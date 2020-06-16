Государственный секретарь США Майк Помпео и министры иностранных дел стран — членов Европейского союза вкупе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем провели видеоконференцию. «Помпео доставил мало радости главам МИД, — отмечает в этой связи одно из австрийских изданий, чьи эмоции разделяет большая часть европейской прессы. — Беседы объединяют людей, но сближения было мало, когда министры из ЕС встретились со своим американским коллегой».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Для обсуждения были предварительно вынесены три вопроса. По словам Борреля, это «Китай, мирный процесс на Ближнем Востоке и восточное соседство с акцентом на Украину», к которым добавились по инициативе некоторых европейских участников ситуация в Восточном Средиземноморье и озабоченность Турцией, пандемия коронавируса, борьба с дезинформацией. Однако в интерпретации Государственного департамента США акценты расставлены значительно иначе. В кратком релизе говорится, что стороны «обсудили важность трансатлантического партнерства в восстановлении наших экономик в эпоху «post-COVID», поддержание «демократических ценностей» ради противостояния «попыток России и КНР подорвать демократические общества». Госсекретарь также «подчеркнул совместную решимость США и ЕС поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также наше настойчивое требование к России прекратить свои агрессивные действия в Донбассе».

(сс) U.S. Department of State Майк Помпео

Обозначенная повестка в подавляющем большинстве своем политически оправдана и мотивирована. За исключением одного пункта — Украины и России. ЕС сегодня в первую очередь беспокоит проблема отношений с Китаем, во вторую — планы Израиля «аннексировать часть палестинской территории» и действия Турции на кипрском шельфе и в Ливии. Во всех этих случаях участие Соединенных Штатов огромно, и без Вашингтона решить что-либо невозможно. Однако урегулирование украинского конфликта происходит без американцев, консультации идут в рамках нормандского формата, хотя есть большие сомнения в его эффективности, в Донбассе давно уже установилось худое перемирие и затишье. Складывается ощущение, что «украинский вопрос» в повестку видеоконференции, во-первых, был внесен именно Вашингтоном. Во-вторых, формальным поводом послужили запланированные на этой неделе мероприятия в ознаменование 10-летия инициативы «Восточное партнерство», которое является платформой действий ЕС в шести бывших советских республиках (Украине, Молдавии, Грузии, Армении, Белоруссии и Азербайджане).

Американская дипломатия наигрывает здесь польско-прибалтийской четверке. С одной стороны, включение в один пакет Москвы и Пекина должно вроде бы служить сохранению европейского единства. Ведь борьба с «российской угрозой» — это приоритетный вопрос во внешней политике Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллина. Обсуждение Китая без России делает присутствие четверки в европейской и трансатлантической дипломатии незаметным. С другой стороны, «китайский вопрос» является главенствующим для институтов и стран — локомотивов ЕС. На понедельник, 22 июня, запланированы переговоры на высшем уровне, в которых должны принять участие премьер-министр Китая Ли Кэцян, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В этой ситуации Брюсселю было важно предварительно сверить часы с США, согласовать тактику и стратегию. Однако Помпео такого «подарка» европейцам не сделал. Как отметил Боррель, «мы говорили о трех важных вопросах. Это означает, что могли посвятить около 20−25 минут каждому из них. Мы не вдавались в подробности». А зачем тогда вносили в повестку?

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

Но нельзя сказать, что какие-то позитивные намеки от Вашингтона услышала и польско-прибалтийская четверка. Она хорохорится. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, который принял участие в видеоконференции, заявил по ее итогам, что «США — наш ближайший партнер и союзник», а то, что «происходит на Украине, имеет не только локальное значение, но и определяет, чего стоят международное право и уважение независимости государств». Также Рейнсалу заявил, что Европа нуждается в большем присутствии США. Однако Вашингтон не демонстрирует какого-либо реального желания принять участие в урегулировании конфликта на Украине, так что когда Помпео, подобно фокуснику в казино Лас-Вегаса, вытаскивает из шляпы «украинского кролика», присутствующим желательно тут же ощупать свои карманы на предмет наличия бумажника. Меняется и сам ЕС. На итоговой пресс-конференции, пишет портал POLITICO, «Боррель хотел узнать, будет ли она переводиться на испанский или немецкий языки. «Только французский и английский? — спросил явно недовольный испанский политик. — Немецкий, испанский здесь официальные языки, не так ли?»

Да, в Европе нынче английский выходит из моды.