

Нельзя сказать, что и Европейский союз в целом принял какие-то решительные меры в ответ на принятие в КНР закон о национальной безопасности. Стремясь не быть втянутым во всё более активное соперничество США с Китаем, министры иностранных дел ЕС 29 мая выразили ту же позицию, что и официальный Берлин, подчеркнув необходимость диалога о Гонконге. После видеоконференции между 27 министрами иностранных дел блока глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что только одна страна посчитала необходимым поднимать вопрос о санкциях. Боррель добавил, что ЕС не планирует даже отменять или откладывать дипломатические встречи с Китаем в ближайшие месяцы. Вот вам и стремление Вашингтона создать единый дипломатический фронт западных союзников против действий Пекина в Гонконге.

European Parliament Жозеп Боррель

Стремление Вашингтона создать более тесное взаимодействие союзников против КНР поддержал тем не менее генсек НАТО Йенс Столтенберг, который в начале июня заявил о том, что члены альянса должны решать более глобальные вопросы, нежели ограничиваться лишь необходимостью обеспечивать безопасность в Европе и США.

Намекнув на Китай, Столтенберг отметил, что в будущем защита глобальных норм и институтов, которые обеспечивали безопасность на протяжении десятилетий, потребует взаимодействия с такими странами, как Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея. Выбор этих стран вряд ли случаен. Сделав недвусмысленный выпад в сторону Пекина, Столтенберг указал на то, что более тесное взаимодействие США с некоммунистическими странами Тихоокеанского региона направлено на создание международной среды, в основе которой находятся «свобода и демократия, а не на запугивание и принуждение».

Столтенберг плывет против течения, учитывая очевидные намеки со стороны лидеров ЕС и таких ключевых держав блока, как Франция, Германия и Италия, что они не хотят проводить конфронтационную политику в отношении Китая. И даже Столтенберг подчеркнул, что сотрудничество НАТО с восточноазиатскими соседями Китая не будет носить преимущественно военного характера. Тем не менее невоенная поддержка едва ли будет утешением для США в случае противостояния с Пекином из-за Тайваня.

Реакция ключевых союзников Вашингтона в Азии на введение Пекином новых ограничений в отношении Гонконга едва ли порадует Белый дом больше, чем принимаемые в связи с этим меры его западных партнеров. Больше всего США разочарует, скорее всего, ответ Японии, чей премьер-министр Синдзо Абэ отказался присоединиться к совместному с США, Великобританией, Австралией и Канадой осуждению действий КНР в Гонконге. По сообщениям прессы, такое решение «встревожило» американское руководство. По всей видимости, Южная Корея заняла еще более решительную, чем Япония, позицию, желая избежать втягивания в споре между США и Китаем.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Суть в том, что за исключением Австралии, Вашингтон не может рассчитывать на дипломатическую и экономическую поддержку своего курса против КНР со стороны ни одного из своих союзников в Восточной Азии. Такое развитие событий не сулит ничего хорошего, если Вашингтон попытается добиваться более серьезной поддержки, особенно военной, в случае агрессии КНР против Тайваня.

К сожалению, вероятность такой агрессии все больше. Пекин явно отказался от необходимости возвращать Тайвань в свое лоно исключительно мирным путем. Не менее тревожно и то, что военные учения КНР в Тайваньском проливе и вблизи него становятся все более многочисленными и угрожающими. 9 июня китайские истребители вновь нарушили воздушное пространство Тайваня, в результате чего Тайбэй отправил свои самолеты для перехвата нарушителей. В целом же наблюдается наихудший уровень вражды и напряженности между Пекином и Тайбэем за последние десятилетия.

Вашингтон рискует тем, что ему, возможно, придется выполнять свои негласные обещания в рамках Закона об отношениях с Тайванем об обеспечении безопасности острова. Толчком может стать атака КНР на небольшие островные владения Тайбэя, расположенные непосредственно у материка или в Южно-Китайском море. Не исключено даже лобовое нападение на сам Тайвань. Такое развитие событий немедленно станет проверкой серьезности данных США обязательств в области обороны.

RattleMan Тайваньские демонстрации за единство КНР

Кроме того, США вполне могут оказаться в военной конфронтации с Китаем один на один. Европейские союзники почти наверняка не дадут втянуть себя в эту войну. Как поступят Австралия, Южная Корея и Япония, пока не понятно. Давление КНР на Тайвань будет представлять собой гораздо более серьезное нарушение условий безопасности в Восточной Азии, чем решение Пекина усилить контроль над Гонконгом. Все три страны столкнутся с мучительной дилеммой. Если они присоединятся к обороне Тайваня под руководством США, они столкнутся с серьезным ответным ударом. Однако, если они оставят США на произвол судьбы в этом вопросе, американское руководство, разгневанное таким предательством, скорее всего, поставит крест на союзе в области безопасности с этими странами.

В любом случае США не могут рассчитывать на военную поддержку со стороны своих союзников в противостоянии с КНР из-за Тайваня. Это еще один фактор риска, который Вашингтон должен принять во внимание, по мере того как он проводит крайне необходимое и давно назревшее переосмысление рисков и приобретений от обязательств США обеспечивать безопасность Тайваня.